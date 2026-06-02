Яқин 5 йил ичида ҳарорат рекорд даражага чиқиши кутилмоқда

·123·Дунё
Яқин 5 йил ичида ҳарорат рекорд даражага чиқиши кутилмоқда

Яқин беш йил ичида глобал ҳарорат рекорд даражага етиши ёки унга жуда яқинлашиши мумкин. Бу ҳақда Жаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ)нинг янги ҳисоботида маълум қилинди.

Ҳужжатда 13 та илмий муассаса томонидан тайёрланган прогнозлар умумлаштирилган бўлиб, унда сўнгги йиллардаги иқлим ўзгаришлари ҳамда келгуси беш йил учун ҳарорат ва ёғингарчилик бўйича башоратлар келтирилган.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, 2026–2030 йилларда глобал ҳарорат саноатгача бўлган давр кўрсаткичларидан 1,3–1,9 даража юқори бўлади. Шунингдек, мазкур даврдаги йиллардан бири 2024 йилги рекордни янгилаб, кузатувлар тарихидаги энг иссиқ йилга айланиши эҳтимоли 86 фоизга тенг.

Экспертлар 2026 йил охирида Эл-Ниньо ҳодисаси юзага келишини кутмоқда. Бу эса 2027 йилнинг янада иссиқ келиши эҳтимолини оширади.

Ҳисоботда Арктика ҳудудига алоҳида эътибор қаратилган. Прогнозларга кўра, кейинги йилларда бу ердаги ҳарорат глобал ўртача кўрсаткичларга нисбатан анча тез суръатларда ўсади. Шу билан бирга, Баренц, Беринг ва Охота денгизларида муз қатлами янада қисқариши мумкин.

Ёғингарчилик бўйича башоратлар эса Шимолий ярим шарда қиш фасли серёғин келиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Айрим ҳудудларда, жумладан Африкадаги Сахел минтақаси, Шимолий Европа, Аляска ва Сибирда ёз ойларида ёғингарчилик меъёрдан юқори бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради