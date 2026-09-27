Икки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатди

·10·Дунё
Икки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатди

Британиялик Жуд Оуэнс ҳали уч ёшга ҳам тўлмай туриб, снукер ва пул ўйини бўйича икки бор Гиннесс рекордини янгилади.

Жуд снукер билан жуда кичик ёшидан шуғуллана бошлаган. У катталар учун мўлжалланган столда мураккаб зарбаларни бажариб, тенгдошларидан ажралиб турган.

Гиннесс жаҳон рекордлари маълумотига кўра, Жуд 2 ёш 261 кунлигида снукерда икки шарни бир зарбада тушириш бўйича энг ёш иштирокчига айланган.

Орадан кўп ўтмай, у яна бир рекордни қайд этди. Жуд 2 ёш 302 кунлигида пул ўйинида bank shot амалга ошириб, ушбу натижа бўйича ҳам энг ёш рекордчи бўлди.

Қизиғи, Жуд катталар учун мўлжалланган снукер столига етиши учун махсус курсичадан фойдаланади. Шунга қарамай, у мураккаб зарбаларни аниқ бажара олиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортган.

Шу тариқа, ҳали уч ёшга ҳам етмаган Жуд Оуэнс Гиннесс китобига икки карра рекордчи сифатида кирди.

Жуд ОуэнсГиннесс рекордиснукерпул ўйини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди19 сентябр 07:00Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиКалифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатди19 сентябр 21:43Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди5 сентябр 00:25Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолди11 сентябр 01:00Ғайриоддий қарор: муносиб эркак тополмаган 40 ёшли аёл ўзи билан ўзи никоҳ қурдиҒайриоддий қарор: муносиб эркак тополмаган 40 ёшли аёл ўзи билан ўзи никоҳ қурди7 август 15:24Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади Месси чўмилтирган чақалоқ энди унга қарши майдонга тушади 16 июл 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота