Ўзбекистон U-23 Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, ярим финалга чиқди
Осиё ўйинларининг чорак финал босқичида Ўзбекистон U-23 олимпия терма жамоаси қитъанинг энг кучли грандларидан бири — Саудия Арабистони U-23 термасига қарши майдонга тушиб, рақибини 3:0 ҳисобида таслим этди ва ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Равшан Ҳайдаров шогирдлари италиялик таниқли мутахассис Луиджи Ди Бьяджо бошқарувидаги араб жамоасига ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Учрашувнинг 12-дақиқасидаёқ Дилшод Муртозаев ҳисобни очиб, вакилларимизга устунлик тақдим этди. Иккинчи бўлимда ҳам ташаббусни бой бермаган ёшларимиз 78-дақиқада Азизбек Тўлқинбековнинг аниқ зарбаси билан ҳисобни ишончли кўринишга олиб келди. 81-дақиқада майдонга тушган Фирдавс Абдураҳмонов эса орадан беш дақиқа ўтиб, 86-дақиқада Саудия дарвозасига 3-тўпни жойлаб, баҳсга якуний нуқтани қўйди. Дарвозабон Самандар Муратбаев ва ҳимоя чизиғининг ишончли ҳаракатлари эвазига дарвоза дахлсизлиги сақлаб қолинди.
«3:0 ҳисоби, супер-алмаштириш ва Ди Бьяджо мағлубияти»: Чорак финалнинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларидаги тарихий ғалабадан энг муҳим фактлар:
Йирик ҳисобдаги ғалаба: Ўзбекистон U-23 жамоаси Саудия Арабистонини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга чиқди;
Муртозаевнинг тезкор голи: 12-дақиқада Дилшод Муртозаев томонидан киритилган гол ўйин сценарийсини тўлиқ назорат қилишга замин яратди;
Ҳайдаровнинг нишонга теккан ўзгариши: 81-дақиқада захирадан тушган Фирдавс Абдураҳмонов 86-дақиқада гол уриб, ғалабани мустаҳкамлади;
Ди Бьяджо тактикаси барбод бўлди: Италиялик мураббий бошчилигидаги саудияликлар ўзбек жамоасининг прессингига жавоб қайтара олмади;
Қуруқ ҳисоб ва ишончли ҳимоя: Самандар Муратбаев бошчилигидаги мудофаа чизиғи 90 дақиқа давомида рақибга деярли хавфли вазият яратишга йўл қўймади.
Ўйин протоколи: Ўзбекистон U-23 ва Саудия Арабистони U-23 баҳси рақамларда
Чорак финал баҳсининг тўлиқ статистик тафсилотлари:
Кўрсаткичлар
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси
Саудия Арабистони U-23 терма жамоаси
Якуний ҳисоб
3:0 (Ярим финал йўлланмаси)
0:3 (Мусобақа билан хайрлашди)
Гол муаллифлари
Д. Муртозаев (12'), А. Тўлқинбеков (78'), Ф. Абдураҳмонов (86')
Гол ура олмади
Бош мураббий
Равшан Ҳайдаров
Луиджи Ди Бьяджо
Дарвозабон ҳаракати
Самандар Муратбаев (Қуруқ ўйин)
Язан Алруваиили (3 та гол ўтказди)
Асосий ўзгаришлар
О. Каримов (62'), Д. Абдуллаев (81'), Ф. Абдураҳмонов (81'), Н. Ибраимов (85'), Ш. Шодибоев (85')
Т. Алгумайл (46'), А. Албишри (64'), С. Алмутхари (64')
Футбол экспертизаси: Нега Ўзбекистон Саудиядан ҳар томонлама устун келди?
Мутахассислар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
Тактик етуклик ва марказ назорати: Равшан Ҳайдаров танлаган мувозанатли схема саудияликларнинг тезкор қанот ҳужумларини тўлиқ блоклади; Файзуллаев, Жумаев ва Ўринбоев марказда рақибни эркин нафас олишга қўймади;
Стандартлар ва прессинг самарадорлиги: Ўйиндаги биринчи голдан сўнг жамоа орқага чекинмасдан, фаол қарши ҳужум ва прессинг усулини қўллади; Тўлқинбековнинг 78-дақиқадаги голи руҳий босимни тўлиқ синдирди;
Медаллар сари дадил юриш: Бу авлод ўз жисмоний қудрати ва ўйин интизоми билан Осиё ўйинларининг бош олтин медалига асосий даъвогар эканини яна бир карра исботлади.
Сизнингча, Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 жамоаси Осиё ўйинларининг бош соврини — олтин медални қўлга кирита оладими? Саудия Арабистони устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалабага шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва термамизнинг ғалабасини барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…