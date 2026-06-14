Қизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлди

·0·Дунё
Қизчанинг илон билан видеолари ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлди

Ижтимоий тармоқларда бир оила катта ва узун илон боқаётгани акс этган видеолар кенг тарқалмоқда. Ушбу видеоларда 4-5 ёшлар атрофидаги қизчанинг илон билан бемалол мулоқот қилаётгани кўринади.

Кадрлар давомида қизча илон билан ўйнаётгани, уни ювинтираётгани ва ҳатто унинг устига ётгани акс этган. Бу ҳолат кўплаб фойдаланувчиларни ҳайратга солиб, қисқа вақт ичида видеолар катта томоша сонига ва юзлаб изоҳларга сабаб бўлди.

Изоҳларда эса турли фикрлар билдирилмоқда. Айримлар бу илоннинг заҳари олинган бўлиши мумкинлигини тахмин қилаётган бўлса, бошқалар бундай ҳолат жуда хавфли эканини таъкидлаб, ота-онани эҳтиёт чораларини кўришга чақирмоқда. Кўпчилик эса илон барибир ёввойи инстинктга эга эканини эслатиб, у кутилмаганда ҳужум қилиши мумкинлигини ёзмоқда.

Мазкур видеолар яна бир бор ижтимоий тармоқларда контент учун хавфли тажрибалар қилиш масаласи долзарб эканини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиаБугун, 11:25Ҳиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиҲиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиБугун, 10:33Анқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиАнқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиБугун, 10:09Суд қарори билан Трамп номи санъат марказидан ўчирилдиСуд қарори билан Трамп номи санъат марказидан ўчирилдиБугун, 10:04Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБугун, 10:01Эбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқдаЭбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқдаБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди