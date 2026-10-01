Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)
Хонанда Жаҳонгир Отажонов таваллуд кунидан лавҳаларни Instagram саҳифасига жойлаштирди. Видеода санъаткор яқинлари даврасида 48 ёшини қарши олгани акс этган.
Туғилган кун тортидаги шамлар ўрнига хонанданинг бир дона гугурт чўпини ёқиб, уни ўчираётгани кўпчиликнинг эътиборини тортди. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда турли ҳазил ва изоҳларга ҳам сабаб бўлди.
Жаҳонгир Отажонов видео остига “Бугун туғилган куним” дея ёзиб қолдирган. Кузатувчилар эса санъаткорни таваллуд айёми билан табриклаб, унга илиқ тилакларини йўлламоқда.
Маълумот учун, Жаҳонгир Отажонов 1978 йил 29 сентябрда Хоразм вилоятида туғилган. Санъаткорлар оиласида вояга етган хонанда амакиси, таниқли санъаткор Ортиқ Отажоновга ҳавас қилиб, мусиқа оламига кириб келган.
Жаҳонгир Отажоновнинг кўпчилик билган “Қадди баланд”, “Жингаламо”, “Happy Birthday” ва “Качайте” каби қўшиқлари бор.
Изоҳлар 0
…