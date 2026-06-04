Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилди

·253·Дунё
Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилди
Аудио версияси

Непаллик шерпа (тоғ йўлбошловчиси) Эверест тоғида овқатсиз ва қўшимча кислород баллонисиз олти кун қолиб кетганига қарамай тирик қолди. Бу ҳақда “Daily Mail” нашри хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 29 май куни 52 ёшли йўлбошловчи дунёнинг энг баланд чўққисидан пастга тушаётган пайтда бедарак йўқолган. Уни охирги марта учинчи ва тўртинчи лагерлар оралиғида — денгиз сатҳидан 8000 метрдан юқорида жойлашган, ҳаводаги кислород миқдори ўта паст бўлгани сабабли инсон танаси тез ҳолсизланадиган ва “ўлим ҳудуди” сифатида танилган нуқтада кўришган.

Яқинлари унинг тирик қолишига бўлган умидни деярли йўқотган эди. Бироқ орадан қарийб бир ҳафта ўтгач, шерпа тирик ҳолда аниқланган. Қутқарувчиларнинг айтишича, у базавий лагер томон мустақил равишда ҳаракатланиб, эмаклаб пастга тушаётган бўлган.

Аниқланишича, шерпа бу вақт давомида кичик пакетдаги печенье ва эритилган муз суви ҳисобидан ҳаёт сақлаб қолган. У топилганидан кейин вертолёт орқали Катманду шаҳридаги шифохонага олиб кетилган.

Шифокорлар маълумотига кўра, эркакнинг ҳуши жойида. Ҳозирда у совуқ уриши, организмнинг сувсизланиши ҳамда баланд тоғ шароитида узоқ вақт қолиш оқибатида келиб чиққан бошқа асоратлар бўйича даволанмоқда.

НепалЭверестДейли МейлКатманду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди