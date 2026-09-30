Свисс Интернатионал Air Линес самолётларида Starlink интернети ишга тушди

·6·Техно
Свисс Интернатионал Air Линес самолётларида Starlink интернети ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Свисс Интернатионал Air Линес (СВИСС) авиакомпанияси ўзининг "Иселтвалд" номли Аирбус A320neo (ҲБ-ЖДМ) самолётида Starlink сунъий йўлдош интернетини тижорий рейсларда ишга туширди.
  • Бу янгилик йўловчиларга парвоз давомида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини беради, бироқ овозли ва видеоқўнғироқлар тақиқланади.
  • Ушбу технология Луфтанса Гроупънинг 2029-йил охиригача 850 дан ортиқ самолётини жиҳозлаш режасининг бир қисмидир.

Швейцариянинг йирик авиакомпанияларидан бири бўлган Свисс Интернатионал Air Линес (СВИСС) ўзининг бортида сунъий йўлдош алоқаси тақдим этиладиган илк ҳаво кемасини тижорат рейсларига чиқарди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги тизим 2026-йил 28-сентябрь куни Иселтвалд номини олган ва рўйхатдан ўтиш рақами ҲБ-ЖДМ бўлган Аирбус A320neo самолётида муваффақиятли ишга туширилган. Мазкур ҳаво кемаси билан илк тижорат рейси Цюрихдан Салоники шаҳрига амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги технологиянинг жорий этилиши йўловчиларга парвоз давомида узлуксиз ва юқори тезликдаги интернет алоқасидан фойдаланиш имконини беради. Самолёт фюзеляжига ўрнатилган иккита паст профилли антенна ер юзидан паст орбитада ҳаракатланувчи Starlink сунъий йўлдошлари билан барқарор алоқани таъминлайди. Натижада интернет хизмати парвознинг исталган босқичида, жумладан, океанлар устидан ўтадиган қисмларида ҳам мукаммал ишлайди.

Қулай шартлар ва қоидалар

Авиакомпания тақдим этаётган Wi-Fi хизмати барча хизмат кўрсатиш класслари — Экономйъдан тортиб то Фирстъгача бўлган йўловчилар учун очиқ. СВИСС Милес & Море дастури қатнашчилари ҳамда Травел ИД эгалари учун ушбу интернет хизмати мутлақо бепул тақдим этилади. Авиарейс давомида йўловчилар интернетдан бемалол фойдаланиши мумкин бўлса-да, баъзи қоидаларга амал қилиш талаб этилади.

Жумладан, парвоз пайтида йўловчиларга овозли ва видеоқўнғироқларни амалга ошириш қатъиян тақиқланади. Шунингдек, онлайн режимда видео томоша қилиш ва турли аудиоларни тинглашда бошқа йўловчиларга халал бермаслик мақсадида қулоқчинлардан фойдаланиш тавсия этилади. Ушбу чекловлар умумий парвоз муҳитини тинч ва қулай сақлашга хизмат қилади.

Луфтанса Груп миқёсидаги кенг қамровли лойиҳа

СВИСС томонидан Starlink тизимининг жорий этилиши Луфтанса Груп таркибига кирувчи авиакомпаниялар учун амалга оширилаётган кенг кўламли модернизация лойиҳасининг муҳим бир қисми ҳисобланади. Аввалроқ ушбу замонавий алоқа тизими Луфтанса самолётларида ҳам ўрнатила бошлаган эди. Тармоқ имкониятларини кенгайтириш ишлари босқичма-босқич давом эттирилмоқда.

Компания режаларига кўра, 2029-йил охирига қадар Луфтанса Груп таркибидаги Луфтанса, СВИСС, Аустриан Аирлинес ҳамда Брусселс Аирлинес авиакомпанияларига тегишли жами 850 дан ортиқ ҳаво кемалари Starlink ускуналари билан жиҳозланади. Бу эса Европа авиациясида йўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқиб, ҳаво йўлларида интернетдан фойдаланиш имкониятларини тубдан яхшилайди.

StarlinkСВИССWi-FiАвиарейсЛуфтанса Груп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink интернети авиалайнерларда ишлай бошладиStarlink интернети авиалайнерларда ишлай бошлади14 сентябр 20:25Қатар Аирвайс дунёда биринчи бўлиб Starlink ўрнатилган Boeing 787-9 самолётини фойдаланишга топширдиҚатар Аирвайс дунёда биринчи бўлиб Starlink ўрнатилган Boeing 787-9 самолётини фойдаланишга топширди21 август 15:27Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилди26 август 17:58Туғилган кунингиз ақл даражангиз ҳақида қандай сирларни ошкор қилади?Туғилган кунингиз ақл даражангиз ҳақида қандай сирларни ошкор қилади?17 август 13:02Дельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатдиДельта самолётида номаълум шахс сохта Wi-Fi тармоғини ўрнатди11 август 20:52Starlink самолётларда интернет тезлигини юз баробар оширдиStarlink самолётларда интернет тезлигини юз баробар оширди29 апрел 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди