Starlink Мобиле хизмати Угандада ишга туширилди

·25·Техно
Starlink Мобиле хизмати Угандада ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уганда ҳудудида Starlink ва Аиртел Уганда ҳамкорлигида тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси хизмати ишга туширилди.
  • Ушбу янги технология анъанавий уяли алоқа тармоқлари етиб бормайдиган олис ҳудудларда оддий смартфонлар орқали мулоқот қилиш имконини беради.
  • Уганда Африка қитъасидаги ушбу инновацион хизмат тақдим этилган иккинчи давлат бўлди.

Узоқ ва қишлоқ ҳудудларда алоқа имкониятларини тубдан яхшилашга қаратилган муҳим қадам ташланди. Starlink компанияси Уганда ҳудудида маҳаллий Аиртел Уганда оператори билан ҳамкорликда тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси хизматини йўлга қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги технология анъанавий уяли алоқа тармоқлари етиб бормайдиган олис ва кимсасиз жойларда ҳам смартфонлар орқали мулоқот қилиш имконини беради. Мазкур қадам миллионлаб инсонлар учун рақамли инфратузилмадан фойдаланиш имкониятини очиб беради.

Мобил алоқа етмайдиган ҳудудлар учун ечим

Starlink Мобиле хизмати қўшимча ускуналар талаб этмасдан, оддий смартфонлар билан ишлашга мўлжалланган. Ҳозирча хизмат махсус мос келувчи Android-смартфонлар эгалари учун мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга интернет иловалари орқали хабар алмашиш ва алоқада қолиш имконини тақдим этади.

Ушбу замонавий технологиянинг жорий этилиши ерусти таянч станцияларини қуриш қийин ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган географик ҳудудлардаги алоқа муаммосини ҳал этишга хизмат қилади. Starlink вакилларининг таъкидлашича, потенциал жиҳатдан миллионлаб аҳоли ушбу қамровдан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Африка қитъасидаги иккинчи бозор

Уганда ушбу инновацион хизмат тақдим этилган Африка қитъасидаги иккинчи давлатга айланди. Эслатиб ўтамиз, қитъада илк бор Starlink Мобиле хизмати Демократическая Республика Конго — Демократик Конго Республикасида ишга туширилган эди.

Аиртел Уганда компанияси янги мижозлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида махсус акция эълон қилди. Унга кўра, фойдаланувчилар жорий йилнинг 23-октабрига қадар 30 кунлик бепул синов давридан фойдаланишлари мумкин, бироқ мазкур акция доирасида операторнинг қўшимча шартлари ҳам амал қилади.

Уланиш жараёни оддий тарзда ташкил этилган бўлиб, барча амалиётлар фойдаланувчилар учун таниш бўлган МЯиртел иловаси орқали амалга оширилади. Бу эса хизматдан фойдаланишни янада оммабоп ва қулай қилади.

StarlinkУгандаАиртелТехнологияМобил алоқа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирдиStarlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирди3 сентябр 13:21Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиStarlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширди19 сентябр 12:22Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказади3 август 13:51Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчи17 сентябр 15:56Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланади16 сентябр 13:58Буюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказиладиБуюк Британия фермаларида Starlink интернети синовдан ўтказилади15 сентябр 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди