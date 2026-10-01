Хитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошди

·20·Техно
Хитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жорий йилнинг 38-ҳафтасида Хитой смартфон бозорида Apple маҳсулотлари етакчиликни қўлга киритди, жумладан, iPhone 18 Pro Max ва iPhone 18 Pro энг кўп сотилаётган моделлар бўлди.
  • Янги флагманлар тақдимотига қарамай, iPhone 17 Pro Max ва iPhone 17 моделлари ҳам ўз оммабоплигини сақлаб қолган.
  • Хитойнинг Huawei ва Honor брендлари ҳам энг кўп сотилаётган ўнталикдан ўрин олган.

Жорий йилнинг 38-ҳафтаси якунларига кўра, Хитой смартфон бозорида Apple маҳсулотлари яна етакчиликни қўлга киритди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур даврда америкалик технология гигантининг тўртта қурилмаси мамлакатдаги энг кўп сотилаётган еттита модел қаторидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Хитойда энг оммабоп смартфон сифатида iPhone 18 Pro Max биринчи ўринни эгаллаб турибди. Иккинчи поғонани эса унинг кичикроқ версияси — iPhone 18 Pro банд қилган. Ушбу кўрсаткичлар янги флагман туркумига бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори эканини кўрсатади.

Ўтган авлод қурилмалари ҳам юқори талабда сақланиб қолмоқда

Рейтинг натижалари шуни кўрсатдики, янги авлод моделларининг бозорга чиқиши ўтган йили тақдим этилган қурилмалар савдосига салбий таъсир кўрсатмаган. Хусусан, учинчи ўринни iPhone 17 Pro Max сақланиб қолган бўлса, оддий iPhone 17 модели тўртинчи поғонани эгаллади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги флагманларнинг тақдимотига қарамамай, iPhone 17 Pro Max ва iPhone 17 моделлари истеъмолчилар орасида ўз оммабоплигини йўқотмагани диққатга сазовордир. Бу ҳолат фойдаланувчиларнинг Apple экотизимидаги аввалги авлод қурилмаларига ҳам ишончи баландлигини намоён этади.

Хитой бозоридаги умумий рақобат манзараси

Хитой бозорининг энг кўп сотилаётган ўнталигига маҳаллий брендлар ҳам муваффақиятли кириб келган. Жумладан, рейтингдан қуйидаги қурилмалар ўрин олган:

  • Huawei Энжой 90 Pro Max
  • Honor Плай 60A
  • iPhone 17 Pro
  • Honor X80 Pro Max
  • Huawei Пура Х Виев
  • Huawei нова 16
Умуман олганда, Apple компанияси ўнта етакчи ўриндан нақ тўрттасини эгаллаб турибди ва уларнинг иккитаси энг янги авлодга тегишлидир. Қолган ўринлар эса Хитойнинг етакчи ишлаб чиқарувчилари Huawei ҳамда Honor брендлари ўртасида тақсимланган.

Мазкур савдо натижалари Хитой бозори глобал технология тенденцияларига қандай муносабат билдираётганини ҳамда Apple брендининг мазкур региондаги ўрни нақадар мустаҳкам эканини яна бир бор тасдиқлайди.

AppleiPhone 18 Pro MaxХитой бозориСмартфонлар савдосиHuawei
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди29 сентябр 10:42Хитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқдаХитой смартфон бозорида Huawei етакчилик қилмоқда18 сентябр 12:52АҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолдиАҚШда айрим iPhone 18 Pro Max эгалари алоқасиз қолди26 сентябр 14:52iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера20 сентябр 22:53iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28iPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max синовларда Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 сентябр 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди