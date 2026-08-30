АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан АҚШнинг Сиэтл шаҳри, Орегон штати ва мамлакат пойтахти Вашингтон, D.C. ҳудудларида 2026 йил 1 сентябрь расман «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди.
Сиэтл мэри Кэти Б. Уилсон, Орегон губернатори Тина Котек ва Вашингтон мэри Мюриэл Баузер тегишли прокламацияларни имзолаган.
Ҳужжатларда Ўзбекистоннинг мустақилликка эришганидан буёнги 35 йиллик тараққиёт йўли, амалга оширилган ислоҳотлар ва мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузи қайд этилган. Шунингдек, Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида савдо, инвестиция, технология, таълим, туризм ва маданий алмашинувлар каби соҳалардаги ҳамкорлик ривожланаётгани таъкидланган.
Орегон губернатори Тина Котек томонидан имзоланган прокламацияда штат аҳолиси ушбу муҳим санани биргаликда нишонлашга чақирилган. Ҳужжат Орегон давлат котиби Тобиас Рид томонидан ҳам тасдиқланган.
Сиэтлдаги прокламацияда эса Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги ўрни, иқтисодий салоҳияти ва Сиэтл билан савдо, инвестиция, технология ҳамда бошқа йўналишларда ҳамкорлик қилиш имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган.
Шу тариқа, Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида АҚШнинг турли ҳудудларида мамлакатнинг миллий байрамига расмий эътибор қаратилди.
…