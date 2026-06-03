Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайланди

·76·Дунё
Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайланди

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Нью-Йоркдаги бош қароргоҳида халқаро ҳамжамиятнинг диққат марказида бўлган муҳим сиёсий жараён якунланди. БМТга аъзо мамлакатлар вакиллари иштирокида бўлиб ўтган қизғин овоз бериш натижаларига кўра, Бангладеш ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари Халилур Раҳмоннинг номзоди юқори даражада қўллаб-қувватланди ва у нуфузли ташкилотнинг янги раҳбарига айланди.

Сайлов жараёни анча кескин кечди. Катта тажрибага эга 72 ёшли дипломат Халилур Раҳмон учун дунёнинг 99 та давлати ўз овозини берди. Унинг ягона рақиби — Кипр халқаро дипломатияси вакили Андреас Какурис эса 91 та овоз тўплашга муваффақ бўлди.

Сентябрь ойидан бошланадиган янги раислик даври

Шу йилнинг февраль ойидагина Бангладеш ташқи ишлар вазири лавозимида иш бошлаган Халилур Раҳмон, БМТ Бош ассамблеяси раҳбарлигини жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб расман ўз қўлига олади. Халқаро низомга кўра, унинг ушбу лавозимдаги ваколат муддати роппа-роса бир йилни ташкил этади.

Айни пайтда мазкур масъулиятли вазифани Германиянинг собиқ ташқи ишлар вазири Анналена Бербок эгаллаб турибди. У Бош ассамблеяга 2025 йилнинг сентябрь ойидан буён муваффақиятли раислик қилиб келмоқда.

Антониу Гутерришдан табрик ва глобал муаммолар

БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш Халилур Раҳмонни сайловдаги ишончли ғалабаси билан қизғин муборакбод этди. Шу билан бирга, Бош котиб янги раис ўз фаолиятини сайёрамиз учун жуда мураккаб ва таҳликали даврда бошлаётганини эслатиб ўтди.

Гутерришнинг таъкидлашича, Раҳмоннинг раислик даври дунёда қуролли можаролар авж олган, давлатлараро келишмовчиликлар чуқурлашган, ижтимоий тенгсизлик кучайган ва иқлим инқирози жадаллашган ўта масъулиятли палларига тўғри келмоқда.

Бош ассамблеянинг роли ва қарорлар қиймати

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, БМТнинг энг йирик ва кенг қамровли органи ҳисобланган Бош ассамблея раиси лавозими асосан ташкилий ҳамда вакиллик мажбуриятларини ўз ичига олади. Янги раис ташкилотнинг ялпи сессияларини бошқаради, муҳим йиғилишларни ташкиллаштиради ва халқаро майдонда ассамблея номидан расмий вакил сифатида қатнашади.

Гарчи Бош ассамблея томонидан қабул қилинадиган резолюция ва қарорлар кўп ҳолларда мажбурий кучга эга бўлмай, сиёсий жиҳатдан рамзий аҳамият касб этса-да, улар халқаро ҳамжамиятнинг умумий кайфияти ва позициясини кўрсатиб берувчи энг муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

Дунё сиёсати майдонидаги энг қайноқ ва расмий янгиликларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради