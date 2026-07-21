150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди

·72·Дунё
150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди

Ирландиянинг Слайго округи соҳилларида илк бор Гренландия акуласининг ўлиги соҳилга чиқиб қолди. Мутахассислар бу ҳолатни ноёб илмий воқеа сифатида баҳоламоқда, чунки мазкур тур дунёдаги энг узоқ умр кўрувчи умуртқали жонзотлардан бири ҳисобланади.

Олимларнинг ҳисоб-китобига кўра, узунлиги тахминан 3 метр бўлган акуланинг ёши камида 150 йилни ташкил этган. Бу дегани, у XIX аср ўрталарида, қиролича Виктория ва АҚШ президенти Авраам Линкольн даврида туғилган. Бироқ мутахассислар таъкидлашича, Гренландия акулалари 300–400 йил, айрим ҳисоб-китобларга кўра эса 500 йилгача яшаши мумкин. Шу боис 150–200 ёшли акулалар ҳатто эндигина вояга етган ҳисобланади.

Ирландия Китлар ва Делфинлар гуруҳи денгиз биологи Эмили Де Лузнинг айтишича, бу акуланинг ҳалок бўлиши жуда ачинарли, чунки у айнан кўпайиш ёшига етган бўлиши мумкин эди.

Grenlandiya akulasi moviy okean tubida suzib yuribdi.

Ҳалок бўлган жонзот Ирландия Миллий музейи назоратида махсус лабораторияга олиб кетилди. У ерда олимлар хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда акуланинг тўлиқ патологоанатомик текширувини ўтказди. Улар тери, юрак, жигар, кўз, мушак ва бошқа аъзолардан намуналар олиб, келгусидаги тадқиқотлар учун сақлаб қўйди.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, Гренландия акуласи ҳақида ҳали ҳам кўплаб сирлар очилмаган. Масалан, уларнинг қаерда жуфтлашиши, қанча бола туғиши ва қанча вақтда бир марта кўпайиши ҳозиргача аниқ эмас. Шу сабабли олимлар ҳатто дунёда бу турнинг қанча сони мавжудлигини ҳам аниқ баҳолай олмаяпти.

Текширув давомида акуланинг 50 килограммли жигари ва 34 килограмм оғирликдаги юраги ҳам ўрганилди. Мутахассислар юракда қариш белгилари мавжуд бўлса-да, у яхши ишлаганини қайд этди. Бу эса Гренландия акуласининг қаришга нисбатан юқори чидамлиликка эга эканини кўрсатади.

Yashil qo'lqop kiygan odamlar akula jigarini tekshirmoqda.

Шунингдек, акуланинг кўзлари ҳам алоҳида қизиқиш уйғотди. Авваллари бу тур деярли кўрмайди, деган фикрлар бўлган. Бироқ 2026 йилда ўтказилган янги тадқиқотлар уларнинг кўриш тизими юз йиллар давомида ҳам яхши сақланишини ва қоронғи сув муҳитига мослашганини кўрсатди.

Олимлар фикрича, Гренландия акуласининг ДНКни тиклаш қобилияти, ҳужайраларни қаришдан муҳофаза қилувчи механизмлари ҳамда юрагининг узоқ йиллар давомида самарали ишлаши инсонларда қариш жараёнини ўрганиш ва узоқ умр кўриш сирларини очишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Мутахассислар акуланинг ўлими сабабини ҳозирча аниқлай олмаган. Танасида тўр ёки ташқи жароҳат излари топилмаган. Энди олинган биологик намуналарнинг лаборатория таҳлиллари ушбу ноёб жонзотнинг нима сабабдан ҳалок бўлганига ойдинлик киритиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Бугун, 14:27Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиГайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиБугун, 14:25Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 14:13"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурди"Қора дельфин" колониясидаги қотил турмуш қурдиБугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?