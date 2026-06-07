Пит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирди

·0·Дунё
Пит Хегсет Европа мамлакатларини миграция инқирозидан огоҳлантирди

Халқаро геосиёсий майдондаги энг нуфузли ва муҳим сиёсий баёнотлар дунё ҳамжамияти диққат марказида бўлишда давом этмоқда. Бу сафарги жиддий огоҳлантириш ва таҳлилий чиқиш тўғридан-тўғри Океан ортидан, АҚШ Мудофаа вазирлиги (Пентагон) раҳбарияти томонидан янгради. Пентагон раҳбари Пит Хегсет Франция тупроқларида ўтказилган тарихий ва рамзий аҳамиятга эга бўлган йирик тадбирда иштирок этиб, Европадаги иттифоқчи давлатлар олдида турган энг йирик хавф-хатарларни очиқ-ойдин баён қилди.

Мудофаа вазири Нормандияга иттифоқчи қўшинлар муваффақиятли туширилганининг 82 йиллик хотирасига бағишлаб ташкил этилган маросимда нутқ сўзлар экан, бугунги кунда Европа қитъаси жиддий таҳдидлар қаршисида турганини алоҳида урғулади. Унинг фикрича, Вашингтонга яқин ҳамкор ҳисобланган кўплаб Европа давлатлари айни пайтда «хавфли ва парокандаликка етакловчи мафкуралар исканжасида» қолмоқда.

Қайиқлардаги босқин ва миграция гирдоби

АҚШ Мудофаа вазирлиги етакчиси ўз маърузасида Европа давлатларининг жанубий сарҳадларида кузатилаётган ноқонуний миграция тўлқинига асосий эътиборни қаратди. Ҳозирги кунда инқироз марказида турган мамлакатлар ва ундаги аҳволни қуйидаги тизимлаштирилган жадвал орқали кўришингиз мумкин:

Хавф остидаги минтақалар

Ноқонуний миграция кўриниши

Пентагон раҳбарининг асосий саволи

Испания


Италия


Греция


Болгария

Кичик ва хавфли қайиқларда денгиз ҳамда қуруқлик орқали тўхтовсиз кириб келаётган ноқонуний мигрантлар оқими.

«Европадаги пойтахтлар бу босқинга қарши қачон қатъий чора кўради? Ёки энди жуда кечми? Менимча, ҳали кеч эмас».

Хегсет ўз сўзида Европа раҳбарларини мазкур трансмиллий муаммога нисбатан совуққонликни йўқотиб, чегара хавфсизлигини таъминлаш йўлида тезкор ва кескин қадамларни ташлашга чақирди.

Вашингтоннинг позицияси: Иттифоқчилик масъулияти

АҚШ ҳарбий идораси раҳбари икки томонлама муносабатларда фақат бир томонлама манфаат бўлмаслиги кераклигини эслатиб ўтди. У Америка Қўшма Штатлари ўз шерикларини ва ваъдаларини ҳар доим тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдириб, Европа пойтахтларидан ҳам худди шундай масъулиятли муносабатни ва қатъиятни кутаётганини қатъий оҳангда таъкидлади.

Эслатиб ўтиш жоизки, Пит Хегсет ўтган йили ҳам Пентагоннинг стратегик хавфсизлик концепциясини баён қилаётиб, АҚШ миллий хавфсизлиги ва барқарорлиги учун энг катта иккита таҳдид сифатида назоратсиз ноқонуний миграция жараёнларини ҳамда Хитой Халқ Республикасининг глобал таъсирини кўрсатиб ўтган эди.

Замин шарҳи: Нормандияга иттифоқчилар қўшини қўнганининг 82 йиллиги нишонланаётган бир пайтда, АҚШ Мудофаа вазирининг Европа марказида туриб бундай кескин баёнот бериши халқаро сиёсатда янги давр бошланганидан далолат беради. Вашингтон ўз иттифоқчиларини ички либерал ғоялар ва назоратсиз миграция туфайли кучсизланиб бораётганликда айбламоқда. Айниқса, Испания ва Италия каби Ўрта ер денгизи ҳавзаси давлатларига оқиб келаётган мигрантларни «босқин» деб аташ Пентагоннинг ушбу масалага соф ҳарбий таҳдид сифатида қараётганини англатади. Океан орти ва Кўҳна қитъа ўртасидаги хавфсизлик борасидаги қарашлар кейинги йилларда қанчалик ўзгарганини ушбу нутқ яққол исботлаб берди.

Дунё сиёсати оламидаги энг шов-шувли геосиёсий жараёнлар, етакчи давлатларнинг яширин стратегиялари ва халқаро майдондаги энг сўнгги қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиИроқ терма жамоаси юлдузи АҚШ аэропортида етти соат сўроқ қилиндиКеча, 18:58Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиКеча, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиКеча, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Кеча, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиКеча, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиКеча, 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди