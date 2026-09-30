Манчестер Сити можароси: дунё матбуоти клубга нисбатан энг оғир жазони талаб қилмоқда
Англия футболи сўнгги йиллардаги энг йирик молиявий можаро гирдобида қолди. Мустақил комиссия Манчестер Сити клубини Премер-лига молиявий қоидаларининг барча бандларини бузганликда айбдор деб топди ва бу хабар бутун дунё ОАВ диққат марказига чиқди. Bild нашрининг таҳлил қилишича, мазкур воқеа спорт оламида асносий муҳокама мавзусига айланиб, клубни улкан жарималар, чемпионлик унвонларидан маҳрум этиш ва қуйи дивизионга сургун қилиш каби жиддий оқибатлар кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алоҳида таъкидлаш жоизки, Британия матбуоти бу борада энг кескин позицияни эгаллаган. Даилй Маил газетасининг ёзишича, Манчестер Ситининг сўнгги йилларда қўлга киритган барча саккизта чемпионлик унвони расман бекор қилиниши лозим. Нашр шунингдек, клубнинг молиявий қаллобликлари Манчестер Юнайтед ва Ливерпул каби ашаддий рақибларнинг тарихига салбий таъсир кўрсатганини таъкидлаб, инглиз футболи тузатиб бўлмас даражада зарар кўргани ва энди аввалгидек бўлмаслигини қайд этган.
Миқёссиз муаммо ва қаттиқ жазо талаблариBBC телеканали ҳам юзага келган вазиятнинг жиддийлигига алоҳида эътибор қаратди. Манбага кўра, мазкур муаммонинг кўлами нафақат Англия чемпионати ёки футбол тарихида, балки бутун жаҳон спортида мисли кўрилмаган даражада улкан ҳисобланади. Мутахассислар вазиятнинг қанчалик муҳим ва хавфли эканини айнан шунинг билан изоҳламоқда.
Те Сун нашри эса ўз баёнотларида ҳеч қандай чекловларга йўл қўймади. Газета бу шунчаки оддий қоидабузарлик эмас, балки тарихий миқёсдаги шармандали хатти-ҳаракатлар учун муқаррар ҳисоб-китоб эканини ёзди. Шунингдек, бошқа барча рақиб клублар адолатли қасос ва қатъий жазо чораларини кутаётгани, чиқарилган ҳукм қанчалик кескин бўлса, жазо ҳам шунчалик қаттиқ бўлиши шартлиги таъкидланган.
Можаронинг нафаси фақат Британия билан чегараланиб қолгани йўқ. Франциянинг нуфузли Ле Парисиен газетаси ҳам ушбу масалага ўз муносабатини билдириб, Манчестер Сити энди энг ёмон сценарийларга тайёр туриши лозимлигини очиқчасига ёзиб чиқди. Европа спорт жамоатчилиги мазкур ишнинг якуни футбол оламидаги молиявий адолат ва қоидалар тизимини тубдан ўзгартириб юборишидан хавотирда.
Изоҳлар 0
…