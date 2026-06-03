Google миллионлаб махсус чивинларни табиатга чиқармоқчи

·120·Дунё
Google миллионлаб махсус чивинларни табиатга чиқармоқчи
Аудио версияси

Google хавфли касалликларга қарши курашиш мақсадида Калифорния ва Флорида штатларида махсус ишлов берилган 32 миллионгача чивинни табиатга қўйиб юборишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда New York Post хабар қилди.

Маълум қилинишича, мазкур ташаббус чивинлар орқали тарқаладиган Ғарбий Нил вируси, денге безгаги, Зика вируси, чикунгунья ҳамда сариқ иситма каби касалликларга қарши курашишга қаратилган.

Лойиҳа ҳозирда АҚШ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги томонидан кўриб чиқилмоқда. Идора 5 июнга қадар жамоатчилик фикрларини қабул қилади ва шундан кейин тажрибани ўтказиш бўйича қарор қабул қилади.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, дастур Culex туркумига мансуб чивинларни нишонга олган. Шу билан бирга, компания одамларни чақадиган ҳашаротларни эмас, балки Wolbachia бактерияси билан ишлов берилган эркак чивинларни табиатга чиқаришни режалаштирмоқда.

Мутахассислар фикрича, бундай эркак чивинлар ёввойи урғочи чивинлар билан жуфтлашганидан кейин уларнинг насли яшаб қолмайди. Бу эса вақт ўтиши билан чивинлар сонини камайтириш имконини беради.

Google маълумотига кўра, чивинларни кўпайтириш ва табиатга чиқариш жараёнида сунъий интеллект

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги меҳмонхона ёнғини 21 кишининг ҳаётига зомин бўлдиБугун, 07:14Пластик бутилкалардан чиққан ноодатий куй барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 07:09Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди