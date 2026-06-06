Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими?
Россия ва Украина ўртасидаги геосиёсий инқироз ҳамда ҳарбий ҳаракатларни дипломатик йўл билан ҳал этиш борасидаги яширин музокаралар, парда ортидаги учрашувлар дунё ҳамжамияти диққат марказида бўлиб турибди. Бу сафарги воқеалар ривожи эса халқаро майдонда ҳақиқий сенсацияга айланди. Машҳур россиялик миллиардер ва тадбиркор Роман Абрамович кутилмаганда Украина пойтахти Киев шаҳрига ташриф буюрди.
Олий Рада депутати Алексей Гончаренко ўзининг расмий Telegram-канали орқали берган баёнотида ушбу сирли ташриф ва ўтказилган муҳим музокаралар ҳақидаги тафсилотларни ошкор қилди.
Киевдаги махфий учрашув ва Путинга йўлланган мактуб
Украиналик сиёсатчининг сўзларига кўра, миллиардернинг Киевга келиши шунчаки оддий ташриф эмас, балки икки давлат раҳбарлари ўртасидаги ўзига хос жонли алоқа кўприги ҳисобланади:
«Менга келиб тушган ишончли маълумотларга қараганда, мазкур учрашув ҳақиқатан ҳам амалга ошган ва гап айнан Роман Абрамович ҳақида бормоқда. У Украина пойтахтига шахсан президент Володимир Зеленский билан юзма-юз суҳбатлашиш ҳамда ундан Россия етакчиси Владимир Путинга муҳим хабар ва шартларни етказиш мақсадида келган».
Кремль раҳбарининг муносабати: «Учрашув ўтказишимиз керак»
Мазкур яширин Дипломатия ҳақида бироз аввал Россия президенти Владимир Путин ҳам тўхталиб ўтган эди. Унинг таъкидлашича, тадбиркорнинг ўзи Киевдан қайтгач, Кремлга вазият бўйича ҳисобот берган. Россия раҳбари бўлиб ўтган мулоқотни қуйидагича тасвирлади:
«Ўша бизнесмен Киев сафаридан қайтиб келди ва биз у билан учрашдик. Унинг сўзларига кўра, жаноб Зеленский унга вазиятни барқарорлаштириш учун биз шахсан учрашув ўтказишимиз лозимлигини маълум қилган».
Очиқ мактуб, уруш нархи ва сиёсий шартлар
Ушбу музокаралар замирида икки давлат раҳбарларининг ўзаро сиёсий баёнотлари жанг майдони ётади. Томонларнинг айни пайтдаги расмий позицияларини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали яқинроқ тасаввур қилиш мумкин:
Сиёсий етакчилар
Илгари сурилаётган асосий баёнот ва шартлар
Охирги қадамлари
Володимир Зеленский
Украина Россия учун уруш баҳосини кескин оширишга қодирлигини билдирган. Ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш учун шахсий учрашув талаб қилмоқда.
Владимир Путинга расмий ва очиқ мактуб йўллаган.
Владимир Путин
Ҳозирги шароитда Украина раҳбари билан тўғридан-тўғри музокара ўтказишдан ҳеч қандай маъно ва наф кўрмаяпти.
Зеленскийни аввал сайловларга боришга чақирди.
Замин шарҳи: Роман Абрамовичдек йирик фигуранинг яна сиёсий саҳнага воситачи (медиатор) сифатида қайтиши томонлар парда ортида барибир мулоқот йўлларини қидираётганидан далолат беради. Тўғри, жанг майдонидаги вазият кескинлигича қолмоқда ва Владимир Путин ҳозирча учрашув таклифини рад этмоқда, бироқ Киевдан тўғридан-тўғри хабарларнинг Кремлга етиб бориши дипломатик умидларни бутунлай сўндирмайди. Зеленскийнинг уруш нархини ошириш ҳақидаги огоҳлантириши ва Путиннинг сайловлар борасидаги талаби эса яқин орада тинчлик шартномаси тузилиши осон кечмаслигини кўрсатмоқда. Воқеалар ривожини кузатишда давом этамиз.
Халқаро майдондаги энг шов-шувли геосиёсий жараёнлар, сиёсат оламидаги махфий келишувлар ва дунёнинг энг сўнгги қайноқ янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…