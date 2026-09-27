Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатди
Apple компаниясининг сўнгги флагманлари — iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделлари Хитой бозорида мисли кўрилмаган талабга эга бўлмоқда. РДОбсерватион нашри тарқатган маълумотларга кўра, мазкур смартфонлар сотувга чиқарилган илк ҳафтаёқ мамлакатда қарийб 1,3 миллион дона харид қилинган. Бу кўрсаткич илғор гаджетлар бозори учун жиддий натижа саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Савдо кўрсаткичлари ва ўсиш суръатиСтатистик таҳлилларга таянилса, янги авлод қурилмаларининг дастлабки ҳафтадаги натижаси ўтган йили тақдим этилган iPhone 17 Pro туркумининг шу даврдаги кўрсаткичидан тахминан 15 фоизга юқори бўлган. Ўз навбатида, ўтган йилги флагманлар ҳам ўзидан олдинги iPhone 16 Pro моделларига нисбатан яхшироқ натижа қайд этган эди. Демак, Apple компаниясининг Хитойдаги мавқейи йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда.
Айниқса, савдоларнинг илк куниёқ юқори суръатни кўрсатгани эътиборга молик. Хабар қилинишича, тақдимотдан кейинги дастлабки 24 соат ичида Хитой бозорида 322,8 мингга яқин iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмалари ўз эгасини топган. Бу илк кунлик кўрсаткич ўтган йилдаги iPhone 17 Pro сериясига нисбатан салкам 30 фоизга кўп демакдир.
Техник имкониятлар ва нарх сиёсатиЭслатиб ўтамиз, Apple жорий йилнинг 10-сентябрь санасида iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини расман таништирган эди. Хитой бозорида ушбу смартфонларнинг бошланғич нархлари мос равишда 1490 ва 1640 АҚШ долларини ташкил этади. Юқори нархларга қарамамай, харидорлар янги қурилмаларни фаол равишда қўлга киритишмоқда.
Бундай юқори қизиқиш ва талабнинг шакланишига флагманларнинг техник жиҳатдан сезиларли даражада янгилангани сабаб бўлмоқда. Хусусан, қурилмалар қуйидаги имкониятлар билан жиҳозланган:
- Юқори унумдорликни таъминловчи янги Apple A20 Pro процессори
- Экрандаги бўшлиқни қисқартирган янада кичрайтирилган тирқиш
- Ўзгарувчан диафрагма ва илғор функцияларга эга янгиланган 48 мегапикселли камера
Изоҳлар 0
…