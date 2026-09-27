Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатди

·4·Техно
Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатди

Apple компаниясининг сўнгги флагманлари — iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделлари Хитой бозорида мисли кўрилмаган талабга эга бўлмоқда. РДОбсерватион нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур смартфонлар сотувга чиқарилган илк ҳафтаёқ мамлакатда қарийб 1,3 миллион дона харид қилинган. Бу кўрсаткич илғор гаджетлар бозори учун жиддий натижа саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Савдо кўрсаткичлари ва ўсиш суръати

Статистик таҳлилларга таянилса, янги авлод қурилмаларининг дастлабки ҳафтадаги натижаси ўтган йили тақдим этилган iPhone 17 Pro туркумининг шу даврдаги кўрсаткичидан тахминан 15 фоизга юқори бўлган. Ўз навбатида, ўтган йилги флагманлар ҳам ўзидан олдинги iPhone 16 Pro моделларига нисбатан яхшироқ натижа қайд этган эди. Демак, Apple компаниясининг Хитойдаги мавқейи йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда.

Айниқса, савдоларнинг илк куниёқ юқори суръатни кўрсатгани эътиборга молик. Хабар қилинишича, тақдимотдан кейинги дастлабки 24 соат ичида Хитой бозорида 322,8 мингга яқин iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмалари ўз эгасини топган. Бу илк кунлик кўрсаткич ўтган йилдаги iPhone 17 Pro сериясига нисбатан салкам 30 фоизга кўп демакдир.

Техник имкониятлар ва нарх сиёсати

Эслатиб ўтамиз, Apple жорий йилнинг 10-сентябрь санасида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини расман таништирган эди. Хитой бозорида ушбу смартфонларнинг бошланғич нархлари мос равишда 1490 ва 1640 АҚШ долларини ташкил этади. Юқори нархларга қарамамай, харидорлар янги қурилмаларни фаол равишда қўлга киритишмоқда.

Бундай юқори қизиқиш ва талабнинг шакланишига флагманларнинг техник жиҳатдан сезиларли даражада янгилангани сабаб бўлмоқда. Хусусан, қурилмалар қуйидаги имкониятлар билан жиҳозланган:

  • Юқори унумдорликни таъминловчи янги Apple A20 Pro процессори
  • Экрандаги бўшлиқни қисқартирган янада кичрайтирилган тирқиш
  • Ўзгарувчан диафрагма ва илғор функцияларга эга янгиланган 48 мегапикселли камера
Мутахассисларнинг фикрича, технологик янгиланишлар ва камера имкониятларининг яхшилангани истеъмолчиларнинг танловига ҳал қилувчи таъсир кўрсатмоқда. Хитой каби улкан бозорда бундай натижанинг қайд этилиши Apple учун жорий мавсумдаги муҳим тижорат ютуқларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

AppleiPhone 18 ProХитойТехнологияСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro смартфонларига талаб рекорд даражада юқори бўлди17 сентябр 09:52Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошланди13 сентябр 11:24Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқдаЯнги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда25 сентябр 02:23Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлди20 сентябр 21:28iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқди19 сентябр 15:30iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилди19 сентябр 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди