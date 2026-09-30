Манчестер Сити можароси: дунё матбуоти клубга нисбатан энг оғир жазони талаб қилмоқда

·1·Спорт
Манчестер Сити можароси: дунё матбуоти клубга нисбатан энг оғир жазони талаб қилмоқда

Англия футболи сўнгги йиллардаги энг йирик молиявий можаро гирдобида қолди. Мустақил комиссия Манчестер Сити клубини Премер-лига молиявий қоидаларининг барча бандларини бузганликда айбдор деб топди ва бу хабар бутун дунё ОАВ диққат марказига чиқди. Bild нашрининг таҳлил қилишича, мазкур воқеа спорт оламида асносий муҳокама мавзусига айланиб, клубни улкан жарималар, чемпионлик унвонларидан маҳрум этиш ва қуйи дивизионга сургун қилиш каби жиддий оқибатлар кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, Британия матбуоти бу борада энг кескин позицияни эгаллаган. Даилй Маил газетасининг ёзишича, Манчестер Ситининг сўнгги йилларда қўлга киритган барча саккизта чемпионлик унвони расман бекор қилиниши лозим. Нашр шунингдек, клубнинг молиявий қаллобликлари Манчестер Юнайтед ва Ливерпул каби ашаддий рақибларнинг тарихига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлаб, инглиз футболи тузатиб бўлмас даражада зарар кўргани ва энди аввалгидек бўлмаслигини қайд этган.

Миқёссиз муаммо ва қаттиқ жазо талаблари

BBC телеканали ҳам юзага келган вазиятнинг жиддийлигига алоҳида эътибор қаратди. Манбага кўра, мазкур муаммонинг кўлами нафақат Англия чемпионати ёки футбол тарихида, балки бутун жаҳон спортида мисли кўрилмаган даражада улкан ҳисобланади. Мутахассислар вазиятнинг қанчалик муҳим ва хавфли эканини айнан шунинг билан изоҳламоқда.

Те Сун нашри эса ўз баёнотларида ҳеч қандай чекловларга йўл қўймади. Газета бу шунчаки оддий қоидабузарлик эмас, балки тарихий миқёсдаги шармандали хатти-ҳаракатлар учун муқаррар ҳисоб-китоб эканини ёзди. Шунингдек, бошқа барча рақиб клублар адолатли қасос ва қатъий жазо чораларини кутаётгани, чиқарилган ҳукм қанчалик кескин бўлса, жазо ҳам шунчалик қаттиқ бўлиши шартлиги таъкидланган.

Можаронинг нафаси фақат Британия билан чегараланиб қолгани йўқ. Франциянинг нуфузли Ле Парисиен газетаси ҳам ушбу масалага ўз муносабатини билдириб, Манчестер Сити энди энг ёмон сценарийларга тайёр туриши лозимлигини очиқчасига ёзиб чиқди. Европа спорт жамоатчилиги мазкур ишнинг якуни футбол оламидаги молиявий адолат ва қоидалар тизимини тубдан ўзгартириб юборишидан хавотирда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутбол можаросиАнглия чемпионатиСпорт янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиКеча 21:33Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкинМанчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин27 сентябр 23:33Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди6 сентябр 20:50Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилдиИан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилдиБугун 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди