Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?
Ўзгидромет 1 октябрь куни Ўзбекистонда кузатиладиган об-ҳаво прогнозини маълум қилди.
Прогнозга кўра, Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Куннинг биринчи ярмида ёмғир ёғиши кутилмоқда. Пойтахтда кечаси ҳаво ҳарорати 14–16 даража, кундузи эса 21–23 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Қорақалпоғистон Республикасида, Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 7-12 даража, кундузи 21-26 даража бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 8-13 даража, кундузи 22-27 даража бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, баъзи жойларда ёмғир ёғади. Ҳарорат кечаси 12-17 даража, кундузи 21-26 даража бўлади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, баъзи жойларда ёмғир ёғади. Ҳарорат кечаси 14-19 даража, кундузи 27-32 даража бўлади.
Андижон, Наманган, Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, баъзи жойларда ёмғир ёғади. Ҳарорат кечаси 12-17 даража, кундузи 21-26 даража бўлади.
Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, баъзи жойларда ёмғир ёғади, айрим жойларда кучли бўлади. Момақалдироқ кузатилиши мумкин. Баланд тоғларда қорга айланиши мумкин. Ҳарорат кечаси 7-12 даража, кундузи 13-18 даража бўлади.
Изоҳлар 0
…