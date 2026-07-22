АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқда

·25·Техно
АҚШда Wi-Fi ва Bluetooth частоталари сунъий йўлдошлар учун бепул қилиниши кутилмоқда

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) жорий йилнинг 6-август куни технология оламида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги ташаббусни кўриб чиқади. Мазкур лойиҳага кўра, Wi-Fi, Bluetooth ва ақлли сенсорлар каби лицензияланмайдиган қурилмалар учун мўлжалланган частоталар эндиликда тўғридан-тўғри сунъий йўлдошлар билан маълумот алмашиш учун очиб берилиши мумкин. Бу қарор оддий маиший электроника воситаларининг коинот билан алоқа қилиш имкониятларини тубдан кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Wi-Fi ва Bluetooth қурилмалари ишлайдиган "Парт 15" диапазонидаги 225 MHz дан ортиқ спектрни сунъий йўлдош алоқаси учун бепул тақдим этиш режалаштирилмоқда. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу ўзгариш амалга ошса, фойдаланувчилар қўлидаги мавжуд қурилмалар ҳеч қандай қўшимча лицензиясиз, шунчаки дастурий таъминотни янгилаш орқали сунъий йўлдош билан боғланиш функциясига эга бўлиши мумкин. Бу эса глобал миқёсда алоқа қамровини оширишда муҳим қадам бўлади.

Янги имкониятлар ва ИоТ ривожи

ФКК мутахассисларининг фикрича, ушбу қарор янги авлод сунъий йўлдош хизматларини ривожлантиришни тезлаштиради. Хусусан, Hubble Нетворк ва Спире каби компаниялар энди махсус рухсатномалар учун вақт ва маблағ сарфламасдан, кенг тарқалган частоталардан фойдалана оладилар. Шунингдек, Васт компаниясининг Ҳавен-1 каби тижорий орбитал станцияларида оддий Wi-Fi қурилмаларидан фойдаланиш имконияти туғилади.

Янги қоидалар сунъий йўлдошли ИоТ (буюмлар интернети) тармоқлари учун ҳам янги уфқлар очади. Бу технология қуйидаги соҳаларда инқилобий ўзгаришлар ясаши кутилмоқда:

  • Атроф-муҳитни масофадан туриб мониторинг қилиш;
  • Аниқ деҳқончилик (смарт фарминг) тизимларини жорий этиш;
  • Халқаро юк ташиш ва логистикани реал вақт режимида кузатиш;
  • Фавқулодда вазиятларда узлуксиз алоқани таъминлаш.

Бозор гигантларининг эътирози ва техник хавфлар

Бироқ, ушбу ташаббус барча учун бирдек маъқул келаётгани йўқ. SpaceX, АСТ СпасеМобиле ва Amazon каби Директ-то-Девисе (D2D) технологиясига миллиардлаб доллар сармоя киритган компаниялар бепул муқобилнинг пайдо бўлишига қарши чиқишлари мумкин. Улар лицензияланган спектр учун катта ҳақ тўлаган бир пайтда, бошқаларга бепул имконият берилиши рақобат муҳитига таъсир кўрсатиши табиий.

Шунингдек, радиоастрономлар ҳам хавотир билдиришмоқда. 2,4 ГГс диапазонидаги фаолликнинг ортиши илмий кузатувлар ва навигация ўлчовларининг сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, ФКК сунъий йўлдош операторларига қатъий талаб қўймоқда: улар мавжуд лицензияланган хизматларга халақит бермаслиги ва юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай шовқинларга ўзлари мослашиши шарт. Ҳозирча сунъий йўлдошдан Ерга сигнал қайтариш масаласи очиқ қолмоқда, бироқ августдаги йиғилиш кўплаб саволларга ойдинлик киритиши кутилмоқда.

ТехнологияWi-FiBluetoothСунъий ЙўлдошФКК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалларини тақдим этди: янада ихчам ва тежамкорБугун, 14:57Ўрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаЎрта тоифа смартфонлар «кушандаси»: Huawei 10 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрламоқдаБугун, 13:58Сйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиСйнтесиа корпоратив ўқитишда инқилоб қилмоқда: Энди сунъий интеллект ходимлар билан мулоқот қиладиБугун, 13:30Хитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиХитойда 47 турдаги смартфон учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилдиБугун, 13:21Коинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиКоинот сири: Олимлар Плутон ва Титанда тушунарсиз органик моддани аниқлашдиБугун, 12:54Москва бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиМосква бепул Wi-Fi тармоғи: Йил бошидан буён 26 миллиондан ортиқ уланиш қайд этилдиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда