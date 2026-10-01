OnePlus 16 флагмани AnTuTuъда 5,63 миллион балл тўплаб рекорд ўрнатди

·23·Техно
OnePlus 16 флагмани AnTuTuъда 5,63 миллион балл тўплаб рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OnePlus 16 флагмани AnTuTu бенчмаркида 5,63 миллиондан ортиқ балл тўплаб, рекорд ўрнатди.
  • Ушбу қурилма 2 нанометрли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори билан жиҳозланади ва 185 кадр/секундгача бўлган ўйин имкониятларига эга бўлади.
  • Смартфон 6,78 дюймли 1,5K БОЕ OLED дисплейи, 9000 мА·ч сиғимли аккумулятор ва 200 мегапикселли асосий камерага эга бўлади.

Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўзларининг бўлажак қурилмалари билан унумдорлик борасида янги марраларни забт этишмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, OnePlus компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — OnePlus 16 смартфонининг AnTuTu бенчмаркидаги натижаларини расман ошкор қилди ва бу борада мутлақ рекорд қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи баёнотига кўра, янги авлод флагмани синовларда 5,63 миллион баллдан зиёд натижа кўрсатган. Аввалроқ турли тармоқ манбаларида тарқалган сиздирилган маълумотларда қурилма 5,38 миллион балл тўплаши мумкинлиги айтилган эди. Компания вакилларининг таъкидлашича, мазкур кўрсаткич айни пайтда ушбу аппарат платформасида ишлайдиган барча қурилмалар орасида энг яхшиси ҳисобланади.

Энг янги процессор ва ўйин имкониятлари

OnePlus 16 бозорда биринчилардан бўлиб энг сўнгги 2 нанометрли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори билан жиҳозланади. Юқори унумдорлик ва барқарорликни таъминлаш мақсадида OnePlus ва Qualcomm мутахассислари биргаликда Винд Часер деб номланган махсус паст даражали дастурий тизимни ишлаб чиқдилар. Бу тизим узоқ муддатли юкламалар вақтида кадрлар частотасининг барқарорлигини кафолатлайди.

Шунингдек, қўллаб-қувватланадиган ўйинларда, жумладан ПУБГ Мобиле лойиҳасида 185 кадр/секундгача бўлган натив режимгача ишлаш имконияти мавжудлиги эълон қилинди. Асосий процессор ишини қўллаб-қувватлаш учун эса бир йўла учта махсус чип ўрнатилган:

  • P4 Супер Дисплай — тасвирни қайта ишлаш учун жавоб беради
  • T3 Тоуч — сенсорли бошқарув кечикишини сезиларли даражада камайтиради
  • G3 э-sports — барқарор тармоқ уланишини оптималлаштиради

Экран, аккумулятор ва камера имкониятлари

Дастлабки маълумотларга кўра, смартфон юпқа ромларга эга текис 6,78 дюймли БОE OLED дисплейи билан таъминланади. 1,5K пикселлар сонига эга бу экран 185 Hz гача бўлган янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди, рамканинг қалинлиги эса атиги 1,15 миллиметрни ташкил қилади. Қурилманинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — 9000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланишидир, бироқ унинг қувват олиш параметрлари ҳозирча сир сақланмоқда.

Оптик имкониятлар борасида ҳам флагман ортда қолмайди. Асосий камера 1/1,4 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Унга уч каррали оптик яқинлаштиришга эга 50 мегапикселли перископ модул ҳамда яна шунча пикселли кенг бурчакли учинчи камера қўшилади. OnePlus 16 смартфонининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 12-октабр санасига белгиланган.

OnePlusSnapdragonСмартфонларAnTuTuТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумуляторOnePlus 16 флагмани расман эълон қилинди: 200 MP камера ва 9000 мА·ч аккумулятор21 сентябр 11:28Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилди2 сентябр 08:22Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгаллади2 сентябр 19:51Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони23 сентябр 19:53Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози23 сентябр 10:50Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқади3 август 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди