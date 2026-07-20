Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?

·1·Дунё
Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?

“Япон қор париси” деган таъриф билан танилган бу қуш сўнгги пайтларда кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлмоқда. У аслида узун думли читтакнинг кичик турларидан бири бўлиб, ўзига хос ташқи кўриниши билан ажралиб туради. Думалоқ тана, ярқироқ оқ патлар ва ҳайрат ифодасига ўхшаш катта нигоҳ бу қушни жуда эсда қоларли қилади.

У Япониянинг совуқ ўрмонларида яшайди. Одатда галалар билан юради ва шохлар орасида жуда енгил ҳаракат қилади. Унинг деярли шовқинсиз учиши атрофда сокин муҳит ҳосил қилади. Шунинг учун ҳам бу қушни кўрганлар унда ўзига хос юмшоқлик ва табиий нафосатни ҳис қилади.

Бу жонивор фақат ташқи кўриниши билангина эмас, балки табиатнинг нозик мувозанатини эслатиб туриши билан ҳам аҳамиятли. Унга бўлган қизиқиш ортида фақат чирой эмас, балки табиатни асраш кераклиги ҳақидаги тушунча ҳам бор.

Шу маънода, бу кичик қушча гўзаллик ва эҳтиёткор муносабат талаб қиладиган табиат рамзига айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг финалдан кейинги кўз ёшлари тармоқларда муҳокама қилинмоқдаМессининг финалдан кейинги кўз ёшлари тармоқларда муҳокама қилинмоқдаБугун, 11:32Ёшлар бойлигини исботлаш учун "Starbucks" қаҳваси билан юз ювмоқдаЁшлар бойлигини исботлаш учун "Starbucks" қаҳваси билан юз ювмоқдаБугун, 10:54АҚШда ноодатий кўринишдаги енот интернет юлдузига айландиАҚШда ноодатий кўринишдаги енот интернет юлдузига айландиБугун, 10:46Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...Бугун, 09:10Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиСайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиКеча, 21:03Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиУч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиКеча, 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди