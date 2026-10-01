Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)

·0·Маданият
Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)

Хонанда Жаҳонгир Отажонов таваллуд кунидан лавҳаларни Instagram саҳифасига жойлаштирди. Видеода санъаткор яқинлари даврасида 48 ёшини қарши олгани акс этган.

Туғилган кун тортидаги шамлар ўрнига хонанданинг бир дона гугурт чўпини ёқиб, уни ўчираётгани кўпчиликнинг эътиборини тортди. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда турли ҳазил ва изоҳларга ҳам сабаб бўлди.

Жаҳонгир Отажонов видео остига “Бугун туғилган куним” дея ёзиб қолдирган. Кузатувчилар эса санъаткорни таваллуд айёми билан табриклаб, унга илиқ тилакларини йўлламоқда.

Маълумот учун, Жаҳонгир Отажонов 1978 йил 29 сентябрда Хоразм вилоятида туғилган. Санъаткорлар оиласида вояга етган хонанда амакиси, таниқли санъаткор Ортиқ Отажоновга ҳавас қилиб, мусиқа оламига кириб келган.

Жаҳонгир Отажоновнинг кўпчилик билган “Қадди баланд”, “Жингаламо”, “Happy Birthday” ва “Качайте” каби қўшиқлари бор.

Жаҳонгир ОтажоновХоразмТаваллуд куниҚадди баланд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келганЖаҳонгир Отажонов туфайли Эътибор Отажонова санъатга кириб келган7 июл 16:28Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)29 сентябр 15:27Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)17 сентябр 12:26Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"19 сентябр 09:37“Юлдуз Усмонова билан дует айтмайман, чунки уни шахс ўлароқ ҳурмат қилмайман”—Жаҳонгир Отажонов“Юлдуз Усмонова билан дует айтмайман, чунки уни шахс ўлароқ ҳурмат қилмайман”—Жаҳонгир Отажонов4 апрел 17:30Жаҳонгир Отажонов тақиқлардан сўнг ўзига бўлган босимлар ҳақида очиқ фикр билдирдиЖаҳонгир Отажонов тақиқлардан сўнг ўзига бўлган босимлар ҳақида очиқ фикр билдирди8 май 13:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди