АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)

·0·Дунё
АҚШнинг уч ҳудудида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди (фото)

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан АҚШнинг Сиэтл шаҳри, Орегон штати ва мамлакат пойтахти Вашингтон, D.C. ҳудудларида 2026 йил 1 сентябрь расман «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди.

Сиэтл мэри Кэти Б. Уилсон, Орегон губернатори Тина Котек ва Вашингтон мэри Мюриэл Баузер тегишли прокламацияларни имзолаган.

Sietl shahrining O‘zbekiston mustaqillik kuni haqidagi deklaratsiyasi.

Ҳужжатларда Ўзбекистоннинг мустақилликка эришганидан буёнги 35 йиллик тараққиёт йўли, амалга оширилган ислоҳотлар ва мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузи қайд этилган. Шунингдек, Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида савдо, инвестиция, технология, таълим, туризм ва маданий алмашинувлар каби соҳалардаги ҳамкорлик ривожланаётгани таъкидланган.

Орегон губернатори Тина Котек томонидан имзоланган прокламацияда штат аҳолиси ушбу муҳим санани биргаликда нишонлашга чақирилган. Ҳужжат Орегон давлат котиби Тобиас Рид томонидан ҳам тасдиқланган.

Oregоn shtati va Vashington shahri ma'muriyatining O'zbekiston mustaqilligi haqidagi deklaratsiyasi.

Сиэтлдаги прокламацияда эса Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги ўрни, иқтисодий салоҳияти ва Сиэтл билан савдо, инвестиция, технология ҳамда бошқа йўналишларда ҳамкорлик қилиш имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган.

Шу тариқа, Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги арафасида АҚШнинг турли ҳудудларида мамлакатнинг миллий байрамига расмий эътибор қаратилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиМамонтлар қайтиши мумкинми? Олимлар кутилмаган режани бошладиБугун, 11:45Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Саудия Арабистонида дунёдаги энг тез аттракцион ишламоқда (видео)Бугун, 11:34Аёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиАёл 11 ойлик ўғлини отасига бермаслик учун ўлдирдиБугун, 11:10Подмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизПодмосковьеда 12 ёшли бола ўлдирилди: гумонда икки ўқувчи қизБугун, 11:05«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?«Кальмар ўйини» сабаб 12 ёшли бола ўлдирилдими?Бугун, 11:05Финляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиФинляндиялик денгизчи қуёш энергиясида ишлайдиган яхта ясаб, Ибизагача сузиб бордиБугун, 03:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди