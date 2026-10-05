FIFA инструктори: Ўзбекистон ҳакамлик тизимига халқаро тажрибага эга мутахассис келди
Ўзбекистон Суперлигаси баҳсларида ҳакамлик билан боғлиқ кўплаб баҳсли вазиятлар, мунозарали қарорлар ва кенг жамоатчиликнинг эътирозлари ортидан Ўзбекистон Футбол ҳакамлар маркази раҳбариятида жиддий кадрлар ўзгариши юз берди.
Ташкилотни бошқариб келган Маъмур Саидқосимов ўрнига халқаро миқёсда катта обрўга эга мутахассис Фарҳод Абдуллаев янги директор этиб тайинланди. Собиқ раҳбар Саидқосимов ҳам марказ тизимида ўз фаолиятини давом эттириши маълум қилинди.
Тайинлов тафсилотлари ва расмий эълон
Аввалроқ Ўзбекистон Футбол ҳакамлар маркази матбуот хизмати мамлакатда футбол ҳакамлигини янги босқичга олиб чиқиш, ҳакамларнинг профессионал маҳоратини ошириш ва халқаро стандартларга жавоб берадиган янги авлод вакилларини тарбиялаш мақсадида Фарҳод Абдуллаев тизимга жалб этилганини хабар қилганди. Бироқ у пайтда ташкилот раҳбарияти алмашгани тўлиқ ошкор қилинмаган эди.
Кўп ўтмай, Фарҳод Абдуллаевнинг ўзи ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали Ўзбекистон Футбол ҳакамлар маркази директори лавозимида иш бошлаганини расман тасдиқлади.
Жаҳон чемпионатлари эксперти: Фарҳод Абдуллаев ким?
Янги раҳбарнинг тажрибаси ва профессионал фаолияти ўзбек футболи ҳакамлигини ислоҳ қилишда катта умид уйғотмоқда:
Мундиаллар панели аъзоси: У 2018, 2022 ва 2026 йиллардаги FIFA Жаҳон чемпионатлари учун ҳакамларни тайёрлаш бўйича махсус экспертлар панелида самарали фаолият юритган;
Глобал мураббийлик мақоми: 2011 йилдан бери дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатида FIFA ва ОФКнинг 170 дан зиёд расмий ўқув курс ва семинарларини ўтказган;
30 йиллик катта тажриба: Футбол ҳакамлиги соҳасида 30 йилдан зиёд бой амалий ва назарий тажрибага эга бўлган Абдуллаев сўнгги йилларда Саудия Арабистони ҳакамлар департаментига раҳбарлик қилиб келаётган эди.
Ҳакамликдаги янги босқич талаби
Маълумот ўрнида, бунгача турли йилларда Ўзбекистон ҳакамлар марказида Эркин Бахтиёров ва Лазиз Қўчқоров сингари тажрибали мутахассислар раҳбарлик қилишган.
Маҳаллий чемпионатда ҳакамлар қарорлари атрофидаги босим ва баҳслар кучайган айни паллада халқаро эксперт Фарҳод Абдуллаевнинг марказ жиловини қўлга олиши VAR тизими ишини мукаммаллаштириш ҳамда ҳакамларнинг шаффоф фаолиятини йўлга қўйишда ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…