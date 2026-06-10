Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошланди
Бутун сайёрамиз катта ҳаяжон ва интиқлик билан кутаётган, тарихда илк бор учта йирик давлат мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий стартига атиги бир кун қолганида, мусобақа мезбонларидан бири бўлган Мексика давлати пойтахтида кутилмаган ва хавотирли воқеалар юз бермоқда. Мундиалнинг энг қайноқ нуқталаридан бири бўлиши кутилаётган Мехико шаҳрида йирик оммавий намойишлар ва тартибсизликлар тўлқини бошланди.
Хорижнинг энг етакчи ва нуфузли оммавий ахборот воситалари тарқатган шов-шувли хабарларга қараганда, пойтахт Мехикода маҳаллий ўқитувчилар касаба уюшмаси фаоллари ва раҳбарлари томонидан кенг қамровли митинглар ҳамда иш ташлаш акциялари ташкиллаштирилган. Кўчаларга чиққан минглаб намойишчилар ҳукуматдан ўзларининг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишни, хусусан, кундалик яшаш шароитларини яхшилаш ва ойлик иш ҳақларини сезиларли даражада оширишни қатъий талаб қилишмоқда. Табиийки, ушбу ижтимоий норозилик тўлқини мундиалнинг бошланиш арафасига тўғри келгани вазиятни янада чигаллаштирмоқда.
Энг ташвишли жиҳати шундаки, ушбу оммавий норозилик акциялари натижасида эртага узоқ кутилган Жаҳон чемпионатининг расмий очилиш маросими ҳамда турнирнинг илк баҳси бўлиб ўтадиган дунёга машҳур, муҳташам «Ацтека» стадионига олиб борувчи барча марказий автомобиль йўллари ва трассалар намойишчилар томонидан вақтинчалик тўсиб қўйилган. Бу эса шаҳарда катта тирбандликларни юзага келтириб, мусобақа ташкилотчилари ва меҳмонлар учун ноқулайликлар туғдирмоқда.
Ҳозирги соатларга келиб, ушбу юзага келган нотинч вазият эртанги дунё эътиборидаги Жаҳон чемпионатининг очилиш тантаналарига ёки гуруҳ босқичининг дастлабки ўйинлари тақвимига қандайдир салбий таъсир кўрсатиши ёки учрашувларнинг қолдирилишига сабаб бўлиши ҳақида ташкилий қўмита ёки ФИФА томонидан ҳеч қандай расмий баёнот берилгани йўқ. Пойтахт ҳуқуқ-тартибот органлари вазиятни назоратга олиш ва йўлларни очиш устида тезкор чораларни кўришмоқда.
Эслатиб ўтиш жоизки, инсоният тарихидаги энг кенг қамровли бўлиши кутилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати эртага, яъни 11 июнь санасида АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида расман старт олади. Маълумот учун қайд этиш лозимки, намойишлар марказида қолган афсонавий «Ацтека» стадиони футбол олами тарихида мутлақо ноёб арена ҳисобланади. Боиси, ушбу муҳташам стадион ўз тарихида учинчи маротаба Жаҳон чемпионати баҳслари ва финалларини қабул қилаётган сайёрамиздаги ягона ва бетакрор спорт масканидир. Умид қиламизки, маҳаллий муаммолар ушбу буюк футбол байрамига соя сололмайди.
Жаҳон чемпионатининг Мехикодаги очилиш маросими тафсилотлари, «Ацтека» стадиони атрофидаги сўнгги вазият ва мундиалнинг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…