Ўзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқди

·3·Спорт
Ўзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқди

Осиё ўйинларининг чорак финал босқичида Ўзбекистон U-23 олимпия терма жамоаси қитъанинг энг кучли грандларидан бири — Саудия Арабистони U-23 термасига қарши майдонга тушиб, рақибини 3:0 ҳисобида таслим этди ва ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Равшан Ҳайдаров шогирдлари италиялик таниқли мутахассис Луиджи Ди Бьяджо бошқарувидаги араб жамоасига ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Учрашувнинг 12-дақиқасидаёқ Дилшод Муртозаев ҳисобни очиб, вакилларимизга устунлик тақдим этди. Иккинчи бўлимда ҳам ташаббусни бой бермаган ёшларимиз 78-дақиқада Азизбек Тўлқинбековнинг аниқ зарбаси билан ҳисобни ишончли кўринишга олиб келди. 81-дақиқада майдонга тушган Фирдавс Абдураҳмонов эса орадан беш дақиқа ўтиб, 86-дақиқада Саудия дарвозасига 3-тўпни жойлаб, баҳсга якуний нуқтани қўйди. Дарвозабон Самандар Муратбаев ва ҳимоя чизиғининг ишончли ҳаракатлари эвазига дарвоза дахлсизлиги сақлаб қолинди.

«3:0 ҳисоби, супер-алмаштириш ва Ди Бьяджо мағлубияти»: Чорак финалнинг 5 та асосий нуқтаси

Осиё ўйинларидаги тарихий ғалабадан энг муҳим фактлар:

  • Йирик ҳисобдаги ғалаба: Ўзбекистон U-23 жамоаси Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга чиқди;

  • Муртозаевнинг тезкор голи: 12-дақиқада Дилшод Муртозаев томонидан киритилган гол ўйин сценарийсини тўлиқ назорат қилишга замин яратди;

  • Ҳайдаровнинг нишонга теккан ўзгариши: 81-дақиқада захирадан тушган Фирдавс Абдураҳмонов 86-дақиқада гол уриб, ғалабани мустаҳкамлади;

  • Ди Бьяджо тактикаси барбод бўлди: Италиялик мураббий бошчилигидаги саудияликлар ўзбек жамоасининг прессингига жавоб қайтара олмади;

  • Қуруқ ҳисоб ва ишончли ҳимоя: Самандар Муратбаев бошчилигидаги мудофаа чизиғи 90 дақиқа давомида рақибга деярли хавфли вазият яратишга йўл қўймади.

Ўйин протоколи: Ўзбекистон U-23 ва Саудия Арабистони U-23 баҳси рақамларда

Чорак финал баҳсининг тўлиқ статистик тафсилотлари:

Кўрсаткичлар

Ўзбекистон U-23 терма жамоаси

Саудия Арабистони U-23 терма жамоаси

Якуний ҳисоб

3:0 (Ярим финал йўлланмаси)

0:3 (Мусобақа билан хайрлашди)

Гол муаллифлари

Д. Муртозаев (12'), А. Тўлқинбеков (78'), Ф. Абдураҳмонов (86')

Гол ура олмади

Бош мураббий

Равшан Ҳайдаров

Луиджи Ди Бьяджо

Дарвозабон ҳаракати

Самандар Муратбаев (Қуруқ ўйин)

Язан Алруваиили (3 та гол ўтказди)

Асосий ўзгаришлар

О. Каримов (62'), Д. Абдуллаев (81'), Ф. Абдураҳмонов (81'), Н. Ибраимов (85'), Ш. Шодибоев (85')

Т. Алгумайл (46'), А. Албишри (64'), С. Алмутхари (64')

Футбол экспертизаси: Нега Ўзбекистон Саудиядан ҳар томонлама устун келди?

Мутахассислар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Тактик етуклик ва марказ назорати: Равшан Ҳайдаров танлаган мувозанатли схема саудияликларнинг тезкор қанот ҳужумларини тўлиқ блоклади; Файзуллаев, Жумаев ва Ўринбоев марказда рақибни эркин нафас олишга қўймади;

  • Стандартлар ва прессинг самарадорлиги: Ўйиндаги биринчи голдан сўнг жамоа орқага чекинмасдан, фаол қарши ҳужум ва прессинг усулини қўллади; Тўлқинбековнинг 78-дақиқадаги голи руҳий босимни тўлиқ синдирди;

  • Медаллар сари дадил юриш: Бу авлод ўз жисмоний қудрати ва ўйин интизоми билан Осиё ўйинларининг бош олтин медалига асосий даъвогар эканини яна бир карра исботлади.

Сизнингча, Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 жамоаси Осиё ўйинларининг бош соврини — олтин медални қўлга кирита оладими? Саудия Арабистони устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалабага шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва термамизнинг ғалабасини барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!

Ўзбекистон U-23Саудия Арабистони U-23Осиё ўйинларининг чорак финалиРавшан Ҳайдаров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушадиЎзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади22 сентябр 19:02Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?15 июл 08:03Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиМоҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқди22 июл 04:11Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиИспания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилди21 июн 23:12Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...Скалони танқидларга жавоб берди: Аргентина ҳали тирик...15 июл 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?