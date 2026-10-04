Покистонда Toyota Alphard дизайнидаги янги Метро электромобили намойиш этилди

·23·Техно
Покистонда Toyota Alphard дизайнидаги янги Метро электромобили намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Покистоннинг Нора EV компанияси Toyota Alphardъга ўхшаш дизайнга эга янги Метро электромобилини тақдим этди.
  • Ушбу компакт минивен 3900 миллиметр узунликка эга ва 4 киловатт қувватли электр мотор билан жиҳозланган.
  • Метро модели 9, 15 ёки 23,1 кВ·соат сиғимли аккумуляторлар билан таклиф этилади, бу эса 250-300 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради.

Покистоннинг Нора EV компанияси ўзининг янги компакт электр минивени — Метро моделини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобилнинг ташқи кўриниши машҳур япон минивени Toyota Alphard ва Vellfire моделларини яққол эслатиб юборади, бироқ унинг техник имкониятлари анча вазминроқ ишланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги электр минивенининг ташқи қиёфаси премиум синфдаги япон автомобилларининг дизайн элементларини такрорлайди. Хусусан, олд қисмида йирик радиатор панели ва хромланган безакларга эга вертикал элементлар ўрнатилган бўлиб, шунга ўхшаш мотивлар автомобил ён томонлари ва орқа қисмининг безагида ҳам кузатилади.

Техник тавсифлар ва ўлчамлар

Ташқи кўриниши йирик бўлиб кўринганига қарамай, Покистон машинаси ҳақиқий Alphard'дан сезиларли даражада кичик. Метро модели узунлиги атиги 3900 миллиметрни ташкил этувчи шаҳар автомобиллари габаритига эга бўлиб, 14 дюймли енгил қотишмали ғилдираклар билан жиҳозланган. Шунингдек, йирик минивенларга хос бўлган сурилувчи эшиклар ўрнига бу ерда оддий очиладиган эшиклардан фойдаланилган.

Автомобилнинг техник характеристикалари унинг ташқи қиёфасидан анча камтарона. Орқа ўққа ўрнатилган электр мотор атиги 4 киловатт, яни тахминан 5 от кучига эга қувватни ривожлантиради. Шунга қарамай, беш кишига мўлжалланган салон етарлича қулайликлар, жумладан, кондиционер, электр ойна кўтаргичлар, кнопкали двигател ишга туширгич, орқа кўриниш камераси, шунингдек Bluetooth ва USB портлари билан таъминланган.

Батарея турлари ва қўшимча имкониятлар

ixbt.com хабар қилишича, автомобил учун харидорларга сиғими 9, 15 ёки 23,1 кВ·соат бўлган литий-темир-фосфат аккумуляторлари таклиф этилади. Энг йирик батарея ёрдамида ишлаб чиқарувчи 250 дан 300 километргача бўлган масофани босиб ўтишни ваъда қилмоқда. Бундан ташқари, Нора EV компанияси Покистонда тезкор аккумулятор алмаштириш станциялари тармоғини ривожлантиришни режалаштирмоқда.

Узоқ масофага сафар қилишни хоҳловчилар учун эса бензинда ишлайдиган захира генератори тақдим этилган. Кичик генератор ва 3 литр ҳажмли ёнилғи баки ёрдамида яна 150–180 километр масофа қўшиш имконияти яратилган. 2025 йилда асос солинган Нора EV компанияси келгусида Покистонда кузатув қисмлари ва ёритиш техникасини маҳаллийлаштиришни мақсад қилган.

Toyota AlphardНора EVЭлектромобилПокистонАвтомобиллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклландиRenault 4 автомобили эгаларида ўзига хос бирдамлик муҳити шаклланди3 август 15:55Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади20 сентябр 19:55Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштириладиToyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади26 июл 19:58Toyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтирадиToyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтиради25 сентябр 10:23Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда6 июл 01:29Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди7 сентябр 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...