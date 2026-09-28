Юлдуз Усмонова оғир кунни ёдга олди: "Акамнининг жанозасига бора олмаганман" (видео)
Таниқли хонанда, Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова интервюларидан бирида акасининг вафоти муносабати билан ўтказилган жанозага бора олмаганини маълум қилди. Хонанда бунга ўша куни олдиндан белгиланган тўйлари сабаб бўлганини айтди.
Юлдуз Усмонованинг сўзларига кўра, ўша куни унинг беш-олтита тўйи бўлган ва буюртмачилар унга олдиндан пул бериб қўйган. Шу сабабли у ишини бекор қила олмаган.
“Ўша куни беш-олтита бирров тўйим бор эди, пулини бериб қўйишган. Ўша пайтда мухлислар жуда ашаддий бўларди. 'Акангиз ўтиб қолибдилар', дейишди. Шундай тўхтадим-да. Ҳозирги санъаткор бўлса, бурилиб кетади.
Бориб, ўша тўйларда хизмат қилиб юрдим. Бешинчи тўйда охирида чидай олмай йиғлаб юборганман. Охирги ашуладан кейин чиқиб кетганман. Унгача ҳамма тўйларни ўтказиб, ундан кейин кетганман. Жанозага озгина улгурмай қолганман, лекин ишимни қилиб кетганман. Қонун шунақа. Ишимиз шунақа”, — дея эслади Юлдуз Усмонова.
Изоҳлар 0
…