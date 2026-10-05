FIFA инструктори: Ўзбекистон ҳакамлик тизимига халқаро тажрибага эга мутахассис келди

·2·Спорт
FIFA инструктори: Ўзбекистон ҳакамлик тизимига халқаро тажрибага эга мутахассис келди

Ўзбекистон Суперлигаси баҳсларида ҳакамлик билан боғлиқ кўплаб баҳсли вазиятлар, мунозарали қарорлар ва кенг жамоатчиликнинг эътирозлари ортидан Ўзбекистон Футбол ҳакамлар маркази раҳбариятида жиддий кадрлар ўзгариши юз берди.

Ташкилотни бошқариб келган Маъмур Саидқосимов ўрнига халқаро миқёсда катта обрўга эга мутахассис Фарҳод Абдуллаев янги директор этиб тайинланди. Собиқ раҳбар Саидқосимов ҳам марказ тизимида ўз фаолиятини давом эттириши маълум қилинди.

Тайинлов тафсилотлари ва расмий эълон

Аввалроқ Ўзбекистон Футбол ҳакамлар маркази матбуот хизмати мамлакатда футбол ҳакамлигини янги босқичга олиб чиқиш, ҳакамларнинг профессионал маҳоратини ошириш ва халқаро стандартларга жавоб берадиган янги авлод вакилларини тарбиялаш мақсадида Фарҳод Абдуллаев тизимга жалб этилганини хабар қилганди. Бироқ у пайтда ташкилот раҳбарияти алмашгани тўлиқ ошкор қилинмаган эди.

Кўп ўтмай, Фарҳод Абдуллаевнинг ўзи ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали Ўзбекистон Футбол ҳакамлар маркази директори лавозимида иш бошлаганини расман тасдиқлади.

Жаҳон чемпионатлари эксперти: Фарҳод Абдуллаев ким?

Янги раҳбарнинг тажрибаси ва профессионал фаолияти ўзбек футболи ҳакамлигини ислоҳ қилишда катта умид уйғотмоқда:

  • Мундиаллар панели аъзоси: У 2018, 2022 ва 2026 йиллардаги FIFA Жаҳон чемпионатлари учун ҳакамларни тайёрлаш бўйича махсус экспертлар панелида самарали фаолият юритган;

  • Глобал мураббийлик мақоми: 2011 йилдан бери дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатида FIFA ва ОФКнинг 170 дан зиёд расмий ўқув курс ва семинарларини ўтказган;

  • 30 йиллик катта тажриба: Футбол ҳакамлиги соҳасида 30 йилдан зиёд бой амалий ва назарий тажрибага эга бўлган Абдуллаев сўнгги йилларда Саудия Арабистони ҳакамлар департаментига раҳбарлик қилиб келаётган эди.

Ҳакамликдаги янги босқич талаби

Маълумот ўрнида, бунгача турли йилларда Ўзбекистон ҳакамлар марказида Эркин Бахтиёров ва Лазиз Қўчқоров сингари тажрибали мутахассислар раҳбарлик қилишган.

Маҳаллий чемпионатда ҳакамлар қарорлари атрофидаги босим ва баҳслар кучайган айни паллада халқаро эксперт Фарҳод Абдуллаевнинг марказ жиловини қўлга олиши VAR тизими ишини мукаммаллаштириш ҳамда ҳакамларнинг шаффоф фаолиятини йўлга қўйишда ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда.

Фарҳод АбдуллаевЎзбекистон Футбол ҳакамлар марказиЎзбекистон СуперлигиFIFA Жаҳон чемпионатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилдиСобиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди23 сентябр 07:04Инфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарликИнфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарлик30 сентябр 21:50FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширдиТошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди30 сентябр 16:21Криштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босдиКриштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босди21 июл 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди