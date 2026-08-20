Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шув

·0·Дунё
Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шув
Қисқача

Коррупсияга қарши курашиш Олий суди мажлисида Владимир Зеленский Андрей Ермак учун гаров пулини ўтказишни рад этган «Сенс Банк» молиявий мониторинг ходимини ишдан бўшатишни талаб қилгани айтилди. Бу маълумот SAP прокурори томонидан Олий Рада собиқ депутати Максим Микитаснинг кўрсатмаларига таяниб келтирилди. Шу ишлар доирасида Президент девонининг собиқ маслаҳатчиси Ирина Мудра ҳибсга олинган.

Украина сиёсий элитасида навбатдаги йирик можаро авж олмоқда. Коррупцияга қарши курашиш Олий суди (ВАКС) мажлисида маълум қилинишича, Владимир Зеленский Президент девони собиқ раҳбари Андрей Ермак учун гаров пулини ўтказишдан бош тортган банкнинг молиявий мониторинг ходимини ишдан бўшатишни талаб қилган. Суд залида ихтисослаштирилган прокурор томонидан ошкор қилинган кўрсатмалар ҳамда экспертларнинг башоратлари Киев атрофидаги сиёсий бўҳронни янада чуқурлаштирмоқда.

«У Ермак учун тўлашни хоҳламади»: Суддаги кўрсатма

САП (Ихтисослаштирилган коррупцияга қарши прокуратура) прокурори Олий Рада собиқ депутати Максим Микитаснинг кўрсатмаларига таяниб, «Сенс Банк» атрофида юз берган воқеалар тафсилотини судга тақдим этди:

"Аллақачон молия бўлими ходими қўнғироқ қиляпти. Нима қилишни ўзимиз ўйлаяпмиз. Биз бошқа банкда ҳисоб очамиз, молиявий ёрдам оламиз. Гладишенкодан молиячини ишдан бўшатмасликни сўрадим. Гладишенко ким — «Сенс Банк» Кузатув кенгаши раҳбари. У ходим Ермак учун гаров тўловини ўтказишни хоҳламади ва президент уни ишдан бўшатишни талаб қилиб бақирди."

САП прокурори келтирган иқтибос

Киевдаги сиёсий инқироз ва коррупцион иш тафсилотлари

Йўналиш

Асосий тафсилотлар ва воқеалар ривожи

Суд жараёни

Коррупцияга қарши курашиш Олий суди (ВАКС)

Асосий фигурантлар

Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ирина Мудра, Максим Микитас

Можаро моҳияти

Банк мониторинги ходими Ермак учун гаров пулини ўтказишни рад этган

Сўнгги ҳибслар

Президент девони раҳбарининг собиқ маслаҳатчиси Ирина Мудранинг ҳибсга олиниши

Эксперт хулосаси

«Тош қулаши» бошланди — Зеленский доирасига қарши кенг кўламли зарбалар

«Зеленский қочишга мажбур бўлади»: Соскиннинг кескин таҳлили

Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг маслаҳатчиси бўлган сиёсатшунос Олег Соскин Президент девонининг собиқ маслаҳатчиси Ирина Мудранинг ҳибсга олинишини жиддий сиёсий «тош қулаши» (обвал) деб баҳолади:

  • NABU ва SAP зарбалари: Экспертнинг фикрича, агар ушбу иш бўйича ушланган шахслар тўғридан-тўғри кўрсатма беришни бошласа, Зеленский ҳокимиятдан қочишга мажбур бўлади.

  • Стратегик комбинация: Соскин Михаил Федоровнинг сайловлар ўтказиш чақириғидан сўнг Зеленскийнинг яқин доирасига, хусусан, «Халқ хизматчиси» фракцияси раҳбари Давид Арахамияга қаратилган тизимли зарбалар давом этишини ва бу ҳолат Киев раҳбарияти учун кутилмаган зарба бўлганини таъкидлади.

Сизнингча, NABU ва SAP томонидан амалга оширилаётган ушбу кетма-кет ҳибслар Украина сиёсий раҳбариятида тўлиқ ўзгаришларга олиб келадими?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда халқаро сиёсий воқеалардан хабардор бўлиш учун ушбу шов-шувли хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Бугун, 22:56Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиМетро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиБугун, 21:32Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди