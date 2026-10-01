Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилди

·0·Спорт
Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилди

Буюк Британия Бош вазири Энди Бернем молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган оғир ҳукмдан кейин Манчестер Сити клуби эгалари лойиҳани тарк этиши мумкинлигидан жиддий хавотирда эканини билдирди. Goal.com хабар қилишича, Премер-лиганинг сўнгги қарори ва айбловлар клуб келажагига соя солаётган бир пайтда, мамлакат раҳбарияти ва маҳаллий ҳокимият вакиллари мазкур вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, мустақил қўмита текширувларидан сўнг Манчестер Сити тўқсон йил давомида молиявий қоидаларни мунтазам равишда бузганликда ҳамда 115 та банднинг аксариятида айбдор деб топилган эди. Хусусан, клуб 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ яширин маблағларни яшириш учун сохта шартномалар тузганликда айбланган. Ушбу жиддий қарордан сўнг, клуб эгалари лойиҳадан воз кечиб, клубни сотиб юбориши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кескин кўпайди.

BBC сиёсий муҳаррири Крис Мейсоннинг саволига жавоб берар экан, Энди Бернем шундай деди: «Уларнинг кетишидан чинакамига хавотирга тушган бўлардим. Улар замонавий Манчестер шаҳрини барпо этишда ва Манчестер Сити жамоасини глобал даражадаги кучга айлантиришда улкан ҳамкор бўлишди». Аввалроқ Греатер Манчестер мери лавозимида ишлаган Бернем клуб раҳбариятининг минтақадаги инфратузилмани ривожлантиришга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.

Молиявий айбловлар ва ҳуқуқий жараёнлар

Шу билан бирга, Бош вазир жамоатчиликни якуний хулосаларга шошилмасликка чақирди. У ўтмишда Эвертон клуби молиявий қоидабузарликлар учун очко олиб ташлаш жазосига учраганида ҳам уни қўллаб-қувватлаганини эслади. Бернемнинг фикрича, ҳуқуқий жараёнлар тўлиқ якунланмагунча бирор томонга ён босиш нотўғри ҳисобланади.

«Ўша пайтда ҳам одамлар Эвертонни дарҳол айбдор деб эълон қилишганди, бироқ вақт ўтиб бу адолатли бўлмаганини кўпчилик тан олди. Бош вазир бўлишимдан олдинги тажрибамдан келиб чиққан ҳолда, ҳозир ҳам бир томонга ўтиб олиш нотўғри бўлар эди», — дея қўшимча қилди у. Унинг таъкидлашича, одамларнинг ҳукм чиқаришга шошилиши кўпинча тушунмовчиликларга сабаб бўлади.

Футбол ҳамжамиятидаги оқибатлар

Янги ташкил этилган Мустақил футбол регулятори Манчестер Сити иши ўта жиддий муаммоларни келтириб чиқарганини, ҳатто эгаларини лицензиядан маҳрум қилиш масаласини ҳам кўриб чиқиш мумкинлигини маълум қилди. Шунга қарамай, Энди Бернем Этиҳад стадиони ва унинг атрофдаги ҳудудларни ривожлантиришга киритилган улкан сармоялар учун Ситй Футбол Груп компаниясига миннатдорчилик билдирди.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити атрофидаги вазият инглиз футболидаги энг муҳим ва баҳсли мавзулардан бирига айланган. Клубнинг молиявий фаолияти бўйича апелляция ва кейинги суд жараёнлари давом этиши кутилмоқда, бу эса жамоанинг келажаги ва раҳбариятнинг қадамларини белгилаб берувчи ҳал қилувчи омил бўлади.

Манчестер СитиЭнди БернемПремер-лигаФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди29 сентябр 14:54Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиМанчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиКеча 22:31Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиКеча 18:33Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди29 сентябр 21:53Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиМаурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот берди29 сентябр 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди