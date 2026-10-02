«Қанийди тишларим бўлганида»: бир аёлнинг гапи Соннет Элерсни ноодатий ихтиро яратишга ундади

·43·Дунё
«Қанийди тишларим бўлганида»: бир аёлнинг гапи Соннет Элерсни ноодатий ихтиро яратишга ундади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий африкалик шифокор Соннет Элерс зўравонликдан ҳимояланиш учун Рапе-аХе номли ноодатий қурилма яратди.
  • Бу мослама тампон каби тана ичига киритилади ва тажовузкорнинг жинсий аъзосига илиниб, унга оғриқ бериб, жабрланувчига қочиш имконини беради.
  • Қурилма яратиш учун Элерс уйи ва машинасини сотган, шунингдек, у тажовузкорни аниқлашга ёрдам беришини таъкидлаган.

Жанубий африкалик шифокор Соннет Элерс бир аёлнинг айтган гапидан таъсирланиб, зўравонликдан ҳимояланишга мўлжалланган ноодатий қурилма яратди. Rape-aXe деб номланган мослама аёллар учун мўлжалланган бўлиб, унинг ички қисмида тажовузкорни ушлаб қолишга мўлжалланган майда илгаклар жойлашган.

Элерснинг айтишича, у 20 ёшида тиббий тадқиқотчи бўлиб ишлаган пайтда зўрланган аёлга ёрдам берган. Жабрланувчи унга «Қанийди у ерда тишларим бўлганида эди», деган. Бу гап Элерснинг ёдида қолиб, у келажакда шундай вазиятга тушган аёлларга ёрдам берадиган восита яратишга ваъда берган.

Орадан қарийб 40 йил ўтиб, Элерс Rape-aXe қурилмасини яратган. У мосламани ишлаб чиқиш ва лойиҳани бошлаш учун уйи ва машинасини сотганини айтган.

Қурилма аёллар учун мўлжалланган махсус ҳимоя воситаси бўлиб, тампон каби тана ичига киритилади. Унинг ички қисмидаги илгаклар мажбуран жинсий алоқа қилишга уриниш вақтида тажовузкорнинг жинсий аъзосига илиниб қолиши кўзда тутилган. Элерснинг таъкидлашича, бу тажовузкорни кучли оғриқ сабаб тўхтатиб, жабрланувчига қочиш учун вақт бериши ва кейинчалик уни тиббий муассасада аниқлашга ёрдам бериши керак.

Элерс қурилма терига шикаст етказмаслигини айтган. Унинг таърифига кўра, мослама илиниб қолгач, уни фақат тиббиёт ходими олиб ташлаши керак бўлган. Шу орқали ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тажовузкорни аниқлаш ва қўлга олиш имконияти яратилиши режалаштирилган.

Ayol kishi qo‘lida akula jag‘ining shaffof va tishli qoliplarini ushlab turibdi.

Бироқ Rape-aXe яратилганидан кейин кескин баҳсларга сабаб бўлган. Танқидчилар қурилма тажовузкорни янада тажовузкор ҳолатга келтириши, жабрланувчининг ўзини қўшимча хавф остида қолдириши ёки аёлларда хавфсизлик борасида нотўғри тасаввур уйғотиши мумкинлигини таъкидлаган. Айримлар уни «ўрта асрларча» ёндашув деб атаган.

Элерс эса танқидларга жавобан: «Ўрта асрларча хатти-ҳаракат ўрта асрларча оқибатга лойиқ», деган фикрни билдирган.

Ayol kishi laboratoriyada tishli ichki yuzaga ega bo'lgan shaffof g'ilofni ushlab turibdi.
Соннет ЭлерсRape-aXeзўравонликдан ҳимоя воситасимослама қурилма
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдир7 сентябр 20:53Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди22 сентябр 21:02Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)Қозоғистонда аёлнинг оёғи эскалаторга қисилиб қолди (видео)20 сентябр 10:46Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилди29 август 13:39Бир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлдиБир йўловчининг гапи бутун самолёт эвакуациясига сабаб бўлди8 август 00:53Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётлар23 июн 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота