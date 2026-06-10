Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошланди

·0·Дунё
Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошланди

Бутун сайёрамиз катта ҳаяжон ва интиқлик билан кутаётган, тарихда илк бор учта йирик давлат мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий стартига атиги бир кун қолганида, мусобақа мезбонларидан бири бўлган Мексика давлати пойтахтида кутилмаган ва хавотирли воқеалар юз бермоқда. Мундиалнинг энг қайноқ нуқталаридан бири бўлиши кутилаётган Мехико шаҳрида йирик оммавий намойишлар ва тартибсизликлар тўлқини бошланди.

Хорижнинг энг етакчи ва нуфузли оммавий ахборот воситалари тарқатган шов-шувли хабарларга қараганда, пойтахт Мехикода маҳаллий ўқитувчилар касаба уюшмаси фаоллари ва раҳбарлари томонидан кенг қамровли митинглар ҳамда иш ташлаш акциялари ташкиллаштирилган. Кўчаларга чиққан минглаб намойишчилар ҳукуматдан ўзларининг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишни, хусусан, кундалик яшаш шароитларини яхшилаш ва ойлик иш ҳақларини сезиларли даражада оширишни қатъий талаб қилишмоқда. Табиийки, ушбу ижтимоий норозилик тўлқини мундиалнинг бошланиш арафасига тўғри келгани вазиятни янада чигаллаштирмоқда.

Энг ташвишли жиҳати шундаки, ушбу оммавий норозилик акциялари натижасида эртага узоқ кутилган Жаҳон чемпионатининг расмий очилиш маросими ҳамда турнирнинг илк баҳси бўлиб ўтадиган дунёга машҳур, муҳташам «Ацтека» стадионига олиб борувчи барча марказий автомобиль йўллари ва трассалар намойишчилар томонидан вақтинчалик тўсиб қўйилган. Бу эса шаҳарда катта тирбандликларни юзага келтириб, мусобақа ташкилотчилари ва меҳмонлар учун ноқулайликлар туғдирмоқда.

Ҳозирги соатларга келиб, ушбу юзага келган нотинч вазият эртанги дунё эътиборидаги Жаҳон чемпионатининг очилиш тантаналарига ёки гуруҳ босқичининг дастлабки ўйинлари тақвимига қандайдир салбий таъсир кўрсатиши ёки учрашувларнинг қолдирилишига сабаб бўлиши ҳақида ташкилий қўмита ёки ФИФА томонидан ҳеч қандай расмий баёнот берилгани йўқ. Пойтахт ҳуқуқ-тартибот органлари вазиятни назоратга олиш ва йўлларни очиш устида тезкор чораларни кўришмоқда.

Эслатиб ўтиш жоизки, инсоният тарихидаги энг кенг қамровли бўлиши кутилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати эртага, яъни 11 июнь санасида АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида расман старт олади. Маълумот учун қайд этиш лозимки, намойишлар марказида қолган афсонавий «Ацтека» стадиони футбол олами тарихида мутлақо ноёб арена ҳисобланади. Боиси, ушбу муҳташам стадион ўз тарихида учинчи маротаба Жаҳон чемпионати баҳслари ва финалларини қабул қилаётган сайёрамиздаги ягона ва бетакрор спорт масканидир. Умид қиламизки, маҳаллий муаммолар ушбу буюк футбол байрамига соя сололмайди.

Жаҳон чемпионатининг Мехикодаги очилиш маросими тафсилотлари, «Ацтека» стадиони атрофидаги сўнгги вазият ва мундиалнинг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Теҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиТеҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 09:45Жанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиЖанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:37Афғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиАфғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиБугун, 09:29Эрон Минаб мактаби хотирасига янги банкнота чиқарадиЭрон Минаб мактаби хотирасига янги банкнота чиқарадиБугун, 09:2517 йил парвоз қилган учувчининг лицензияси сохта чиқди17 йил парвоз қилган учувчининг лицензияси сохта чиқдиБугун, 07:00НАСАнинг янги Ой миссиясида кимлар иштирок этади?НАСАнинг янги Ой миссиясида кимлар иштирок этади?Бугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди