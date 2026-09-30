Трамп АҚШ ҳукумати учун "сунъий интеллект" атамасини ўзгартирди

·12·Дунё
Трамп АҚШ ҳукумати учун "сунъий интеллект" атамасини ўзгартирди

АҚШ Президенти Дональд Трамп 29 сентябрь куни федерал ҳукумат ҳужжатларида “сунъий интеллект” ва “AI” атамаларидан воз кечиб, уларнинг ўрнига “супер интеллект” ва “SI” атамаларидан фойдаланишни назарда тутувчи фармонни имзолади. Бу ҳақда Оқ уй хабарига таяниб, хорижий ОАВ маълум қилди.

Фармонга кўра, АҚШ ижро ҳокимияти таркибидаги барча департамент ва идоралар расмий ёзишмалар, оммавий хабарлар, веб-сайтлар, ҳисоботлар, сиёсий ҳужжатлар ҳамда қонунчилик ҳужжати ҳисобланмайдиган бошқа материалларда “Super Intelligence” ва “SI” атамаларидан фойдаланиши керак.

Ҳужжатда “сунъий интеллект” атамаси технологиянинг жадал ривожланиб бораётган имкониятларини тўлиқ ифодаламагани қайд этилган. Фармонда “супер интеллект” ибораси ушбу технологияларнинг салоҳияти ва ривожланиш имкониятларини яхшироқ акс эттириши таъкидланган.

Шу билан бирга, бу ўзгариш “сунъий интеллект” атамаси дунё миқёсида расман бекор қилинганини англатмайди. Фармоннинг талаблари АҚШ федерал ижро ҳокимияти доирасидаги расмий материалларга тааллуқли.

Маълумот учун, “Artificial Intelligence” атамаси 1955 йил 31 августда тайёрланган Дартмут ёзги тадқиқот лойиҳаси таклифида қўлланган. Ҳужжат муаллифлари Жон Маккарти, Марвин Минский, Натанил Рочестер ва Клод Шеннон бўлган.

Дональд ТрампАҚШ федерал ҳукуматСупер интеллектSun'iy интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Дубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқладиДубай ҳукумати аёллар учун “авлодлар бунёдкори” атамасини расман тасдиқлади29 июл 18:01Си Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атадиСи Цзиньпин ва Трамп Оқ уйдаги музокараларни «ҳақиқий ва чуқур» деб атади25 сентябр 08:50Трамп Оқ уйни ўзгартираяпти: Олий суд ҳарбий бункер қурилишга йўл очдиТрамп Оқ уйни ўзгартираяпти: Олий суд ҳарбий бункер қурилишга йўл очди22 август 11:19Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилди28 июл 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота