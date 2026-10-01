Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилди
Буюк Британия Бош вазири Энди Бернем молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган оғир ҳукмдан кейин Манчестер Сити клуби эгалари лойиҳани тарк этиши мумкинлигидан жиддий хавотирда эканини билдирди. Goal.com хабар қилишича, Премер-лиганинг сўнгги қарори ва айбловлар клуб келажагига соя солаётган бир пайтда, мамлакат раҳбарияти ва маҳаллий ҳокимият вакиллари мазкур вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, мустақил қўмита текширувларидан сўнг Манчестер Сити тўқсон йил давомида молиявий қоидаларни мунтазам равишда бузганликда ҳамда 115 та банднинг аксариятида айбдор деб топилган эди. Хусусан, клуб 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ яширин маблағларни яшириш учун сохта шартномалар тузганликда айбланган. Ушбу жиддий қарордан сўнг, клуб эгалари лойиҳадан воз кечиб, клубни сотиб юбориши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кескин кўпайди.
BBC сиёсий муҳаррири Крис Мейсоннинг саволига жавоб берар экан, Энди Бернем шундай деди: «Уларнинг кетишидан чинакамига хавотирга тушган бўлардим. Улар замонавий Манчестер шаҳрини барпо этишда ва Манчестер Сити жамоасини глобал даражадаги кучга айлантиришда улкан ҳамкор бўлишди». Аввалроқ Греатер Манчестер мери лавозимида ишлаган Бернем клуб раҳбариятининг минтақадаги инфратузилмани ривожлантиришга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Молиявий айбловлар ва ҳуқуқий жараёнларШу билан бирга, Бош вазир жамоатчиликни якуний хулосаларга шошилмасликка чақирди. У ўтмишда Эвертон клуби молиявий қоидабузарликлар учун очко олиб ташлаш жазосига учраганида ҳам уни қўллаб-қувватлаганини эслади. Бернемнинг фикрича, ҳуқуқий жараёнлар тўлиқ якунланмагунча бирор томонга ён босиш нотўғри ҳисобланади.
«Ўша пайтда ҳам одамлар Эвертонни дарҳол айбдор деб эълон қилишганди, бироқ вақт ўтиб бу адолатли бўлмаганини кўпчилик тан олди. Бош вазир бўлишимдан олдинги тажрибамдан келиб чиққан ҳолда, ҳозир ҳам бир томонга ўтиб олиш нотўғри бўлар эди», — дея қўшимча қилди у. Унинг таъкидлашича, одамларнинг ҳукм чиқаришга шошилиши кўпинча тушунмовчиликларга сабаб бўлади.
Футбол ҳамжамиятидаги оқибатларЯнги ташкил этилган Мустақил футбол регулятори Манчестер Сити иши ўта жиддий муаммоларни келтириб чиқарганини, ҳатто эгаларини лицензиядан маҳрум қилиш масаласини ҳам кўриб чиқиш мумкинлигини маълум қилди. Шунга қарамай, Энди Бернем Этиҳад стадиони ва унинг атрофдаги ҳудудларни ривожлантиришга киритилган улкан сармоялар учун Ситй Футбол Груп компаниясига миннатдорчилик билдирди.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити атрофидаги вазият инглиз футболидаги энг муҳим ва баҳсли мавзулардан бирига айланган. Клубнинг молиявий фаолияти бўйича апелляция ва кейинги суд жараёнлари давом этиши кутилмоқда, бу эса жамоанинг келажаги ва раҳбариятнинг қадамларини белгилаб берувчи ҳал қилувчи омил бўлади.
Изоҳлар 0
…