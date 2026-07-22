АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқда
АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) жорий йилнинг 6-август куни технология оламида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги ташаббусни кўриб чиқади. Мазкур лойиҳага кўра, Wi-Fi, Bluetooth ва ақлли сенсорлар каби лицензияланмайдиган қурилмалар учун мўлжалланган частоталар эндиликда тўғридан-тўғри сунъий йўлдошлар билан маълумот алмашиш учун очиб берилиши мумкин. Бу қарор оддий маиший электроника воситаларининг коинот билан алоқа қилиш имкониятларини тубдан кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда Wi-Fi ва Bluetooth қурилмалари ишлайдиган "Парт 15" диапазонидаги 225 MHz дан ортиқ спектрни сунъий йўлдош алоқаси учун бепул тақдим этиш режалаштирилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу ўзгариш амалга ошса, фойдаланувчилар қўлидаги мавжуд қурилмалар ҳеч қандай қўшимча лицензиясиз, шунчаки дастурий таъминотни янгилаш орқали сунъий йўлдош билан боғланиш функциясига эга бўлиши мумкин. Бу эса глобал миқёсда алоқа қамровини оширишда муҳим қадам бўлади.
Янги имкониятлар ва ИоТ ривожиФКК мутахассисларининг фикрича, ушбу қарор янги авлод сунъий йўлдош хизматларини ривожлантиришни тезлаштиради. Хусусан, Hubble Нетворк ва Спире каби компаниялар энди махсус рухсатномалар учун вақт ва маблағ сарфламасдан, кенг тарқалган частоталардан фойдалана оладилар. Шунингдек, Васт компаниясининг Ҳавен-1 каби тижорий орбитал станцияларида оддий Wi-Fi қурилмаларидан фойдаланиш имконияти туғилади.
Янги қоидалар сунъий йўлдошли ИоТ (буюмлар интернети) тармоқлари учун ҳам янги уфқлар очади. Бу технология қуйидаги соҳаларда инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда:
- Атроф-муҳитни масофадан туриб мониторинг қилиш;
- Аниқ деҳқончилик (смарт фарминг) тизимларини жорий этиш;
- Халқаро юк ташиш ва логистикани реал вақт режимида кузатиш;
- Фавқулодда вазиятларда узлуксиз алоқани таъминлаш.
Бозор гигантларининг эътирози ва техник хавфларБироқ, ушбу ташаббус барча учун бирдек маъқул келаётгани йўқ. SpaceX, АСТ СпасеМобиле ва Amazon каби Директ-то-Девисе (D2D) технологиясига миллиардлаб доллар сармоя киритган компаниялар бепул муқобилнинг пайдо бўлишига қарши чиқишлари мумкин. Улар лицензияланган спектр учун катта ҳақ тўлаган бир пайтда, бошқаларга бепул имконият берилиши рақобат муҳитига таъсир кўрсатиши табиий.
Шунингдек, радиоастрономлар ҳам хавотир билдиришмоқда. 2,4 ГГс диапазонидаги фаолликнинг ортиши илмий кузатувлар ва навигация ўлчовларининг сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, ФКК сунъий йўлдош операторларига қатъий талаб қўймоқда: улар мавжуд лицензияланган хизматларга халақит бермаслиги ва юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай шовқинларга ўзлари мослашиши шарт. Ҳозирча сунъий йўлдошдан Ерга сигнал қайтариш масаласи очиқ қолмоқда, бироқ августдаги йиғилиш кўплаб саволларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.
…