Пит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирди
Халқаро геосиёсий майдондаги энг нуфузли ва муҳим сиёсий баёнотлар дунё ҳамжамияти диққат марказида бўлишда давом этмоқда. Бу сафарги жиддий огоҳлантириш ва таҳлилий чиқиш тўғридан-тўғри Океан ортидан, АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) раҳбарияти томонидан янгради. Пентагон раҳбари Пит Хегсет Франция тупроқларида ўтказилган тарихий ва рамзий аҳамиятга эга бўлган йирик тадбирда иштирок этиб, Европадаги иттифоқчи давлатлар олдида турган энг йирик хавф-хатарларни очиқ-ойдин баён қилди.
Мудофаа вазири Нормандияга иттифоқчи қўшинлар муваффақиятли туширилганининг 82 йиллик хотирасига бағишлаб ташкил этилган маросимда нутқ сўзлар экан, бугунги кунда Европа қитъаси жиддий таҳдидлар қаршисида турганини алоҳида урғулади. Унинг фикрича, Вашингтонга яқин ҳамкор ҳисобланган кўплаб Европа давлатлари айни пайтда «хавфли ва парокандаликка етакловчи мафкуралар исканжасида» қолмоқда.
Қайиқлардаги босқин ва миграция гирдоби
АҚШ Мудофаа вазирлиги етакчиси ўз маърузасида Европа давлатларининг жанубий сарҳадларида кузатилаётган ноқонуний миграция тўлқинига асосий эътиборни қаратди. Ҳозирги кунда инқироз марказида турган мамлакатлар ва ундаги аҳволни қуйидаги тизимлаштирилган жадвал орқали кўришингиз мумкин:
Хавф остидаги минтақалар
Ноқонуний миграция кўриниши
Пентагон раҳбарининг асосий саволи
Испания
Италия
Греция
Болгария
Кичик ва хавфли қайиқларда денгиз ҳамда қуруқлик орқали тўхтовсиз кириб келаётган ноқонуний мигрантлар оқими.
«Европадаги пойтахтлар бу босқинга қарши қачон қатъий чора кўради? Ёки энди жуда кечми? Менимча, ҳали кеч эмас».
Хегсет ўз сўзида Европа раҳбарларини мазкур трансмиллий муаммога нисбатан совуққонликни йўқотиб, чегара хавфсизлигини таъминлаш йўлида тезкор ва кескин қадамларни ташлашга чақирди.
Вашингтоннинг позицияси: Иттифоқчилик масъулияти
АҚШ ҳарбий идораси раҳбари икки томонлама муносабатларда фақат бир томонлама манфаат бўлмаслиги кераклигини эслатиб ўтди. У Америка Қўшма Штатлари ўз шерикларини ва ваъдаларини ҳар доим тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, Европа пойтахтларидан ҳам худди шундай масъулиятли муносабатни ва қатъиятни кутаётганини қатъий оҳангда таъкидлади.
Эслатиб ўтиш жоизки, Пит Хегсет ўтган йили ҳам Пентагоннинг стратегик хавфсизлик концепциясини баён қилаётиб, АҚШ миллий хавфсизлиги ва барқарорлиги учун энг катта иккита таҳдид сифатида назоратсиз ноқонуний миграция жараёнларини ҳамда Хитой Халқ Республикасининг глобал таъсирини кўрсатиб ўтган эди.
Замин шарҳи: Нормандияга иттифоқчилар қўшини қўнганининг 82 йиллиги нишонланаётган бир пайтда, АҚШ Мудофаа вазирининг Европа марказида туриб бундай кескин баёнот бериши халқаро сиёсатда янги давр бошланганидан далолат беради. Вашингтон ўз иттифоқчиларини ички либерал ғоялар ва назоратсиз миграция туфайли кучсизланиб бораётганликда айбламоқда. Айниқса, Испания ва Италия каби Ўрта ер денгизи ҳавзаси давлатларига оқиб келаётган мигрантларни «босқин» деб аташ Пентагоннинг ушбу масалага соф ҳарбий таҳдид сифатида қараётганини англатади. Океан орти ва Кўҳна қитъа ўртасидаги хавфсизлик борасидаги қарашлар кейинги йилларда қанчалик ўзгарганини ушбу нутқ яққол исботлаб берди.
Дунё сиёсати оламидаги энг шов-шувли геосиёсий жараёнлар, етакчи давлатларнинг яширин стратегиялари ва халқаро майдондаги энг сўнгги қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…