Xiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилди

·1·Техно
Xiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилди

Xiaomi компанияси ақлли маиший техника воситалари қаторини янги қурилма билан бойитиб, Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max осма кийим қуритгичининг дастлабки савдоларини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгилик бренд тарихида илк бор алоҳида нозик қуритиш ҳамда стерилизация зонасига эга бўлган модел сифатида эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташқи кўринишидан оддий шифт чироғини эслатиб юборадиган мазкур қурилма кийим-кечакларни қуритиш ва парвариш қилиш жараёнини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Махсус панжарага кийимлар жойлаштирилгач, қуритиш вали вентиляция тешигига қараб кўтарилади. Натижада бошқариладиган ҳароратдаги иссиқ ҳаво айланиб турадиган ярим ёпиқ макон ҳосил бўлади.

Уч хил режим ва юқори самарадорлик

Қурилма фойдаланувчиларга кийимларнинг ҳолатига қараб уч хил иш режимини таклиф этади. Булар иссиқ ҳавонинг бир текис тақсимланишини таъминловчи стандарт қуритиш, намлик датчиги маълумотлари асосида ҳароратни автоматик ростловчи ақлли қуритиш ҳамда табиий ҳаво оқимидан фойдаланувчи юмшоқ брис режимидир.

Қурилманинг исиш жараёни узунлиги 770 миллиметр бўлган ва қуввати 1250 В ни ташкил этувчи ҳаво чиқариш канали орқали амалга оширилади. Табиий қуритишнинг алоҳида режими учун эса 10 В қувватли двигател ишлатилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур технология туфайли кийимлар одатдаги ҳаводаги қуритишга қараганда тахминан беш баравар тезроқ қурийди.

Хавфсизлик ва қўшимча имкониятлар

Кийимларни тоза сақлаш ва гигиенасини таъминлаш мақсадида қурилма икки босқичли тизим билан жиҳозланган. Тўр таркибида 99 фоиз самарадорликка эга антибактериал компонентлар мавжуд бўлиб, стерилизация режими ёқилганда ҳаво чиқариш тешигидан юқори концентрацияли пласма узатилади. Бу ёқимсиз ҳидларни йўқ қилишга хизмат қилади. Ушбу маҳсулот Хитой оналар ва болалар учун маҳсулотларни баҳолаш марказининг синовлари ва сертификатидан муваффақиятли ўтган.

Конструкция умумий узунлиги 2,4 метр бўлган бешта зонани ўз ичига олади: кенгайтирилган зона, нозик қуритиш, тез-тез ишлатиладиган кийимлар, ёстиқлар ҳамда иккита кўрпа учун жойлар. Қурилманинг максимал юк кўтариш қуввати 45 килограммгача етади. Шунингдек, йиғилган ҳолатда қалинлиги 9 сантиметр бўлган ихчам тузилма сиртга ва ички қисмга ўрнатиш имкониятларини қўллаб-қувватлайди.

Бошқарув жараёни Mi Home иловаси, Xiaomi экотизимидаги автоматлаштириш сценарийлари ҳамда Хиао Аи овозли буйруқлари ёрдамида амалга оширилади. Механизм тўлиқ юклама остида 6000 марта кўтарилиш сиклига мўлжалланган бўлиб, 2 миллиметрли пўлат арқонлар ҳамда ортиқча юкланиш, қаршилик ва тўқнашувдан ҳимоя қилиш тизимлари билан таъминланган.

XiaomiMijiaСмарт ҲомеТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси ўзининг илк иссиқлик насосли кир ювиш машинасини тақдим этди28 сентябр 18:29Xiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этдиXiaomi уч йилгача ишлайдиган янги авлод эшик ва дераза датчигини тақдим этдиБугун 12:21Xiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқардиXiaomi ванна хонаси учун ақлли иситгични чиқарди5 август 16:21Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди21 сентябр 21:23Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқарди19 август 22:22Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди17 сентябр 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди