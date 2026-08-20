Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шув
Коррупсияга қарши курашиш Олий суди мажлисида Владимир Зеленский Андрей Ермак учун гаров пулини ўтказишни рад этган «Сенс Банк» молиявий мониторинг ходимини ишдан бўшатишни талаб қилгани айтилди. Бу маълумот SAP прокурори томонидан Олий Рада собиқ депутати Максим Микитаснинг кўрсатмаларига таяниб келтирилди. Шу ишлар доирасида Президент девонининг собиқ маслаҳатчиси Ирина Мудра ҳибсга олинган.
Украина сиёсий элитасида навбатдаги йирик можаро авж олмоқда. Коррупцияга қарши курашиш Олий суди (ВАКС) мажлисида маълум қилинишича, Владимир Зеленский Президент девони собиқ раҳбари Андрей Ермак учун гаров пулини ўтказишдан бош тортган банкнинг молиявий мониторинг ходимини ишдан бўшатишни талаб қилган. Суд залида ихтисослаштирилган прокурор томонидан ошкор қилинган кўрсатмалар ҳамда экспертларнинг башоратлари Киев атрофидаги сиёсий бўҳронни янада чуқурлаштирмоқда.
«У Ермак учун тўлашни хоҳламади»: Суддаги кўрсатма
САП (Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура) прокурори Олий Рада собиқ депутати Максим Микитаснинг кўрсатмаларига таяниб, «Сенс Банк» атрофида юз берган воқеалар тафсилотини судга тақдим этди:
"Аллақачон молия бўлими ходими қўнғироқ қиляпти. Нима қилишни ўзимиз ўйлаяпмиз. Биз бошқа банкда ҳисоб очамиз, молиявий ёрдам оламиз. Гладишенкодан молиячини ишдан бўшатмасликни сўрадим. Гладишенко ким — «Сенс Банк» Кузатув кенгаши раҳбари. У ходим Ермак учун гаров тўловини ўтказишни хоҳламади ва президент уни ишдан бўшатишни талаб қилиб бақирди."
— САП прокурори келтирган иқтибос
Киевдаги сиёсий инқироз ва коррупцион иш тафсилотлари
Йўналиш
Асосий тафсилотлар ва воқеалар ривожи
Суд жараёни
Коррупцияга қарши курашиш Олий суди (ВАКС)
Асосий фигурантлар
Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ирина Мудра, Максим Микитас
Можаро моҳияти
Банк мониторинги ходими Ермак учун гаров пулини ўтказишни рад этган
Сўнгги ҳибслар
Президент девони раҳбарининг собиқ маслаҳатчиси Ирина Мудранинг ҳибсга олиниши
Эксперт хулосаси
«Тош қулаши» бошланди — Зеленский доирасига қарши кенг кўламли зарбалар
«Зеленский қочишга мажбур бўлади»: Соскиннинг кескин таҳлили
Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг маслаҳатчиси бўлган сиёсатшунос Олег Соскин Президент девонининг собиқ маслаҳатчиси Ирина Мудранинг ҳибсга олинишини жиддий сиёсий «тош қулаши» (обвал) деб баҳолади:
NABU ва SAP зарбалари: Экспертнинг фикрича, агар ушбу иш бўйича ушланган шахслар тўғридан-тўғри кўрсатма беришни бошласа, Зеленский ҳокимиятдан қочишга мажбур бўлади.
Стратегик комбинация: Соскин Михаил Федоровнинг сайловлар ўтказиш чақириғидан сўнг Зеленскийнинг яқин доирасига, хусусан, «Халқ хизматчиси» фракцияси раҳбари Давид Арахамияга қаратилган тизимли зарбалар давом этишини ва бу ҳолат Киев раҳбарияти учун кутилмаган зарба бўлганини таъкидлади.
Сизнингча, NABU ва SAP томонидан амалга оширилаётган ушбу кетма-кет ҳибслар Украина сиёсий раҳбариятида тўлиқ ўзгаришларга олиб келадими?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда халқаро сиёсий воқеалардан хабардор бўлиш учун ушбу шов-шувли хабарни дўстларингизга улашинг!
…