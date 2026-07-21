Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолди

·44·Дунё
Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолди

Гайана соҳиллари яқинида MV Barima йўловчи пароми ағдарилиши оқибатида камида 27 киши ҳалок бўлди, 83 нафарнинг тақдири эса ҳалигача номаълум. Мамлакат бош вазири Марк Филлипснинг маълум қилишича, ҳозирга қадар 69 нафар йўловчи қутқарилган.

Ҳодиса юзасидан қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда. Ҳукумат фожиа сабабларини аниқлаш учун расмий тергов бошлаганини маълум қилди. Бош вазир айбдорлар аниқланса, улар қонун олдида жавоб беришини таъкидлади.

Жамоат ишлари вазири Хуан Эдгиллнинг айтишича, расмий рўйхатда паромда 133 киши борлиги қайд этилган бўлса-да, аслида кемада 179 нафар йўловчи бўлган. Шунингдек, капитан ва экипаж аъзоларидан бири марихуана истеъмол қилгани аниқланган ва улар полиция томонидан қўлга олинган.

Дастлабки маълумотларга кўра, паром катта тўлқин зарбасидан кейин оғиб кетиб, қисқа вақт ичида сувга тўлган. Омон қолганлардан бири Елена Мунсамми сувда қалқиб юрган қутига ёпишиб тирик қолганини, аммо икки ёшли фарзанди билан ажралиб қолганини айтди.

Қутқарилганлар орасида камида 15 нафар бола бор. Қидирув ишларига Француз Гвианасидан юборилган ғаввослар ва шифокорлар ҳам жалб этилган. Соғлиқни сақлаш вазирлигига кўра, тирик қолганларнинг аксарияти енгил жароҳатлар билан шифохонадан жавоб берилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Бугун, 14:27Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 14:13"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурдиБугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?