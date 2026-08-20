Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилди
Ним шаҳри прокуратураси машҳур TikTok блогери Sonyа Беллина ўлдирилгани ва жасади ёқиб юборилганини тасдиқлади. 29 ёшли Sonyа Беллина 11 август куни бедарак йўқолган, жасади эса 12 августда Сен-Жил коммунасидаги узумзордан топилган. ДНК таҳлили жасад айнан Sonyа Беллинага тегишли эканини кўрсатди. Қотилликка бевосита ёки билвосита алоқадорликда гумон қилинаётган 2 нафар эркак қўлга олинган, тергов эса жиноят сабаблари ва мотивларини аниқлаш учун давом этмоқда.
Франция жанубида бутун жамоатчиликни даҳшатга солган мудҳиш жиноят тафсилотлари ошкор бўлди. Ним шаҳри прокуратураси 11 август куни бедарак йўқолган машҳур TikTok юлдузи Соня Беллина ўлдирилгани ва жасади ёқиб юборилганини расман тасдиқлади. Жиноятни фош этиш бўйича ўтказилган тезкор суриштирувлар нимани кўрсатди ва кимлар қўлга олинди?
ДНК таҳлили ва гумондорларнинг ҳибсга олиниши
BFMTV телеканалининг Ним шаҳри прокуратурасига таяниб хабар беришича, узумзордан топилган куйган жасад бўйича ўтказилган экспертиза ҳақиқатни ошкор қилди:
"ДНК текшируви шуни тасдиқладики, ўлик ва қисман куйган ҳолда топилган шахс ҳақиқатан ҳам машҳур инфлюенсер Соня Беллинадир.", - деди прокурор Сесил Женсак.
Прокуратура пресс-релизига кўра, қотилликка бевосита ёки билвосита алоқадор бўлган икки нафар эркак ашёвий далиллар асосида зудлик билан қўлга олинган ва ҳибсга олинган.
Соня Беллина қотиллиги: Асосий тафсилотлар ва фактлар
Кўрсаткич
Ҳодиса тафсилотлари ва маълумотлар
Марҳума
Соня Беллина (29 ёшда, сентябрда 30 га тўлар эди)
Фаолияти
Машҳур инфлюенсер, TikTok'да қарийб 260 минг обуначи
Йўқолган ва топилган вақти
11 август куни йўқолган, 12 августда жасади топилган
Ҳодиса жойи
Сен-Жил коммунасидаги узумзорлар (Гар департаменти)
Гумонланувчилар
Қотилликда айбланаётган 2 нафар эркак қўлга олинди
Ишни ўрганувчи орган
Ним шаҳри прокуратураси (Франция)
Ижтимоий тармоқлардаги нафрат тўлқини
Марҳума блогернинг оиласи адвокати терговнинг тезкорлигидан мамнун эканини билдириб, интернетдаги нафрат кампаниясига тўхталди:
"Унга тўғридан-тўғри таҳдид бўлгани ҳақида аниқ маълумот йўқ, аммо тармоқларда унга қарши машъум, жирканч ва нолойиқ изоҳлар, катта нафрат тўлқини бўлганини кўрдик."
— Оила адвокатининг баёнотидан
Ҳозирда француз ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу шафқатсиз жиноятнинг асл сабаблари ва мотивларини аниқлаш юзасидан чуқурлаштирилган тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.
Сизнингча, ижтимоий тармоқларда машҳур инфлюенсерларга нисбатан авж олаётган бундай онлайн нафрат (буллинг) реал ҳаётдаги зўравонликларга қанчалик туртки бўлмоқда?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва муҳокамалар учун ушбу хабарни дўстларингиз билан бўлишинг.
…