OnePlus 16 флагмани AnTuTuъда 5,63 миллион балл тўплаб рекорд ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OnePlus 16 флагмани AnTuTu бенчмаркида 5,63 миллиондан ортиқ балл тўплаб, рекорд ўрнатди.
- Ушбу қурилма 2 нанометрли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори билан жиҳозланади ва 185 кадр/секундгача бўлган ўйин имкониятларига эга бўлади.
- Смартфон 6,78 дюймли 1,5K БОЕ OLED дисплейи, 9000 мА·ч сиғимли аккумулятор ва 200 мегапикселли асосий камерага эга бўлади.
Смартфонлар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўзларининг бўлажак қурилмалари билан унумдорлик борасида янги марраларни забт этишмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, OnePlus компанияси ўзининг навбатдаги флагмани — OnePlus 16 смартфонининг AnTuTu бенчмаркидаги натижаларини расман ошкор қилди ва бу борада мутлақ рекорд қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи баёнотига кўра, янги авлод флагмани синовларда 5,63 миллион баллдан зиёд натижа кўрсатган. Аввалроқ турли тармоқ манбаларида тарқалган сиздирилган маълумотларда қурилма 5,38 миллион балл тўплаши мумкинлиги айтилган эди. Компания вакилларининг таъкидлашича, мазкур кўрсаткич айни пайтда ушбу аппарат платформасида ишлайдиган барча қурилмалар орасида энг яхшиси ҳисобланади.
Энг янги процессор ва ўйин имкониятлариOnePlus 16 бозорда биринчилардан бўлиб энг сўнгги 2 нанометрли Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори билан жиҳозланади. Юқори унумдорлик ва барқарорликни таъминлаш мақсадида OnePlus ва Qualcomm мутахассислари биргаликда Винд Часер деб номланган махсус паст даражали дастурий тизимни ишлаб чиқдилар. Бу тизим узоқ муддатли юкламалар вақтида кадрлар частотасининг барқарорлигини кафолатлайди.
Шунингдек, қўллаб-қувватланадиган ўйинларда, жумладан ПУБГ Мобиле лойиҳасида 185 кадр/секундгача бўлган натив режимгача ишлаш имконияти мавжудлиги эълон қилинди. Асосий процессор ишини қўллаб-қувватлаш учун эса бир йўла учта махсус чип ўрнатилган:
- P4 Супер Дисплай — тасвирни қайта ишлаш учун жавоб беради
- T3 Тоуч — сенсорли бошқарув кечикишини сезиларли даражада камайтиради
- G3 э-sports — барқарор тармоқ уланишини оптималлаштиради
Экран, аккумулятор ва камера имкониятлариДастлабки маълумотларга кўра, смартфон юпқа ромларга эга текис 6,78 дюймли БОE OLED дисплейи билан таъминланади. 1,5K пикселлар сонига эга бу экран 185 Hz гача бўлган янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди, рамканинг қалинлиги эса атиги 1,15 миллиметрни ташкил қилади. Қурилманинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — 9000 мА·ч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланишидир, бироқ унинг қувват олиш параметрлари ҳозирча сир сақланмоқда.
Оптик имкониятлар борасида ҳам флагман ортда қолмайди. Асосий камера 1/1,4 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Унга уч каррали оптик яқинлаштиришга эга 50 мегапикселли перископ модул ҳамда яна шунча пикселли кенг бурчакли учинчи камера қўшилади. OnePlus 16 смартфонининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 12-октабр санасига белгиланган.
Изоҳлар 0
…