«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди

·6·Дунё
«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди
Қисқача

АҚШнинг Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи 2026 йил 5 август куни Ой юзасига назорациз қулаб, диаметри 18 метрдан ортиқ ва чуқурлиги тахминан 3 метр бўлган кратер ҳосил қилди. Тўқнашувни биринчи бўлиб Жанубий Кореянинг Данури орбитал аппарати қайд этди, NASAнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) зонди эса 11 ва 12 август кунлари ҳодиса жойининг аниқ тасвирларини олди.

Коинотда хавфсизлик ва фазовий чиқиндилар муаммосини яна кун тартибига олиб чиққан ҳодиса юз берди. АҚШнинг Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ой юзасига назоратсиз тарзда қулаб, кучли зарба оқибатида янги кратер ҳосил қилди. Ушбу ноёб тўқнашув оқибатларини коинот аппаратлари қандай суратга олди ва бу фазовий миссиялар учун қандай хавф туғдирмоқда?

Кутилмаган зарба ва янги пайдо бўлган кратер

Falcon 9 ракетаси ўтган йилнинг январь ойида Ойга экспериментал ускуналар ва иккита қўниш модулини олиб чиққан эди. Вазифа бажарилгач, ракетанинг юқори қисми очиқ орбитада қолган. Олимлар унинг эртами-кечми Ой билан тўқнашишини кутган бўлса-да, 2026 йил 5 август кунги қулаш тўлиқ назоратсиз ва режадан ташқари тарзда содир бўлди.

Орадан бир ҳафта ўтиб, 11 ва 12 август кунлари NASA’нинг Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) аппарати тўқнашув нуқтаси устидан учиб ўтиб, янги ҳосил бўлган кратерни юқори аниқликда суратга олишга муваффақ бўлди.

Ойдаги Falcon 9 тўқнашуви тафсилотлари

Кўрсаткич

Ҳодиса параметрлари ва тафсилотлар

Ҳодиса содир бўлган сана

2026 йил 5 август (назоратсиз тўқнашув)

Пайдо бўлган кратер ўлчами

Диаметри 18 метрдан ортиқ, чуқурлиги тахминан 3 метр

Биринчи қайд этган аппарат

Жанубий Кореянинг Danuri орбитал аппарати

Аниқ тасвирларни олган қурилма

NASA’нинг Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) зонди

Кратер тузилиши

Чуқур қатламлардан отилиб чиққан оч рангли янги жинслар ва тупроқ

Тарихий мақоми

Ракета бўлакларининг Ойга тасодифий урилиши бўйича тарихдаги иккинчи ҳолат

Ой юзасидаги иккинчи тасодифий ҳалокат ва космик хавф

NBC News маълумотларига кўра, бу инсоният тарихида ракета қолдиқларининг Ой юзаси билан тасодифан тўқнаш келиши қайд этилган иккинчи ҳодисадир. Бундан олдин, 2022 йилда Хитой ракетасининг юқори босқичи деб тахмин қилинган парча Ойнинг орқа томонига қулаган, бироқ расмий Пекин бунга алоқадорлигини рад этган эди.

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, орбитада қолиб кетган оғир ракета бўлаклари ва бошқарувсиз космик чиқиндилар келгусида Ойга юбориладиган илмий экспедициялар, хусусий қўниш аппаратлари ҳамда келажакдаги базалар хавфсизлиги учун жиддий таҳдид туғдирмоқда.

Сизнингча, коинот агентликлари ва хусусий компаниялар фазовий чиқиндиларнинг Ойга назоратсиз қулашини тўхтатиш учун жавобгарликка тортилиши керакми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва илм-фан ҳамда коинот янгиликларига қизиқувчи дўстларингизга ушбу муҳим хабарни улашинг!

Фалкон 9НАСАДануриЭн-Би-Си Ньюс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиБугун, 08:05Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиБугун, 08:00Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиБугун, 07:52Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиБугун, 07:42Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиБугун, 06:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди