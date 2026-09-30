Xiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max тақдим этилди
Xiaomi компанияси ақлли маиший техника воситалари қаторини янги қурилма билан бойитиб, Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max осма кийим қуритгичининг дастлабки савдоларини бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгилик бренд тарихида илк бор алоҳида нозик қуритиш ҳамда стерилизация зонасига эга бўлган модел сифатида эътиборга лойиқдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташқи кўринишидан оддий шифт чироғини эслатиб юборадиган мазкур қурилма кийим-кечакларни қуритиш ва парвариш қилиш жараёнини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Махсус панжарага кийимлар жойлаштирилгач, қуритиш вали вентиляция тешигига қараб кўтарилади. Натижада бошқариладиган ҳароратдаги иссиқ ҳаво айланиб турадиган ярим ёпиқ макон ҳосил бўлади.
Уч хил режим ва юқори самарадорликҚурилма фойдаланувчиларга кийимларнинг ҳолатига қараб уч хил иш режимини таклиф этади. Булар иссиқ ҳавонинг бир текис тақсимланишини таъминловчи стандарт қуритиш, намлик датчиги маълумотлари асосида ҳароратни автоматик ростловчи ақлли қуритиш ҳамда табиий ҳаво оқимидан фойдаланувчи юмшоқ брис режимидир.
Қурилманинг исиш жараёни узунлиги 770 миллиметр бўлган ва қуввати 1250 В ни ташкил этувчи ҳаво чиқариш канали орқали амалга оширилади. Табиий қуритишнинг алоҳида режими учун эса 10 В қувватли двигател ишлатилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, мазкур технология туфайли кийимлар одатдаги ҳаводаги қуритишга қараганда тахминан беш баравар тезроқ қурийди.
Хавфсизлик ва қўшимча имкониятларКийимларни тоза сақлаш ва гигиенасини таъминлаш мақсадида қурилма икки босқичли тизим билан жиҳозланган. Тўр таркибида 99 фоиз самарадорликка эга антибактериал компонентлар мавжуд бўлиб, стерилизация режими ёқилганда ҳаво чиқариш тешигидан юқори концентрацияли пласма узатилади. Бу ёқимсиз ҳидларни йўқ қилишга хизмат қилади. Ушбу маҳсулот Хитой оналар ва болалар учун маҳсулотларни баҳолаш марказининг синовлари ва сертификатидан муваффақиятли ўтган.
Конструкция умумий узунлиги 2,4 метр бўлган бешта зонани ўз ичига олади: кенгайтирилган зона, нозик қуритиш, тез-тез ишлатиладиган кийимлар, ёстиқлар ҳамда иккита кўрпа учун жойлар. Қурилманинг максимал юк кўтариш қуввати 45 килограммгача етади. Шунингдек, йиғилган ҳолатда қалинлиги 9 сантиметр бўлган ихчам тузилма сиртга ва ички қисмга ўрнатиш имкониятларини қўллаб-қувватлайди.
Бошқарув жараёни Mi Home иловаси, Xiaomi экотизимидаги автоматлаштириш сценарийлари ҳамда Хиао Аи овозли буйруқлари ёрдамида амалга оширилади. Механизм тўлиқ юклама остида 6000 марта кўтарилиш сиклига мўлжалланган бўлиб, 2 миллиметрли пўлат арқонлар ҳамда ортиқча юкланиш, қаршилик ва тўқнашувдан ҳимоя қилиш тизимлари билан таъминланган.
Изоҳлар 0
…