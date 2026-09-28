Мария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлди

·48·Спорт
Мария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлди

Ўзбекистонлик теннисчи Мария Тимофеева Португалиядаги Eupago Porto OpenWTA 125 турнири бош совринини қўлга киритди.

Порту шаҳрида ўтказилган мусобақанинг финалида Тимофеева АҚШ вакили Риз Брантмейер билан куч синашди. 2 соат 38 дақиқа давом этган баҳсда Мария икки сетда — 7:6, 6:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Финалда ҳам рақибига имконият қолдирмади

Теннисчилар ўртасидаги баҳснинг биринчи сати анча муросасиз кечди. Тимофеева тай-брейкда устунликни қўлга киритиб, сетни ўз фойдасига ҳал қилди.

Иккинчи сетда эса ўзбекистонлик теннисчи ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва 6:2 ҳисобида ғалаба қозониб, учрашувга нуқта қўйди.

Шу тариқа, Мария Тимофеева Eupago Porto Open турнири чемпионига айланди ва Португалиядаги мусобақани бош соврин билан якунлади.

Бу ғалаба ўзбекистонлик теннисчининг халқаро майдондаги навбатдаги муҳим натижаларидан бири бўлди.

Мария ТимофееваEupago Porto OpenWTA 125Португалия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади22 август 10:03Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида23 июл 00:36Мария Тимофеева Истанбулда бош совринни қўлга киритдиМария Тимофеева Истанбулда бош совринни қўлга киритди10 май 23:45Франческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдикФранческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдикБугун 15:39Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиЖавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиБугун 15:24Ахрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиАхрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиБугун 15:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди