Starlink Мобиле хизмати Угандада ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уганда ҳудудида Starlink ва Аиртел Уганда ҳамкорлигида тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси хизмати ишга туширилди.
- Ушбу янги технология анъанавий уяли алоқа тармоқлари етиб бормайдиган олис ҳудудларда оддий смартфонлар орқали мулоқот қилиш имконини беради.
- Уганда Африка қитъасидаги ушбу инновацион хизмат тақдим этилган иккинчи давлат бўлди.
Узоқ ва қишлоқ ҳудудларда алоқа имкониятларини тубдан яхшилашга қаратилган муҳим қадам ташланди. Starlink компанияси Уганда ҳудудида маҳаллий Аиртел Уганда оператори билан ҳамкорликда тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқаси хизматини йўлга қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги технология анъанавий уяли алоқа тармоқлари етиб бормайдиган олис ва кимсасиз жойларда ҳам смартфонлар орқали мулоқот қилиш имконини беради. Мазкур қадам миллионлаб инсонлар учун рақамли инфратузилмадан фойдаланиш имкониятини очиб беради.
Мобил алоқа етмайдиган ҳудудлар учун ечимStarlink Мобиле хизмати қўшимча ускуналар талаб этмасдан, оддий смартфонлар билан ишлашга мўлжалланган. Ҳозирча хизмат махсус мос келувчи Android-смартфонлар эгалари учун мўлжалланган бўлиб, фойдаланувчиларга интернет иловалари орқали хабар алмашиш ва алоқада қолиш имконини тақдим этади.
Ушбу замонавий технологиянинг жорий этилиши ерусти таянч станцияларини қуриш қийин ёки иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган географик ҳудудлардаги алоқа муаммосини ҳал этишга хизмат қилади. Starlink вакилларининг таъкидлашича, потенциал жиҳатдан миллионлаб аҳоли ушбу қамровдан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.
Африка қитъасидаги иккинчи бозорУганда ушбу инновацион хизмат тақдим этилган Африка қитъасидаги иккинчи давлатга айланди. Эслатиб ўтамиз, қитъада илк бор Starlink Мобиле хизмати Демократическая Республика Конго — Демократик Конго Республикасида ишга туширилган эди.
Аиртел Уганда компанияси янги мижозлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида махсус акция эълон қилди. Унга кўра, фойдаланувчилар жорий йилнинг 23-октабрига қадар 30 кунлик бепул синов давридан фойдаланишлари мумкин, бироқ мазкур акция доирасида операторнинг қўшимча шартлари ҳам амал қилади.
Уланиш жараёни оддий тарзда ташкил этилган бўлиб, барча амалиётлар фойдаланувчилар учун таниш бўлган МЯиртел иловаси орқали амалга оширилади. Бу эса хизматдан фойдаланишни янада оммабоп ва қулай қилади.
Изоҳлар 0
…