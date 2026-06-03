Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайланди
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Нью-Йоркдаги бош қароргоҳида халқаро ҳамжамиятнинг диққат марказида бўлган муҳим сиёсий жараён якунланди. БМТга аъзо мамлакатлар вакиллари иштирокида бўлиб ўтган қизғин овоз бериш натижаларига кўра, Бангладеш ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари Халилур Раҳмоннинг номзоди юқори даражада қўллаб-қувватланди ва у нуфузли ташкилотнинг янги раҳбарига айланди.
Сайлов жараёни анча кескин кечди. Катта тажрибага эга 72 ёшли дипломат Халилур Раҳмон учун дунёнинг 99 та давлати ўз овозини берди. Унинг ягона рақиби — Кипр халқаро дипломатияси вакили Андреас Какурис эса 91 та овоз тўплашга муваффақ бўлди.
Сентябрь ойидан бошланадиган янги раислик даври
Шу йилнинг февраль ойидагина Бангладеш ташқи ишлар вазири лавозимида иш бошлаган Халилур Раҳмон, БМТ Бош ассамблеяси раҳбарлигини жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб расман ўз қўлига олади. Халқаро низомга кўра, унинг ушбу лавозимдаги ваколат муддати роппа-роса бир йилни ташкил этади.
Айни пайтда мазкур масъулиятли вазифани Германиянинг собиқ ташқи ишлар вазири Анналена Бербок эгаллаб турибди. У Бош ассамблеяга 2025 йилнинг сентябрь ойидан буён муваффақиятли раислик қилиб келмоқда.
Антониу Гутерришдан табрик ва глобал муаммолар
БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш Халилур Раҳмонни сайловдаги ишончли ғалабаси билан қизғин муборакбод этди. Шу билан бирга, Бош котиб янги раис ўз фаолиятини сайёрамиз учун жуда мураккаб ва таҳликали даврда бошлаётганини эслатиб ўтди.
Гутерришнинг таъкидлашича, Раҳмоннинг раислик даври дунёда қуролли можаролар авж олган, давлатлараро келишмовчиликлар чуқурлашган, ижтимоий тенгсизлик кучайган ва иқлим инқирози жадаллашган ўта масъулиятли палларига тўғри келмоқда.
Бош ассамблеянинг роли ва қарорлар қиймати
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, БМТнинг энг йирик ва кенг қамровли органи ҳисобланган Бош ассамблея раиси лавозими асосан ташкилий ҳамда вакиллик мажбуриятларини ўз ичига олади. Янги раис ташкилотнинг ялпи сессияларини бошқаради, муҳим йиғилишларни ташкиллаштиради ва халқаро майдонда ассамблея номидан расмий вакил сифатида қатнашади.
Гарчи Бош ассамблея томонидан қабул қилинадиган резолюция ва қарорлар кўп ҳолларда мажбурий кучга эга бўлмай, сиёсий жиҳатдан рамзий аҳамият касб этса-да, улар халқаро ҳамжамиятнинг умумий кайфияти ва позициясини кўрсатиб берувчи энг муҳим кўрсаткич ҳисобланади.
Дунё сиёсати майдонидаги энг қайноқ ва расмий янгиликларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…