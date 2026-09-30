Cloudflare ўзининг очиқ сертификатлаш марказини ишга туширади

·15·Техно
Cloudflare ўзининг очиқ сертификатлаш марказини ишга туширади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Cloudflare ўзининг очиқ сертификатлаш марказини ишга тушириб, веб-сайтлар учун бепул ТЛС-сертификатларни мустақил равишда тақдим этади.
  • Бу қадам интернет хавфсизлигини таъминлашда учинчи томон етказиб берувчиларига бўлган қарамликни камайтиришга қаратилган.
  • Компания Chrome, Apple, Microsoft ва Мозилла каби етакчи платформаларнинг ишонч дастурларига ўз сертификатларини киритиш учун расмий аризаларни топширган.

Глобал веб-инфратузилманинг асосий иштирокчиларидан бири бўлган Cloudflare ўзининг махсус ва оммавий сертификатлаш марказини (Сертификате Ауторитй, КА) яратиш ҳамда веб-сайтлар учун бепул ТЛС-сертификатларни мустақил равишда тақдим этиш режасини эълон қилди. Ушбу қадам интернет хавфсизлигини таъминлашда учинчи томон етказиб берувчиларига бўлган қарамликни камайтириш ва хизмат кўрсатиш барқарорлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания аллақачон ўнинг асосий сертификатларини Chrome, Apple, Microsoft ва Mozilla каби етакчи платформаларнинг ишонч дастурларига киритиш учун тегишли расмий аризаларни топширган. Эски қурилмалар билан тўлиқ мослашувчанликни таъминлаш мақсадида Cloudflare GlobalSign компаниясининг амалдаги илдиз сертификатини сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Мазкур сертификат 2012 йилдан буён аксарият браузерлар ва операцион тизимлар томонидан қўллаб-қувватлаб келинмоқда.

Техник ечимлар ва хавфсизлик механизмлари

Янги сертификатлаш марказларининг энг катта муаммоларидан бири илдиз сертификатларини барча қурилмаларга тарқатиш йиллар давом этиши ва янгиланмаган эски техникалар уларни умуман олмаслигидир. GlobalSign сертификати айнан шундай муаммоларнинг олдини олиб, энг кенг турдаги қурилмалар билан мосликни кафолатлайди. Шу билан бирга, Cloudflare келгусидаги браузер ҳамда операцион тизимлар талабларига мос келувчи ўзининг мутлақо янги илдиз сертификатларини ҳам параллел равишда ишлаб чиқмоқда.

Сертификатларни олиш ва уларнинг муддатини узайтириш жараёнлари бошқа бепул марказлар томонидан ҳам фаол фойдаланиладиган очиқ АCME протоколи ёрдамида тўлиқ автоматлаштирилади. Cloudflare таъкидлашича, мавжуд ечимлар фойдаланувчиларидан янги воситаларни ўрнатиш ёки мураккаб сервер инфратузилмасини қайта қуриш талаб этилмайди — фақат АCME-каталог манзилини ўзгартиришнинг ўзи кифоя қилади.

Тармоқ барқарорлиги ва келажакдаги хавфсизлик

Ҳозирги кунда интернетдаги бепул сертификатларнинг салмоқли қисми чекланган миетдаги етказиб берувчилар зиммасига тушади. Жумладан, Летъс Энкрйпт хизмати 500 миллиондан ортиқ сайтларга хизмат кўрсатиб, ҳар куни 10 миллионга яқин сертификат чиқаради. Cloudflare бундай йирик марказлардаги жиддий носозлик бутун глобал тармоққа салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантириб, муқобил ва миқёсли ечим зарурлигини таъкидлайди.

Компания ўзининг янги марказида юқори даражадаги ишончлилик ва шаффофликни таъминлашга ваъда бермоқда. Хусусан, дастурий таъминотнинг қайта тикланадиган йиғмалари нашр этилади, калитлар сақланадиган аппарат модуллари (ҲСМ) ҳақида маълумотлар очиб берилади ва ҳодисаларни мониторинг қилиш учун махсус оммавий панел ишга туширилади.

Постквант криптографиясига тайёргарлик

Келажак технологияларига назар ташлаб, Cloudflare постквант криптографияси даврига ҳам фаол ҳойрлик кўрмоқда. Компания Меркле Треэ Сертификатес (МТК) сертификатларини чиқарувчи илк марказлардан бири бўлишни режалаштирмоқда. Ушбу турдаги илк ҳужжатлар 2027 йилнинг биринчи чорагида тақдим этилиши кутилмоқда.

Анъанавий ТЛС-сертификатлари ўз аҳамиятини йўқотмаса-да, МТК постквант хавфсизлиги талаб қиладиган катта ҳажмли занжирлар учун ихчамроқ аутентификация механизми вазифасини бажаради. Cloudflare оддий ВебПКИ ва МТК стандартларини ягона хизмат доирасида уйғунлаштириб, фойдаланувчилар учун босқичма-босқич ўтиш даврини таъминлашни мақсад қилган.

CloudflareТЛС сертификатлариКриптографияВеб хавфсизликТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cloudflare: беш йилдан сўнг сунъий интеллект трафиги инсонникидан минг баробар ошадиCloudflare: беш йилдан сўнг сунъий интеллект трафиги инсонникидан минг баробар ошади9 август 16:29Cloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф браузерини тақдим этдиCloudflare сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган Китесурф браузерини тақдим этди7 август 21:20Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилди29 июл 02:25“Ўлик интернет” назарияси ҳақиқатга айланди: Ботлар трафиги одамлардан ўзиб кетди“Ўлик интернет” назарияси ҳақиқатга айланди: Ботлар трафиги одамлардан ўзиб кетди25 июл 17:28Патреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайдиПатреон сунъий интеллект ботларига қарши курашни кучайтирди: Энди рухсат сўралмайди17 июл 20:24Олимлар илк бор математик жиҳатдан мукаммал тасодифийликка эришишдиОлимлар илк бор математик жиҳатдан мукаммал тасодифийликка эришишди31 май 01:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди