Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпди

·25·Дунё
Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпди

Олимлар 5000 йиллик мумиёдан олинган ачитқи ёрдамида табиий хамиртурушли нон тайёрлади. Бу ҳақда “Daily Mail” хабар берди.

Нашр маълумотларига кўра, 1991 йилда Альп тоғларидан топилган машҳур Муз одам Эци мумиёси тадқиқотчиларни ҳануз ҳайратга солишда давом этмоқда. Тадқиқотчиларнинг аниқлашича, беш минг йил аввал яшаган инсон тўқималарида ҳали ҳам тирик микроорганизмлар, жумладан, совуқ ҳароратга чидамли ноодатий ачитқилар сақланиб қолган.

Eurac Research мутахассислари Эцининг териси, ички аъзолари ва ошқозон қолдиқларидан олинган намуналарни ўрганган. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, мумиё таркибида қадимги ичак бактерияларидан тортиб, жуда паст ҳароратда ҳам яшай оладиган ачитқиларгача бўлган мураккаб микроорганизмлар жамоаси сақланган.

Олимларни айниқса ушбу ачитқилар катта қизиқиш уйғотган. Улар лаборатория шароитида микроорганизмларни ўстириб, аста-секин уларни унли муҳитга мослаштиришга эришган. Бир неча ой давом этган тажрибалардан сўнг, ушбу микроорганизмлар оддий нон ачитқиси каби фаолият кўрсата бошлаган.

Натижада тадқиқотчилар хамир тайёрлаб, тахминан 5300 йиллик тарихга эга бўлган мумиёдан олинган ачитқи ёрдамида ҳақиқий нон ёпишган. Тадқиқот раҳбари Муҳаммад Сарҳаннинг айтишича, хамир тахминан бир сутка ичида кўпчиб чиққан ва пишириш учун тўлиқ яроқли бўлган.

Олимлар бу билан тўхтаб қолишмоқчи эмас. Ҳозирда улар қадимий ачитқилардан пиво ва бошқа ачитилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш имкониятларини ҳам ўрганмоқда.

ЭциДейли МейлАлп тоғлариМуҳаммад СарҳанЮрак Рисёрч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиКеча, 18:27Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Кеча, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиКеча, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиКеча, 15:48Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди