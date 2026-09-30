Cloudflare ўзининг очиқ сертификатлаш марказини ишга туширади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Cloudflare ўзининг очиқ сертификатлаш марказини ишга тушириб, веб-сайтлар учун бепул ТЛС-сертификатларни мустақил равишда тақдим этади.
- Бу қадам интернет хавфсизлигини таъминлашда учинчи томон етказиб берувчиларига бўлган қарамликни камайтиришга қаратилган.
- Компания Chrome, Apple, Microsoft ва Мозилла каби етакчи платформаларнинг ишонч дастурларига ўз сертификатларини киритиш учун расмий аризаларни топширган.
Глобал веб-инфратузилманинг асосий иштирокчиларидан бири бўлган Cloudflare ўзининг махсус ва оммавий сертификатлаш марказини (Сертификате Ауторитй, КА) яратиш ҳамда веб-сайтлар учун бепул ТЛС-сертификатларни мустақил равишда тақдим этиш режасини эълон қилди. Ушбу қадам интернет хавфсизлигини таъминлашда учинчи томон етказиб берувчиларига бўлган қарамликни камайтириш ва хизмат кўрсатиш барқарорлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания аллақачон ўнинг асосий сертификатларини Chrome, Apple, Microsoft ва Mozilla каби етакчи платформаларнинг ишонч дастурларига киритиш учун тегишли расмий аризаларни топширган. Эски қурилмалар билан тўлиқ мослашувчанликни таъминлаш мақсадида Cloudflare GlobalSign компаниясининг амалдаги илдиз сертификатини сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Мазкур сертификат 2012 йилдан буён аксарият браузерлар ва операцион тизимлар томонидан қўллаб-қувватлаб келинмоқда.
Техник ечимлар ва хавфсизлик механизмлариЯнги сертификатлаш марказларининг энг катта муаммоларидан бири илдиз сертификатларини барча қурилмаларга тарқатиш йиллар давом этиши ва янгиланмаган эски техникалар уларни умуман олмаслигидир. GlobalSign сертификати айнан шундай муаммоларнинг олдини олиб, энг кенг турдаги қурилмалар билан мосликни кафолатлайди. Шу билан бирга, Cloudflare келгусидаги браузер ҳамда операцион тизимлар талабларига мос келувчи ўзининг мутлақо янги илдиз сертификатларини ҳам параллел равишда ишлаб чиқмоқда.
Сертификатларни олиш ва уларнинг муддатини узайтириш жараёнлари бошқа бепул марказлар томонидан ҳам фаол фойдаланиладиган очиқ АCME протоколи ёрдамида тўлиқ автоматлаштирилади. Cloudflare таъкидлашича, мавжуд ечимлар фойдаланувчиларидан янги воситаларни ўрнатиш ёки мураккаб сервер инфратузилмасини қайта қуриш талаб этилмайди — фақат АCME-каталог манзилини ўзгартиришнинг ўзи кифоя қилади.
Тармоқ барқарорлиги ва келажакдаги хавфсизликҲозирги кунда интернетдаги бепул сертификатларнинг салмоқли қисми чекланган миетдаги етказиб берувчилар зиммасига тушади. Жумладан, Летъс Энкрйпт хизмати 500 миллиондан ортиқ сайтларга хизмат кўрсатиб, ҳар куни 10 миллионга яқин сертификат чиқаради. Cloudflare бундай йирик марказлардаги жиддий носозлик бутун глобал тармоққа салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантириб, муқобил ва миқёсли ечим зарурлигини таъкидлайди.
Компания ўзининг янги марказида юқори даражадаги ишончлилик ва шаффофликни таъминлашга ваъда бермоқда. Хусусан, дастурий таъминотнинг қайта тикланадиган йиғмалари нашр этилади, калитлар сақланадиган аппарат модуллари (ҲСМ) ҳақида маълумотлар очиб берилади ва ҳодисаларни мониторинг қилиш учун махсус оммавий панел ишга туширилади.
Постквант криптографиясига тайёргарликКелажак технологияларига назар ташлаб, Cloudflare постквант криптографияси даврига ҳам фаол ҳойрлик кўрмоқда. Компания Меркле Треэ Сертификатес (МТК) сертификатларини чиқарувчи илк марказлардан бири бўлишни режалаштирмоқда. Ушбу турдаги илк ҳужжатлар 2027 йилнинг биринчи чорагида тақдим этилиши кутилмоқда.
Анъанавий ТЛС-сертификатлари ўз аҳамиятини йўқотмаса-да, МТК постквант хавфсизлиги талаб қиладиган катта ҳажмли занжирлар учун ихчамроқ аутентификация механизми вазифасини бажаради. Cloudflare оддий ВебПКИ ва МТК стандартларини ягона хизмат доирасида уйғунлаштириб, фойдаланувчилар учун босқичма-босқич ўтиш даврини таъминлашни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…