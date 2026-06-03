Россияга бемор отасини кўргани келган Белгия фуқароси 16 йилга қамалди
Россия Федерациясида хорижда истиқомат қилувчи собиқ ватандошларнинг қўлга олиниши ва уларга нисбатан ўта оғир айбловлар қўйилиши билан боғлиқ навбатдаги йирик халқаро воқеа содир бўлди. Псков област суди 2025 йилнинг ёзида Россия давлат чегарасида ҳибсга олинган дастурчи Михаил Лошчининга нисбатан якуний ҳукмни эълон қилди. Суд уни «давлатга хиёнат қилиш» жиноятида айбдор деб топиб, 16 йил муддатга озодликдан маҳрум этиш жазосини тайинлади.
Эски ёзишмалар ва ФСБ томонидан ҳибсга олиниш
«Осторожно, новости» нашрининг тарқатган маълумотларига кўра, суд томонидан Лошчинин «Россия Федерациясининг душмани сифатида расман тан олинган чет эл давлат вакилларини молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаганлик»да айбланган. Текширувлар давомида маълум бўлишича, ушбу оғир айбловга Лошчинин ҳамда унинг украиналик собиқ севгилиси ўртасида 2022 йилда бўлиб ўтган оддий шахсий ёзишмалар асос қилиб олинган. Ўша даврда аёл ундан маълум миқдорда пул маблағи сўраган бўлган.
Асл воқеа ривожи эса қуйидагича кечган:
Мақсад: Ҳам Россия, ҳам Белгия фуқаролигига эга бўлган Михаил Лошчинин 2000 йилдан бери Россия ҳудудида яшамаган. У 2025 йилнинг 1 июль куни Санкт-Петербург шаҳрида истиқомат қилувчи хаста ва бемор отасидан хабар олиш мақсадида мотоциклда йўлга чиққан.
Чегарадаги текширув: У Латвия давлати орқали Россия чегарасини кесиб ўтаётган вақтда Федерал хавфсизлик хизмати (ФСБ) ходимлари томонидан тўхтатилган. Текширув давомида унинг шахсий телефонидан юқорида қайд этилган 2022 йилги эски ёзишмалар топиб олинган.
Ҳибсхоналар ва қийноқлар ҳақидаги баёнот
Лошчининни қўллаб-қувватловчи кўнгиллилар гуруҳининг берган баёнотига кўра, дастурчи дастлаб чегара ҳудудидан ноқонуний ўтишга уриниш деган сохта баҳона билан ушланган. Уни дастлабки икки ҳафта давомида Псков областининг Питалово шаҳридаги маҳаллий меҳмонхоналардан бирида назорат остида ушлаб туришган.
Шундан сўнг, у кутилмаганда Белгород областидаги 2-сонли тергов ҳибсхонасига (СИЗО) олиб кетилган. Маълумотларга кўра, ушбу масканда асосан украиналик ҳарбий асирлар сақланади. Лошчининнинг яқинларига маълум қилишича, у айнан шу ҳибсхонада бўлган вақтида қаттиқ калтакланган ва турли жисмоний қийноқларга солинган.
Айбловнинг расмийлаштирилиши: Маҳбус Белгороддаги тергов изоляторида ҳеч қандай расмий айблов эълон қилинмасдан роппа-роса уч ҳафта давомида назоратда қолдирилган. Кейинчалик у яна ортга — Псковдаги 1-сонли тергов ҳибсхонасига ўтказилган ва унга нисбатан «давлатга хиёнат» моддаси бўйича расмий жиноий иш қўзғатилган.
Халқаро муносабатлар ва Белгия дипломатиясининг уринишлари
Михаил Лошчинин билан боғлиқ ушбу воқеа Россия Федерацияси ташқарисида, хусусан, Европа Иттифоқи ҳудудида ҳам кенг муҳокамаларга ва катта шов-шувга сабаб бўлди.
Белгия Қироллигининг Москва шаҳридаги фавқулодда ва мухтор элчихонаси мазкур вазият юзасидан Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазирлигига бир неча бор расмий мурожаат билан чиқди. Дипломатик ваколатхона ходимлари ўз фуқароси бўлган Лошчинин билан ҳибсхонада учрашиш ва унга консуллик ёрдамини кўрсатиш учун рухсатнома сўрашган. Бироқ Россия томони ушбу сўровларни рад этган ва белгиялик дипломатларни маҳбус ҳузурига барибир киритишмаган.
Европа ва жаҳон сиёсатига оид энг муҳим, долзарб ҳамда халқаро хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг.
…