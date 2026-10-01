КАС Спасе компанияси Лиҳонг-2 ракетасининг илк парвозини 2027 йилга қолдирди

·1·Техно
КАС Спасе компанияси Лиҳонг-2 ракетасининг илк парвозини 2027 йилга қолдирди

Хитойнинг етакчи тижорий космик компанияларидан бири бўлган КАС Спасе ўзининг кўп марталик фойдаланиладиган Лиҳонг-2 суборбитал ракетасининг илк парвоз санасини ўзгартирди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муҳим синов 2026 йилнинг охиридан 2027 йилнинг биринчи чорагига кўчирилган бўлиб, у космосда фармацевтик тажрибаларни ўтказишга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу бошланғич миссия оқсилларни кристаллаш ҳамда паст молекуляр оғирликка эга дори воситаларини тадқиқ қилишга қаратилади. КАС Спасе бу борада Гуанчжоу лабораторияси билан яқиндан ҳамкорлик қилади. Илмий дастурни ишлаб чиқиш, зарур намуналарни тайёрлаш ҳамда якуний натижаларни таҳлил қилиш тўлиқ мазкур лаборатория зиммасига юклатилган.

Лиҳонг-2 ракетасининг техник имкониятлари

Лойиҳага кўра, Лиҳонг-2 ракетаси космоснинг шартли чегараси ҳисобланган Карман чизиғидан, яни 100 километр баландликдан юқорига кўтарилади. Бу аппаратга 180 сониядан ортиқ давом этадиган микротортишиш (микрогравитация) шароитини таъминлаш имконини беради.

Ракета умумий ҳажми 8 куб метргача бўлган 3 тоннагача фойдали юкни космосга олиб чиқиш қувватига эга. Узунлиги 18 метрни ташкил этувчи аппарат тахминан 60 тонна бошланғич масса билан старт олади. Унинг биринчи босқичини 30 мартагача қайта ишлатиш режалаштирилган бўлиб, бу тижорий парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтиради.

Ракета керосин ва суюқ кислород билан ишлайдиган ҳамда ҳар бири 30 тонна атрофида тортиш кучини берувчи Лиқинг-1 суюқлик двигателлари билан жиҳозланади. Шунингдек, ракетанинг юқори қисмида тажрибадан сўнг Ерга муваффақиятли қайтариладиган махсус капсула жойлашган.

Келгусидаги режалар ва фазовий туризм

PH-2 индекси остида ҳам белгиланувчи Лиҳонг-2 келгусида етти нафаргача йўловчини ўз ичига олган суборбитал туристик парвозлар учун асосий платформага айланиши мумкин. Бироқ компания ҳозирча туристик миссияларнинг аниқ муддатларини эълон қилгани йўқ.

Мазкур ташаббус КАС Спасе учун аввал синовдан ўтган технологияларнинг мантиқий давоми ҳисобланади. Жорий йилнинг январ ойида компания Лиҳонг-1 ракетасининг суборбитал парвозини амалга ошириб, парашют ёрдамида капсулани Ерга қайтарган эди. Ошиб ўтилган 120 километрлик баландликда Хитой Фанлар академияси Механика институтининг металл ишлаб чиқариш бўйича тажрибаси муваффақиятли бажарилганди.

Фармацевтика йўналиши Хитой миллий космик бошқармасининг (КNSA) устувор вазифаларига тўла мос келади. Агентлик 2025–2027 йилларга мўлжалланган тижорий космонавтика ривожланиш режасига коинот биотехнологияларини ҳам киритган. Шунингдек, КАС Спасе орбитал биотиббиёт лойиҳаларида иштирок этиб, 2028 йилда илк парвозини амалга ошириши кутилаётган, давомий тажрибалар учун мўлжалланган Лиҳонг-3 платформасини ҳам ишлаб чиқмоқда.

КАС СпасеЛиҳонг-2Хитой космонавтикасиКоинот биотехнологиясиСуборбитал ракета
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилдиХитойда Кинетика-1 ракетаси ёрдамида тўққизта янги сунъий йўлдош учирилди20 сентябр 11:28Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетди30 август 01:51Хитойнинг Лонг Марч 7A ракетаси учириш майдончасига келтирилдиХитойнинг Лонг Марч 7A ракетаси учириш майдончасига келтирилди27 июл 13:54Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқди15 июн 16:57Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси бешта сунъий йўлдошни орбитага чиқардиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси бешта сунъий йўлдошни орбитага чиқарди15 май 19:55Хитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказадиХитой ўзининг биринчи қайта фойдаланиладиган Лиҳонг-2 коинот кемасини синовдан ўтказади28 июл 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди