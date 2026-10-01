Қозоғистонда эридан калтакланаётганини айтган 28 ёшли аёл эртаси куни вафот этди
Қозоғистоннинг Қарағанда шаҳрида 28 ёшли Динара Мынбаева вафот этган. Аёл ўлимидан бир неча соат аввал полицияга қўнғироқ қилиб, эри томонидан калтакланаётганини билдирган. Бу ҳақда «Azattyq» хабар берди.
Маълум қилинишича, Динара 2025 йил 3 июль куни вафот этган. Унинг ўлимидан бир неча соат аввал 102 рақамига қўнғироқ қилгани ва операторнинг «Нима бўлди?» деган саволига «Эрим мени уряпти», деб жавоб бергани қайд этилган. Шундан сўнг полиция ходимлари воқеа жойига бориб, аёлнинг турмуш ўртоғини олиб кетган. Бироқ у тахминан уч соатдан кейин қўйиб юборилган.
Эртаси куни Динаранинг жасади уйидан топилган. Тергов ҳужжатларида унинг эри жанжал вақтида хотинини урганини билдиргани қайд этилган. Марҳуманинг яқинлари эса унинг ўлими ўз жонига қасд қилиш билан боғлиқ деган дастлабки версияга шубҳа билан қараб, аёл зўравонлик қурбони бўлган бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда.
Дастлаб ўлим ҳолати бўйича иш ёпилган. Бироқ Динаранинг яқинлари мурожаатидан сўнг тергов қайта бошланган ва ҳозирда унинг ўлими билан боғлиқ ҳолатлар яна ўрганилмоқда. Тергов якунига етмагунча воқеанинг барча тафсилотлари ҳамда бирор шахснинг ҳуқуқий айбдорлиги ҳақида якуний хулоса чиқариш эрта.
Динаранинг ортида икки нафар ёш фарзанди қолган. У 28 ёшида вафот этган.
Изоҳлар 0
…