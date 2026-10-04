Покистонда Toyota Alphard дизайнидаги янги Метро электромобили намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Покистоннинг Нора EV компанияси Toyota Alphardъга ўхшаш дизайнга эга янги Метро электромобилини тақдим этди.
- Ушбу компакт минивен 3900 миллиметр узунликка эга ва 4 киловатт қувватли электр мотор билан жиҳозланган.
- Метро модели 9, 15 ёки 23,1 кВ·соат сиғимли аккумуляторлар билан таклиф этилади, бу эса 250-300 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради.
Покистоннинг Нора EV компанияси ўзининг янги компакт электр минивени — Метро моделини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобилнинг ташқи кўриниши машҳур япон минивени Toyota Alphard ва Vellfire моделларини яққол эслатиб юборади, бироқ унинг техник имкониятлари анча вазминроқ ишланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги электр минивенининг ташқи қиёфаси премиум синфдаги япон автомобилларининг дизайн элементларини такрорлайди. Хусусан, олд қисмида йирик радиатор панели ва хромланган безакларга эга вертикал элементлар ўрнатилган бўлиб, шунга ўхшаш мотивлар автомобил ён томонлари ва орқа қисмининг безагида ҳам кузатилади.
Техник тавсифлар ва ўлчамларТашқи кўриниши йирик бўлиб кўринганига қарамай, Покистон машинаси ҳақиқий Alphard'дан сезиларли даражада кичик. Метро модели узунлиги атиги 3900 миллиметрни ташкил этувчи шаҳар автомобиллари габаритига эга бўлиб, 14 дюймли енгил қотишмали ғилдираклар билан жиҳозланган. Шунингдек, йирик минивенларга хос бўлган сурилувчи эшиклар ўрнига бу ерда оддий очиладиган эшиклардан фойдаланилган.
Автомобилнинг техник характеристикалари унинг ташқи қиёфасидан анча камтарона. Орқа ўққа ўрнатилган электр мотор атиги 4 киловатт, яни тахминан 5 от кучига эга қувватни ривожлантиради. Шунга қарамай, беш кишига мўлжалланган салон етарлича қулайликлар, жумладан, кондиционер, электр ойна кўтаргичлар, кнопкали двигател ишга туширгич, орқа кўриниш камераси, шунингдек Bluetooth ва USB портлари билан таъминланган.
Батарея турлари ва қўшимча имкониятларixbt.com хабар қилишича, автомобил учун харидорларга сиғими 9, 15 ёки 23,1 кВ·соат бўлган литий-темир-фосфат аккумуляторлари таклиф этилади. Энг йирик батарея ёрдамида ишлаб чиқарувчи 250 дан 300 километргача бўлган масофани босиб ўтишни ваъда қилмоқда. Бундан ташқари, Нора EV компанияси Покистонда тезкор аккумулятор алмаштириш станциялари тармоғини ривожлантиришни режалаштирмоқда.
Узоқ масофага сафар қилишни хоҳловчилар учун эса бензинда ишлайдиган захира генератори тақдим этилган. Кичик генератор ва 3 литр ҳажмли ёнилғи баки ёрдамида яна 150–180 километр масофа қўшиш имконияти яратилган. 2025 йилда асос солинган Нора EV компанияси келгусида Покистонда кузатув қисмлари ва ёритиш техникасини маҳаллийлаштиришни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…