Свисс Интернатионал Air Линес самолётларида Starlink интернети ишга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Свисс Интернатионал Air Линес (СВИСС) авиакомпанияси ўзининг "Иселтвалд" номли Аирбус A320neo (ҲБ-ЖДМ) самолётида Starlink сунъий йўлдош интернетини тижорий рейсларда ишга туширди.
- Бу янгилик йўловчиларга парвоз давомида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини беради, бироқ овозли ва видеоқўнғироқлар тақиқланади.
- Ушбу технология Луфтанса Гроупънинг 2029-йил охиригача 850 дан ортиқ самолётини жиҳозлаш режасининг бир қисмидир.
Швейцариянинг йирик авиакомпанияларидан бири бўлган Свисс Интернатионал Air Линес (СВИСС) ўзининг бортида сунъий йўлдош алоқаси тақдим этиладиган илк ҳаво кемасини тижорат рейсларига чиқарди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги тизим 2026-йил 28-сентябрь куни Иселтвалд номини олган ва рўйхатдан ўтиш рақами ҲБ-ЖДМ бўлган Аирбус A320neo самолётида муваффақиятли ишга туширилган. Мазкур ҳаво кемаси билан илк тижорат рейси Цюрихдан Салоники шаҳрига амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги технологиянинг жорий этилиши йўловчиларга парвоз давомида узлуксиз ва юқори тезликдаги интернет алоқасидан фойдаланиш имконини беради. Самолёт фюзеляжига ўрнатилган иккита паст профилли антенна ер юзидан паст орбитада ҳаракатланувчи Starlink сунъий йўлдошлари билан барқарор алоқани таъминлайди. Натижада интернет хизмати парвознинг исталган босқичида, жумладан, океанлар устидан ўтадиган қисмларида ҳам мукаммал ишлайди.
Қулай шартлар ва қоидаларАвиакомпания тақдим этаётган Wi-Fi хизмати барча хизмат кўрсатиш класслари — Экономйъдан тортиб то Фирстъгача бўлган йўловчилар учун очиқ. СВИСС Милес & Море дастури қатнашчилари ҳамда Травел ИД эгалари учун ушбу интернет хизмати мутлақо бепул тақдим этилади. Авиарейс давомида йўловчилар интернетдан бемалол фойдаланиши мумкин бўлса-да, баъзи қоидаларга амал қилиш талаб этилади.
Жумладан, парвоз пайтида йўловчиларга овозли ва видеоқўнғироқларни амалга ошириш қатъиян тақиқланади. Шунингдек, онлайн режимда видео томоша қилиш ва турли аудиоларни тинглашда бошқа йўловчиларга халал бермаслик мақсадида қулоқчинлардан фойдаланиш тавсия этилади. Ушбу чекловлар умумий парвоз муҳитини тинч ва қулай сақлашга хизмат қилади.
Луфтанса Груп миқёсидаги кенг қамровли лойиҳаСВИСС томонидан Starlink тизимининг жорий этилиши Луфтанса Груп таркибига кирувчи авиакомпаниялар учун амалга оширилаётган кенг кўламли модернизация лойиҳасининг муҳим бир қисми ҳисобланади. Аввалроқ ушбу замонавий алоқа тизими Луфтанса самолётларида ҳам ўрнатила бошлаган эди. Тармоқ имкониятларини кенгайтириш ишлари босқичма-босқич давом эттирилмоқда.
Компания режаларига кўра, 2029-йил охирига қадар Луфтанса Груп таркибидаги Луфтанса, СВИСС, Аустриан Аирлинес ҳамда Брусселс Аирлинес авиакомпанияларига тегишли жами 850 дан ортиқ ҳаво кемалари Starlink ускуналари билан жиҳозланади. Бу эса Европа авиациясида йўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини янги босқичга олиб чиқиб, ҳаво йўлларида интернетдан фойдаланиш имкониятларини тубдан яхшилайди.
Изоҳлар 0
…