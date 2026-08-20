Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилди

·2·Дунё
Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилди
Қисқача

Ним шаҳри прокуратураси машҳур TikTok блогери Sonyа Беллина ўлдирилгани ва жасади ёқиб юборилганини тасдиқлади. 29 ёшли Sonyа Беллина 11 август куни бедарак йўқолган, жасади эса 12 августда Сен-Жил коммунасидаги узумзордан топилган. ДНК таҳлили жасад айнан Sonyа Беллинага тегишли эканини кўрсатди. Қотилликка бевосита ёки билвосита алоқадорликда гумон қилинаётган 2 нафар эркак қўлга олинган, тергов эса жиноят сабаблари ва мотивларини аниқлаш учун давом этмоқда.

Франция жанубида бутун жамоатчиликни даҳшатга солган мудҳиш жиноят тафсилотлари ошкор бўлди. Ним шаҳри прокуратураси 11 август куни бедарак йўқолган машҳур TikTok юлдузи Соня Беллина ўлдирилгани ва жасади ёқиб юборилганини расман тасдиқлади. Жиноятни фош этиш бўйича ўтказилган тезкор суриштирувлар нимани кўрсатди ва кимлар қўлга олинди?

ДНК таҳлили ва гумондорларнинг ҳибсга олиниши

BFMTV телеканалининг Ним шаҳри прокуратурасига таяниб хабар беришича, узумзордан топилган куйган жасад бўйича ўтказилган экспертиза ҳақиқатни ошкор қилди:

"ДНК текшируви шуни тасдиқладики, ўлик ва қисман куйган ҳолда топилган шахс ҳақиқатан ҳам машҳур инфлюенсер Соня Беллинадир.", - деди прокурор Сесил Женсак.

Прокуратура пресс-релизига кўра, қотилликка бевосита ёки билвосита алоқадор бўлган икки нафар эркак ашёвий далиллар асосида зудлик билан қўлга олинган ва ҳибсга олинган.

Соня Беллина қотиллиги: Асосий тафсилотлар ва фактлар

Кўрсаткич

Ҳодиса тафсилотлари ва маълумотлар

Марҳума

Соня Беллина (29 ёшда, сентябрда 30 га тўлар эди)

Фаолияти

Машҳур инфлюенсер, TikTok'да қарийб 260 минг обуначи

Йўқолган ва топилган вақти

11 август куни йўқолган, 12 августда жасади топилган

Ҳодиса жойи

Сен-Жил коммунасидаги узумзорлар (Гар департаменти)

Гумонланувчилар

Қотилликда айбланаётган 2 нафар эркак қўлга олинди

Ишни ўрганувчи орган

Ним шаҳри прокуратураси (Франция)

Ижтимоий тармоқлардаги нафрат тўлқини

Марҳума блогернинг оиласи адвокати терговнинг тезкорлигидан мамнун эканини билдириб, интернетдаги нафрат кампаниясига тўхталди:

"Унга тўғридан-тўғри таҳдид бўлгани ҳақида аниқ маълумот йўқ, аммо тармоқларда унга қарши машъум, жирканч ва нолойиқ изоҳлар, катта нафрат тўлқини бўлганини кўрдик."

Оила адвокатининг баёнотидан

Ҳозирда француз ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу шафқатсиз жиноятнинг асл сабаблари ва мотивларини аниқлаш юзасидан чуқурлаштирилган тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.

Сизнингча, ижтимоий тармоқларда машҳур инфлюенсерларга нисбатан авж олаётган бундай онлайн нафрат (буллинг) реал ҳаётдаги зўравонликларга қанчалик туртки бўлмоқда?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва муҳокамалар учун ушбу хабарни дўстларингиз билан бўлишинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиБугун, 07:42Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиБугун, 06:41Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаТоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаБугун, 00:26Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаКеча, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиКеча, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди