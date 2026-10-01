КАС Спасе компанияси Лиҳонг-2 ракетасининг илк парвозини 2027 йилга қолдирди
Хитойнинг етакчи тижорий космик компанияларидан бири бўлган КАС Спасе ўзининг кўп марталик фойдаланиладиган Лиҳонг-2 суборбитал ракетасининг илк парвоз санасини ўзгартирди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муҳим синов 2026 йилнинг охиридан 2027 йилнинг биринчи чорагига кўчирилган бўлиб, у космосда фармацевтик тажрибаларни ўтказишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу бошланғич миссия оқсилларни кристаллаш ҳамда паст молекуляр оғирликка эга дори воситаларини тадқиқ қилишга қаратилади. КАС Спасе бу борада Гуанчжоу лабораторияси билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Илмий дастурни ишлаб чиқиш, зарур намуналарни тайёрлаш ҳамда якуний натижаларни таҳлил қилиш тўлиқ мазкур лаборатория зиммасига юклатилган.
Лиҳонг-2 ракетасининг техник имкониятлариЛойиҳага кўра, Лиҳонг-2 ракетаси космоснинг шартли чегараси ҳисобланган Карман чизиғидан, яни 100 километр баландликдан юқорига кўтарилади. Бу аппаратга 180 сониядан ортиқ давом этадиган микротортишиш (микрогравитация) шароитини таъминлаш имконини беради.
Ракета умумий ҳажми 8 куб метргача бўлган 3 тоннагача фойдали юкни космосга олиб чиқиш қувватига эга. Узунлиги 18 метрни ташкил этувчи аппарат тахминан 60 тонна бошланғич масса билан старт олади. Унинг биринчи босқичини 30 мартагача қайта ишлатиш режалаштирилган бўлиб, бу тижорий парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтиради.
Ракета керосин ва суюқ кислород билан ишлайдиган ҳамда ҳар бири 30 тонна атрофида тортиш кучини берувчи Лиқинг-1 суюқлик двигателлари билан жиҳозланади. Шунингдек, ракетанинг юқори қисмида тажрибадан сўнг Ерга муваффақиятли қайтариладиган махсус капсула жойлашган.
Келгусидаги режалар ва фазовий туризмPH-2 индекси остида ҳам белгиланувчи Лиҳонг-2 келгусида етти нафаргача йўловчини ўз ичига олган суборбитал туристик парвозлар учун асосий платформага айланиши мумкин. Бироқ компания ҳозирча туристик миссияларнинг аниқ муддатларини эълон қилгани йўқ.
Мазкур ташаббус КАС Спасе учун аввал синовдан ўтган технологияларнинг мантиқий давоми ҳисобланади. Жорий йилнинг январ ойида компания Лиҳонг-1 ракетасининг суборбитал парвозини амалга ошириб, парашют ёрдамида капсулани Ерга қайтарган эди. Ошиб ўтилган 120 километрлик баландликда Хитой Фанлар академияси Механика институтининг металл ишлаб чиқариш бўйича тажрибаси муваффақиятли бажарилганди.
Фармацевтика йўналиши Хитой миллий космик бошқармасининг (КNSA) устувор вазифаларига тўла мос келади. Агентлик 2025–2027 йилларга мўлжалланган тижорий космонавтика ривожланиш режасига коинот биотехнологияларини ҳам киритган. Шунингдек, КАС Спасе орбитал биотиббиёт лойиҳаларида иштирок этиб, 2028 йилда илк парвозини амалга ошириши кутилаётган, давомий тажрибалар учун мўлжалланган Лиҳонг-3 платформасини ҳам ишлаб чиқмоқда.
Изоҳлар 0
…