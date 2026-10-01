Олимлар 120 миллион йиллик “тўрт қанотли” динозаврни аниқлади

·2·Дунё
Олимлар 120 миллион йиллик “тўрт қанотли” динозаврни аниқлади

Палеонтологлар тахминан 120 миллион йил аввал яшаган, танасининг нафақат олд қисмида, балки орқа оёқларида ҳам узун патлари бўлган кичик йиртқич динозаврнинг янги турини аниқлади. Унинг деярли тўлиқ сақланган скелети Хитойдан топилган.

Тадқиқот натижалари Nature Communications илмий журналида эълон қилинди.

Олимлар янги турга Norellraptor barsboldi деб ном берди. Динозаврнинг номи 2025 йилда вафот этган таниқли америкалик палеонтолог Марк Аллен Норелл ҳамда унинг мўғулистонлик ҳамкасби Ринчен Барсболд хотирасига бағишланган. Ҳар икки олим ҳам қушларга ўхшаш динозаврларни ўрганиш ва уларнинг эволюциясини тадқиқ этишга катта ҳисса қўшган.

Янги динозаврнинг деярли бутун ҳолда сақланиб қолган скелети 2023 йилда Хитойнинг Лиаонинг провинцияси ҳудудидан топилган. Унинг танаси жуда кичик бўлиб, узунлиги атиги 57 сантиметрни ташкил этган.

Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Norellraptor barsboldi тахминан 120 миллион йил муқаддам, яъни бўр даврининг бошларида яшаган.

Динозавр қолдиқларини микроскоп ёрдамида ўрганиш ҳам қизиқарли маълумотларни берди. Суяк тўқималари таҳлили ҳайвон ҳалок бўлган вақтда камида уч ёшда бўлганини кўрсатган. Гарчи у ҳали тўлиқ вояга етмаган бўлса-да, гавдасининг ҳажми жиҳатидан катта динозаврларга хос ўлчамга деярли етиб бўлган.

Norellraptor barsboldi теропод динозаврлар таркибига кирувчи дромеозаврлар оиласининг микрорапторлар гуруҳига мансуб. Бу гуруҳ вакилларининг энг ўзига хос жиҳатларидан бири эса уларда нафақат олдинги, балки орқа оёқларда ҳам узун патларнинг мавжуд бўлганидир.

Tukli dinozavr daraxtlar orasida havoda parvoz qilmoqda.

Олимларнинг тахминига кўра, ана шу патлар микрорапторларга дарахтлар орасида ҳаракатланишда ёрдам берган. Улар ҳозирги учувчи олмахонлар каби бир дарахтдан бошқасига ҳавода сирғалиб ўтиш имкониятига эга бўлган бўлиши мумкин.

Бироқ микрорапторларнинг ҳаракатланиш қобилияти бундан ҳам мураккаб бўлган эҳтимол бор. Айрим тадқиқотчилар ушбу динозаврлар фақат ҳавода сирғалибгина қолмаган, балки фаол равишда уча олган бўлиши мумкин, деган фикрни ҳам истисно этмаяпти.

Ташқи кўриниши жиҳатидан микрорапторлар машҳур археоптериксларга анча ўхшайди. Шунга қарамай, улар бир хил гуруҳга кирмайди. Микрорапторлар ва археоптерикслар патли динозаврларнинг бир-бирига яқин, аммо алоҳида эволюцион тармоқлари ҳисобланади.

Янги топилманинг асосий илмий аҳамияти эса динозавр танасида парвозга мослашув билан боғлиқ 50 дан ортиқ анатомик белги аниқлангани билан изоҳланади. Бу хусусиятларнинг аксарияти ҳам микрорапторларда, ҳам қушларнинг қадимги аждодларида учрайди.

Бироқ олимлар бу белгилар икки гуруҳда бир хил тартибда ва бир хил кетма-кетликда шаклланмаганини аниқлаган. Шу сабабли тадқиқотчилар динозаврлар эволюцияси давомида учиш қобилияти камида икки марта, бир-биридан мустақил равишда пайдо бўлган бўлиши мумкин, деган хулосани илгари сурмоқда.

Шу билан бирга, тадқиқот муаллифлари мазкур тахминни ҳозирча қатъий илмий хулоса сифатида қабул қилишга эрта эканини таъкидламоқда. Бу фикрни ишончли тасдиқлаш учун келгусида қўшимча топилмалар ва янги тадқиқотлар зарур.

Янги динозаврнинг топилиши эса қадимги жонзотларнинг қандай яшагани, ҳаракатлангани ва учиш қобилиятига қай тарзда эга бўлганини тушунишда муҳим маълумотлар бериши мумкин.

Нореллаптор барсболдиМарк Аллен НореллРинчен БарсболдНатуре Коммуникэйшнс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?29 сентябр 10:06Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланди31 июл 14:17120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)28 сентябр 11:28Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилди20 август 23:2038 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди38 миллиард доллар: Конгресс АҚШнинг Эронга қарши уруш харажатларини ошкор қилди16 сентябр 08:34Урушда хабар ташиган кабутарнинг тақдири ҳаммани ҳайратга солдиУрушда хабар ташиган кабутарнинг тақдири ҳаммани ҳайратга солди24 август 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота