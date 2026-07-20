Оппоқ патли митти қуш нега “япон қор париси” номини олган?
“Япон қор париси” деган таъриф билан танилган бу қуш сўнгги пайтларда кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлмоқда. У аслида узун думли читтакнинг кичик турларидан бири бўлиб, ўзига хос ташқи кўриниши билан ажралиб туради. Думалоқ тана, ярқироқ оқ патлар ва ҳайрат ифодасига ўхшаш катта нигоҳ бу қушни жуда эсда қоларли қилади.
У Япониянинг совуқ ўрмонларида яшайди. Одатда галалар билан юради ва шохлар орасида жуда енгил ҳаракат қилади. Унинг деярли шовқинсиз учиши атрофда сокин муҳит ҳосил қилади. Шунинг учун ҳам бу қушни кўрганлар унда ўзига хос юмшоқлик ва табиий нафосатни ҳис қилади.
Бу жонивор фақат ташқи кўриниши билангина эмас, балки табиатнинг нозик мувозанатини эслатиб туриши билан ҳам аҳамиятли. Унга бўлган қизиқиш ортида фақат чирой эмас, балки табиатни асраш кераклиги ҳақидаги тушунча ҳам бор.
Шу маънода, бу кичик қушча гўзаллик ва эҳтиёткор муносабат талаб қиладиган табиат рамзига айланган.
…