Бангладешда ҳўкиз Трампга ўхшагани сабабли қурбонлик қилинмайдиган бўлди

·333·Дунё
Бангладешда ҳўкиз Трампга ўхшагани сабабли қурбонлик қилинмайдиган бўлди

Бангладешда ўзига хос соч турмаги сабаб “Дональд Трамп” деб ном олган албинос ҳўкиз Қурбон ҳайитида сўйилишдан сақлаб қолинди. Бу ҳақда CBS News хабар берди.

Вазни қарийб 680 килограмм бўлган жониворнинг фото ва видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, катта қизиқиш уйғотди. Шу сабабли Бангладеш ҳукумати унинг ҳаётини сақлаб қолишга қарор қилди.

Мамлакат ички ишлар вазири Салоҳиддин Аҳмад ҳўкизни қурбонлик учун сотиб олган шахсга маблағини қайтариш ҳамда жониворни Дакка шаҳридаги миллий ҳайвонот боғига жойлаштириш бўйича топшириқ берди.

Расмийларга кўра, ҳўкиз эндиликда ҳайвонот боғида сақланади ва ташриф буюрувчилар учун намойиш этилади. Унинг ғайриоддий кўриниши эса интернет фойдаланувчилари эътиборини ҳануз тортиб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради