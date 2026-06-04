Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилди
Непаллик шерпа (тоғ йўлбошловчиси) Эверест тоғида овқатсиз ва қўшимча кислород баллонисиз олти кун қолиб кетганига қарамай тирик қолди. Бу ҳақда “Daily Mail” нашри хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, жорий йилнинг 29 май куни 52 ёшли йўлбошловчи дунёнинг энг баланд чўққисидан пастга тушаётган пайтда бедарак йўқолган. Уни охирги марта учинчи ва тўртинчи лагерлар оралиғида — денгиз сатҳидан 8000 метрдан юқорида жойлашган, ҳаводаги кислород миқдори ўта паст бўлгани сабабли инсон танаси тез ҳолсизланадиган ва “ўлим ҳудуди” сифатида танилган нуқтада кўришган.
Яқинлари унинг тирик қолишига бўлган умидни деярли йўқотган эди. Бироқ орадан қарийб бир ҳафта ўтгач, шерпа тирик ҳолда аниқланган. Қутқарувчиларнинг айтишича, у базавий лагер томон мустақил равишда ҳаракатланиб, эмаклаб пастга тушаётган бўлган.
Аниқланишича, шерпа бу вақт давомида кичик пакетдаги печенье ва эритилган муз суви ҳисобидан ҳаёт сақлаб қолган. У топилганидан кейин вертолёт орқали Катманду шаҳридаги шифохонага олиб кетилган.
Шифокорлар маълумотига кўра, эркакнинг ҳуши жойида. Ҳозирда у совуқ уриши, организмнинг сувсизланиши ҳамда баланд тоғ шароитида узоқ вақт қолиш оқибатида келиб чиққан бошқа асоратлар бўйича даволанмоқда.
…