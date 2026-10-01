Қозоғистонда эридан калтакланаётганини айтган 28 ёшли аёл эртаси куни вафот этди

·7·Дунё
Қозоғистонда эридан калтакланаётганини айтган 28 ёшли аёл эртаси куни вафот этди

Қозоғистоннинг Қарағанда шаҳрида 28 ёшли Динара Мынбаева вафот этган. Аёл ўлимидан бир неча соат аввал полицияга қўнғироқ қилиб, эри томонидан калтакланаётганини билдирган. Бу ҳақда «Azattyq» хабар берди.

Маълум қилинишича, Динара 2025 йил 3 июль куни вафот этган. Унинг ўлимидан бир неча соат аввал 102 рақамига қўнғироқ қилгани ва операторнинг «Нима бўлди?» деган саволига «Эрим мени уряпти», деб жавоб бергани қайд этилган. Шундан сўнг полиция ходимлари воқеа жойига бориб, аёлнинг турмуш ўртоғини олиб кетган. Бироқ у тахминан уч соатдан кейин қўйиб юборилган.

Эртаси куни Динаранинг жасади уйидан топилган. Тергов ҳужжатларида унинг эри жанжал вақтида хотинини урганини билдиргани қайд этилган. Марҳуманинг яқинлари эса унинг ўлими ўз жонига қасд қилиш билан боғлиқ деган дастлабки версияга шубҳа билан қараб, аёл зўравонлик қурбони бўлган бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Дастлаб ўлим ҳолати бўйича иш ёпилган. Бироқ Динаранинг яқинлари мурожаатидан сўнг тергов қайта бошланган ва ҳозирда унинг ўлими билан боғлиқ ҳолатлар яна ўрганилмоқда. Тергов якунига етмагунча воқеанинг барча тафсилотлари ҳамда бирор шахснинг ҳуқуқий айбдорлиги ҳақида якуний хулоса чиқариш эрта.

Динаранинг ортида икки нафар ёш фарзанди қолган. У 28 ёшида вафот этган.

Динара МынбаеваҚарағандыАзаттыкқасд билан ўлим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда пенсионер аёл қўшниси ҳақида миш-миш тарқатгани учун жарима тўладиҚозоғистонда пенсионер аёл қўшниси ҳақида миш-миш тарқатгани учун жарима тўлади29 сентябр 15:38Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Вафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келдиВафот этган 70 ёшли аёл тобутда ҳушига келди22 сентябр 21:02Қозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилганҚозоғистонда “кулранг” буғдой схемаси фош бўлди: 11 млрд тенгелик дон четга ноқонуний чиқарилганКеча 23:18Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учди8 август 12:05Аёллар пенсияси ёши босқичма-босқич оширилади. Қозоғистонда!Аёллар пенсияси ёши босқичма-босқич оширилади. Қозоғистонда!10 апрел 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота