Икки ёшли бола уч ёшигача икки рекорд ўрнатди
Британиялик Жуд Оуэнс ҳали уч ёшга ҳам тўлмай туриб, снукер ва пул ўйини бўйича икки бор Гиннесс рекордини янгилади.
Жуд снукер билан жуда кичик ёшидан шуғуллана бошлаган. У катталар учун мўлжалланган столда мураккаб зарбаларни бажариб, тенгдошларидан ажралиб турган.
Гиннесс жаҳон рекордлари маълумотига кўра, Жуд 2 ёш 261 кунлигида снукерда икки шарни бир зарбада тушириш бўйича энг ёш иштирокчига айланган.
Орадан кўп ўтмай, у яна бир рекордни қайд этди. Жуд 2 ёш 302 кунлигида пул ўйинида bank shot амалга ошириб, ушбу натижа бўйича ҳам энг ёш рекордчи бўлди.
Қизиғи, Жуд катталар учун мўлжалланган снукер столига етиши учун махсус курсичадан фойдаланади. Шунга қарамай, у мураккаб зарбаларни аниқ бажара олиши билан кўпчиликнинг эътиборини тортган.
Шу тариқа, ҳали уч ёшга ҳам етмаган Жуд Оуэнс Гиннесс китобига икки карра рекордчи сифатида кирди.
Изоҳлар 0
…