Осиё ўйинлари яримфинали: Ўзбекистон тезкор гол билан Японияни ютмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинлари яримфиналида Ўзбекистон У-23 терма жамоаси Японияга қарши ўйинда 8-дақиқада Сардор Баҳромовнинг голи эвазига 1:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди.
- Ўзбекистонликлар ўйин давомида ташаббусни қўлдан бермай, кучли рақиб босимини бартараф этмоқда.
- Бу учрашув ғолиби тўғридан тўғри чемпионлик учун финалга йўлланма олади.
Осиё ўйинлари футбол мусобақасининг муросасиз кечаётган иккинчи яримфинал тўқнашувида Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси қитъанинг асосий фаворитларидан бири ҳисобланган Япония U-23 термасига қарши баҳс олиб бормоқда. Тошкент вақти билан соат 15:30 да старт олган мазкур марказий учрашувнинг илк дақиқалариданоқ вакилларимиз фаол ҳужумкор ўйин кўрсатиб, ҳисобни очишга эришди.
Беллашувнинг 8-дақиқасида Сардор Баҳромов рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланган ҳолда японлар дарвозасини ишғол этди ва «оқ бўрилар»ни олдинга олиб чиқди (1:0). Сардор Муҳаммадали Ўринбоев сардорлигидаги вакилларимиз голдан сўнг ҳам ташаббусни бой бермай, интизомли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумлар билан кучли рақиб босимини қайтармоқда. Айни дақиқаларда баҳснинг биринчи бўлими қизғин паллада давом этмоқда.
«8-дақиқадаги гол, финал йўлланмаси учун жанг ва японларга зарба»: Яримфиналнинг 5 та асосий нуқтаси
Ўзбекистон ва Япония ёшлар терма жамоалари баҳси бўйича энг муҳим тезкор фактлар:
Осиё ўйинларининг ҳал қилувчи яримфинали: Ғолиб жамоа тўғридан-тўғри чемпионлик олтин медали учун финалга йўлланма олади;
Сардор Баҳромовдан тезкор гол: Вакилларимиз 8-дақиқадаёқ чиройли ҳужумни гол билан якунлаб, кучли рақибни эсанкиратиб қўйди;
1:0 ҳисобидаги устунлик: Ўзбекистон U-23 жамоаси биринчи бўлим давомида ҳисобдаги устунликни мустаҳкам ушлаб турибди;
Кучли асосий таркиб майдонда: Мураббийлар штаби жамоа сардори Ўринбоев, Файзуллаев ва Муратбаев бошчилигидаги оптимал 11 таликни майдонга туширди;
Тошкент вақти билан 15:30 да бошланди: Учрашув пойтахт вақти билан 15:30 да бошланган бўлиб, айни пайтда биринчи таймнинг шиддатли курашлари кечмоқда.
Ўзбекистон U-23 — Япония U-23 яримфинал баҳси протоколи ва таркиблар таснифи
Учрашув параметрлари, гол муаллифи ва майдонга тушган таркиблар жадвали:
Мусобақа ва кўрсаткич мезонлари
Ўзбекистон U-23 миллий терма жамоаси
Япония U-23 миллий терма жамоаси
Жорий ҳисоб (1-бўлим)
1 : 0 (устунлик)
0 : 1 (орқада)
Киритилган гол ва дақиқаси
Сардор Баҳромов (8-дақиқа)
Гол уришга муваффақ бўлмади
Ўйин бошланган вақт
Тошкент вақти билан соат 15:30 да
Учрашув давом этмоқда
Асосий таркиб (Старт 11 талиги)
21. Муратбаев, 2. Хамидов, 3. Муртазоев, 4. Ризақулов, 7. Баҳрамов, 9. Саиднуруллаев, 10. Ўринбоев (с), 11. Жумаев, 13. Тўлқинбеков, 14. Файзуллаев, 19. Каримов
Япония ёшлар термасининг танланган асосий кучлари
Захирадаги футболчилар
Муркаев, Ҳушвақтов, Хайруллаев, Рустамов, Реимов, Абдураҳмонов, Ўрмонжонов, Абдуллаев, Ибраимов, Шодибоев
Рақиб захира ўриндиғи
Ўйиннинг стратегик аҳамияти
Осиё ўйинлари финали ва олтин медаль сари тўғридан-тўғри йўл
Мусобақани тарк этиш ёки 3-ўрин учун тушиб кетиш хавфи
Тактик ва футбол экспертизаси: Нега Японияга қарши тезкор гол энг муҳим омил бўлди?
Футбол мутахассислари, тактик таҳлилчилар ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Японча интизомни бузган эрта зарба»: Япония ёшлар терма жамоаси тўпни назорат қилиш ва майдонда темпни белгилашга одатланган; Баҳромов томонидан 8-дақиқадаёқ киритилган гол рақибнинг дастлабки тактик режаларини чиппакка чиқарди ва уларни шошилишга мажбур қилди;
Интизомли прессинг ва эҳтиёткорлик: Ҳисобда олдинга чиқиб олгач, вакилларимиз тўлиқ ҳимояга ётиб олмасдан, майдон марказида зич прессинг уюштирмоқда; Муратбаев қўриқлаётган дарвоза олдида мудофаа чизиғи хатосиз ўйнаши ва рақибнинг тезкор қанот ҳужумчиларини зарарсизлантириши ўйин тақдирини ҳал қилувчи калитдир;
Иккинчи бўлим учун захира салоҳияти: Ўзбекистон захирасида Ҳушвақтов, Абдураҳмонов ва Шодибоев каби тезкор ва ҳужумкор кучларнинг мавжудлиги иккинчи таймда темпни ушлаб туриш ва чарчаган япон ҳимоясини қарши ҳужумда яна жазолаш имконини беради.
Сизнингча, Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Японияга қарши ушбу ғалабали ҳисобни ўйин охиригача сақлаб қолиб, Осиё ўйинлари финалига чиқа оладими? Сиз ушбу кескин яримфинал учун яна нечта гол ва қандай якуний ҳисобни тахмин қиласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизга омад тилаб, ушбу қайноқ ўйин таҳлилини барча футбол мухлислари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…