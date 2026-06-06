Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими?

·54·Дунё
Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими?

Россия ва Украина ўртасидаги геосиёсий инқироз ҳамда ҳарбий ҳаракатларни дипломатик йўл билан ҳал этиш борасидаги яширин музокаралар, парда ортидаги учрашувлар дунё ҳамжамияти диққат марказида бўлиб турибди. Бу сафарги воқеалар ривожи эса халқаро майдонда ҳақиқий сенсацияга айланди. Машҳур россиялик миллиардер ва тадбиркор Роман Абрамович кутилмаганда Украина пойтахти Киев шаҳрига ташриф буюрди.

Олий Рада депутати Алексей Гончаренко ўзининг расмий Telegram-канали орқали берган баёнотида ушбу сирли ташриф ва ўтказилган муҳим музокаралар ҳақидаги тафсилотларни ошкор қилди.

Киевдаги махфий учрашув ва Путинга йўлланган мактуб

Украиналик сиёсатчининг сўзларига кўра, миллиардернинг Киевга келиши шунчаки оддий ташриф эмас, балки икки давлат раҳбарлари ўртасидаги ўзига хос жонли алоқа кўприги ҳисобланади:

«Менга келиб тушган ишончли маълумотларга қараганда, мазкур учрашув ҳақиқатан ҳам амалга ошган ва гап айнан Роман Абрамович ҳақида бормоқда. У Украина пойтахтига шахсан президент Володимир Зеленский билан юзма-юз суҳбатлашиш ҳамда ундан Россия етакчиси Владимир Путинга муҳим хабар ва шартларни етказиш мақсадида келган».

Кремль раҳбарининг муносабати: «Учрашув ўтказишимиз керак»

Мазкур яширин Дипломатия ҳақида бироз аввал Россия президенти Владимир Путин ҳам тўхталиб ўтган эди. Унинг таъкидлашича, тадбиркорнинг ўзи Киевдан қайтгач, Кремлга вазият бўйича ҳисобот берган. Россия раҳбари бўлиб ўтган мулоқотни қуйидагича тасвирлади:

«Ўша бизнесмен Киев сафаридан қайтиб келди ва биз у билан учрашдик. Унинг сўзларига кўра, жаноб Зеленский унга вазиятни барқарорлаштириш учун биз шахсан учрашув ўтказишимиз лозимлигини маълум қилган».

Очиқ мактуб, уруш нархи ва сиёсий шартлар

Ушбу музокаралар замирида икки давлат раҳбарларининг ўзаро сиёсий баёнотлари жанг майдони ётади. Томонларнинг айни пайтдаги расмий позицияларини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали яқинроқ тасаввур қилиш мумкин:

Сиёсий етакчилар

Илгари сурилаётган асосий баёнот ва шартлар

Охирги қадамлари

Володимир Зеленский

Украина Россия учун уруш баҳосини кескин оширишга қодирлигини билдирган. Ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш учун шахсий учрашув талаб қилмоқда.

Владимир Путинга расмий ва очиқ мактуб йўллаган.

Владимир Путин

Ҳозирги шароитда Украина раҳбари билан тўғридан-тўғри музокара ўтказишдан ҳеч қандай маъно ва наф кўрмаяпти.

Зеленскийни аввал сайловларга боришга чақирди.

Замин шарҳи: Роман Абрамовичдек йирик фигуранинг яна сиёсий саҳнага воситачи (медиатор) сифатида қайтиши томонлар парда ортида барибир мулоқот йўлларини қидираётганидан далолат беради. Тўғри, жанг майдонидаги вазият кескинлигича қолмоқда ва Владимир Путин ҳозирча учрашув таклифини рад этмоқда, бироқ Киевдан тўғридан-тўғри хабарларнинг Кремлга етиб бориши дипломатик умидларни бутунлай сўндирмайди. Зеленскийнинг уруш нархини ошириш ҳақидаги огоҳлантириши ва Путиннинг сайловлар борасидаги талаби эса яқин орада тинчлик шартномаси тузилиши осон кечмаслигини кўрсатмоқда. Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз.

Халқаро майдондаги энг шов-шувли геосиёсий жараёнлар, сиёсат оламидаги махфий келишувлар ва дунёнинг энг сўнгги қайноқ янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Роман АбрамовичВолодимир ЗеленскийКиевВладимир ПутинОлексій Гончаренко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБугун, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиБугун, 18:10Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиБугун, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиБугун, 15:48Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБугун, 15:13Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишдиАргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишдиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? – Zamin.uz, 06.06.2026