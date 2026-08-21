TikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушланди
Франциянинг жанубида 29 ёшли TikTok блогери Сониа Беллинанинг қисман куйдирилган жасади узумзордан топилди. Унинг ўлими юзасидан қотиллик бўйича тергов бошланган, икки эркак эса гумон қилиниб қўлга олинган.
Беллина 10 август куни бедарак йўқолган. 12 август куни Франциянинг Гард департаментидаги Сен-Жил шаҳри яқинидаги узумзорда қишлоқ хўжалиги ишчиси аёл жасадини топган.
Жасаднинг шахси дастлаб аниқланмаган. Кейинчалик ўтказилган ДНК экспертизаси марҳуманинг Сониа Беллина эканини тасдиқлаган. 29 ёшли Сониа TikTok’да қарийб 260 минг обуначига эга бўлган. У асосан рақс, караоке, мода ва кундалик ҳаётга оид видеоларни жойлаштирган.
Унинг ўлими юзасидан расмий тергов давом этмоқда ва воқеанинг барча тафсилотлари ҳали очиқланмаган. Ним прокуратураси маълумотига кўра, икки эркак воқеага бевосита ёки билвосита алоқадор бўлиши мумкинлиги сабабли қўлга олинган. Улардан бири кейинчалик озод қилинган, иккинчи гумондорнинг ҳибс муддати эса узайтирилган.
…