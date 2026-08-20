Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилинди

·0·Дунё
Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилинди

Польшада маст ҳолатда жамоат тартибини бузиб, полиция ходимига жисмоний тажовуз қилган Украина фуқароси мамлакатдан мажбурий тарзда чиқариб юбориладиган бўлди. Polsatnews нашрининг хабар беришича, Замбрув шаҳрида содир бўлган ноодатий ҳодиса ортидан ҳуқуқ-тартибот органлари ходими шифохонага ётқизилган, ҳуқуқбузарга нисбатан эса мамлакатга қайта киришни тақиқловчи қатъий жазо чораси қўлланилди.

«Ҳушёрхонага боришни истамади»: Ҳодиса қандай содир бўлди?

Маълумотларга кўра, Замбрув шаҳри кўчаларидаги йўлакда маст ҳолатда ётган 39 ёшли аёл полиция ходимлари томонидан аниқланган. Уни тиббий ёрдам кўрсатиш ва ҳушёрхонага етказиш чоғида аёл кескин қаршилик кўрсатган:

  • Ҳужум ва жароҳат: Аёл ходимларни ҳақоратлаб, уларга ташланган ва полициячилардан бирини тишлаб олган.

  • Тиббий чоралар: Жабрланган полиция ходими хавфсизлик мақсадида зудлик билан юқумли касалликлар шифохонасига юборилган.

Ҳодиса тафсилотлари ва қўлланилган жазо

Кўрсаткич

Ҳодиса тафсилотлари ва чоралар

Ҳуқуқбузар

39 ёшли Украина фуқароси (аёл)

Ҳодиса жойи

Замбрув шаҳри (Польша)

Айблов моддалари

Ҳокимият вакилини ҳақорат қилиш ва жисмоний дахлсизлигини бузиш

Қонундаги жазо

3 йилгача озодликдан маҳрум этиш

Қабул қилинган қарор

Жиноий жазо ўрнига мамлакатдан депортация қилиш ва қайта киришни тақиқлаш

Қамоқ жазоси ўрнига мамлакатдан чиқариб юбориш

Польша қонунчилигига биноан, давлат хизматчиси ва ҳокимият вакилига куч ишлатиш ҳамда уни таҳқирлаш 3 йилгача қамоқ жазоси билан жазоланади. Бироқ Польша расмий идоралари узоқ суд жараёнлари ўрнига украиналик аёлни зудлик билан мамлакат ҳудудидан депортация қилиш ҳамда унга Польшага қайта киришни расман тақиқлаш бўйича қарор қабул қилди.

Сизнингча, чет элда жамоат тартибини бузиб, полицияга қаршилик кўрсатган фуқароларга нисбатан қамоқ жазоси эмас, балки тўғридан-тўғри депортация қилиш чораси тўғри қарорми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва хориждаги миграция ҳамда қонунчилик янгиликларидан хабардор бўлиш учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди