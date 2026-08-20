Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилинди
Польшада маст ҳолатда жамоат тартибини бузиб, полиция ходимига жисмоний тажовуз қилган Украина фуқароси мамлакатдан мажбурий тарзда чиқариб юбориладиган бўлди. Polsatnews нашрининг хабар беришича, Замбрув шаҳрида содир бўлган ноодатий ҳодиса ортидан ҳуқуқ-тартибот органлари ходими шифохонага ётқизилган, ҳуқуқбузарга нисбатан эса мамлакатга қайта киришни тақиқловчи қатъий жазо чораси қўлланилди.
«Ҳушёрхонага боришни истамади»: Ҳодиса қандай содир бўлди?
Маълумотларга кўра, Замбрув шаҳри кўчаларидаги йўлакда маст ҳолатда ётган 39 ёшли аёл полиция ходимлари томонидан аниқланган. Уни тиббий ёрдам кўрсатиш ва ҳушёрхонага етказиш чоғида аёл кескин қаршилик кўрсатган:
Ҳужум ва жароҳат: Аёл ходимларни ҳақоратлаб, уларга ташланган ва полициячилардан бирини тишлаб олган.
Тиббий чоралар: Жабрланган полиция ходими хавфсизлик мақсадида зудлик билан юқумли касалликлар шифохонасига юборилган.
Ҳодиса тафсилотлари ва қўлланилган жазо
Кўрсаткич
Ҳодиса тафсилотлари ва чоралар
Ҳуқуқбузар
39 ёшли Украина фуқароси (аёл)
Ҳодиса жойи
Замбрув шаҳри (Польша)
Айблов моддалари
Ҳокимият вакилини ҳақорат қилиш ва жисмоний дахлсизлигини бузиш
Қонундаги жазо
3 йилгача озодликдан маҳрум этиш
Қабул қилинган қарор
Жиноий жазо ўрнига мамлакатдан депортация қилиш ва қайта киришни тақиқлаш
Қамоқ жазоси ўрнига мамлакатдан чиқариб юбориш
Польша қонунчилигига биноан, давлат хизматчиси ва ҳокимият вакилига куч ишлатиш ҳамда уни таҳқирлаш 3 йилгача қамоқ жазоси билан жазоланади. Бироқ Польша расмий идоралари узоқ суд жараёнлари ўрнига украиналик аёлни зудлик билан мамлакат ҳудудидан депортация қилиш ҳамда унга Польшага қайта киришни расман тақиқлаш бўйича қарор қабул қилди.
Сизнингча, чет элда жамоат тартибини бузиб, полицияга қаршилик кўрсатган фуқароларга нисбатан қамоқ жазоси эмас, балки тўғридан-тўғри депортация қилиш чораси тўғри қарорми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва хориждаги миграция ҳамда қонунчилик янгиликларидан хабардор бўлиш учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!
…