5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлди

·76·Маданият
5 ёшли Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархи маълум бўлди

Миллиардерлар билан интервьюлари орқали танилган блогер Жаҳонгир Латипов хонанда Ширин Заитова ва бастакор Нодир Заитов хонадонида меҳмон бўлди. Суҳбат давомида у уларнинг қизи Ясмин Заитованинг Instagram’даги реклама нархлари билан ҳам қизиқди.

Жаҳонгир Латипов Нодир Заитовдан қизининг саҳифасидаги битта реклама пости қанча туришини сўради. Бастакорнинг айтишича, Ясминнинг Instagram’даги битта реклама пости нархи 5 минг долларгача етади.

Нодир Заитов реклама учун таклиф қилинаётган маҳсулот Ясминнинг ёшига мос бўлиши ва сифати юқори даражада бўлиши кераклигини ҳам таъкидлади.

Блогер реклама сторис нархини ҳам сўраганида, Нодир Заитов унинг қиймати 1 минг долларгача эканини айтди.

Жаҳонгир Латипов Ясминнинг реклама шартномалари кўплиги билан ҳам қизиқди. Нодир Заитов ҳозирча икки-учта компания билан шартнома мавжудлигини маълум қилди.

Суҳбат давомида блогер Ясмин ҳали ёш бўлгани сабабли реклама орқали топаётган маблағлари қандай тақсимланиши ҳақида ҳам савол берди.

Нодир Заитов эса қизининг реклама орқали топаётган пуллари унинг ўзига тегишли эканини ва маблағлар инвестиция қилинаётганини айтди.

“Ҳаммасини инвестиция қилиб қўйганман. Индивидуал ҳисобда йиғилган. Ўзиники — ўзига. Ўзининг номига. Банкда ҳам бор”, — деди у.

Шу тариқа, кичик ёшдаги Ясминнинг ижтимоий тармоқлардаги фаолияти нафақат обуначилар, балки реклама берувчилар эътиборини ҳам тортаётгани маълум бўлди.

Жаҳонгир ЛатиповНодир ЗаитовЯсмин ЗаитоваInstagram реклама
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!Кичкина блогер катта эътиборда: Ясмина Заитова 5 ёшга тўлди!16 июл 15:58Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)Вазира Юнусова вайнларда кўринаётганининг сабабини айтди: “Вайнда пул кўпроқ” (видео)15 сентябр 16:34“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?6 май 19:00Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)8 июн 07:51Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиЗебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди3 сентябр 11:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ