“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган

·0·Дунё
“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган

“Love is...” сақичи бир пайтлар ичидаги кичик расмлари билан миллионлаб одамларнинг ёдида қолган. Бу расмлардаги ўғил ва қизча образлари оддий тижорий ғоя эмас, балки Ким Касали ва унинг турмуш ўртоғи Роберто ўртасидаги севгидан пайдо бўлган.

Ким 1960-йиллар охирида Роберто учун салфеткаларга кичик расмлар чизиб берарди. Уларда севги ҳақида қисқа, содда фикрлар ва икки қаҳрамон акс этарди. Вақт ўтиб, бу чизгилар “Love is...” комиксларига айланди ва турли мамлакатларда машҳур бўлди.

Бироқ бу тарихнинг оғир томони ҳам бор. 1975 йилда Робертога давоси йўқ саратон ташхиси қўйилди. Ким эри билан кўпроқ вақт ўтказиш учун комиксларни чизишни бошқа рассомга ишониб топширди.

Роберто 31 ёшида ҳаётдан кўз юмди. У ва Ким аввалдан унинг генетик материалини сақлаб қўйишган эди. Шу сабаб Роберто вафотидан бир ярим йил ўтиб, Ким ўғил фарзандли бўлди. Бу воқеа ўша даврда кўпчиликни ҳайратга солган.

Qizil fonda "Love is..." yozuvi, er-xotin surati va multfilm qahramonlari tasvirlangan.

Ким Касали 55 ёшида вафот этди. Лекин у яратган “Love is...” қаҳрамонлари яшаб қолди. Кейинчалик Intergum компанияси уларни сақичлар орқали оммалаштирди ва бу образлар муҳаббат ҳақидаги энг таниқли рамзлардан бирига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ака-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиАка-ука Тейтлар АҚШда яна ҳибсга олиндиБугун, 16:04Эквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаЭквадордаги ноёб синдром олимларни саратон сирига яқинлаштирмоқдаБугун, 16:01Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Нетаняху Нью-Йоркда ҳибсга олиниши мумкинми?Бугун, 15:41Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Туркияда 3-қаватдан қулаган ўзбекистонлик аёл Ватанга қайтарилди Бугун, 14:41Миллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаМиллионерлар динозавр скелетлари учун рекорд маблағ сарфламоқдаБугун, 13:24Ламин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиЛамин Ямал финал олдидан Нью-Йоркда севгилиси билан кўриниш бердиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?