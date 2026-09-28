Юлдуз Усмонова оғир кунни ёдга олди: "Акамнининг жанозасига бора олмаганман" (видео)

·3·Маданият
Юлдуз Усмонова оғир кунни ёдга олди: "Акамнининг жанозасига бора олмаганман" (видео)

Таниқли хонанда, Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова интервюларидан бирида акасининг вафоти муносабати билан ўтказилган жанозага бора олмаганини маълум қилди. Хонанда бунга ўша куни олдиндан белгиланган тўйлари сабаб бўлганини айтди.

Юлдуз Усмонованинг сўзларига кўра, ўша куни унинг беш-олтита тўйи бўлган ва буюртмачилар унга олдиндан пул бериб қўйган. Шу сабабли у ишини бекор қила олмаган.

“Ўша куни беш-олтита бирров тўйим бор эди, пулини бериб қўйишган. Ўша пайтда мухлислар жуда ашаддий бўларди. 'Акангиз ўтиб қолибдилар', дейишди. Шундай тўхтадим-да. Ҳозирги санъаткор бўлса, бурилиб кетади.

Бориб, ўша тўйларда хизмат қилиб юрдим. Бешинчи тўйда охирида чидай олмай йиғлаб юборганман. Охирги ашуладан кейин чиқиб кетганман. Унгача ҳамма тўйларни ўтказиб, ундан кейин кетганман. Жанозага озгина улгурмай қолганман, лекин ишимни қилиб кетганман. Қонун шунақа. Ишимиз шунақа”, — дея эслади Юлдуз Усмонова.

Юлдуз УсмоноваАкасининг вафотиЖанозаТўйлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)Юлдуз Усмонова яхши онами, бувими ёки санъаткор? Хонанданинг жавоби (видео)24 июл 08:34Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)Юлдуз Усмонова саратон билан курашаётган болалар ҳолидан хабар олди (видео)2 август 17:49Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)Юлдуз Усмонова ва Президент мулоқоти ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди (видео)2 июн 13:18“Опани одамиман” деб номидан фойдаланиб юрганларни Юлдуз Усмонова кескин танқид қилди“Опани одамиман” деб номидан фойдаланиб юрганларни Юлдуз Усмонова кескин танқид қилди21 май 18:47Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)8 июн 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ