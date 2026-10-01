Хитой бозорида iPhone 18 Pro ва Pro Max моделлари савдоси кескин ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жорий йилнинг 38-ҳафтасида Хитой смартфон бозорида Apple маҳсулотлари етакчиликни қўлга киритди, жумладан, iPhone 18 Pro Max ва iPhone 18 Pro энг кўп сотилаётган моделлар бўлди.
- Янги флагманлар тақдимотига қарамай, iPhone 17 Pro Max ва iPhone 17 моделлари ҳам ўз оммабоплигини сақлаб қолган.
- Хитойнинг Huawei ва Honor брендлари ҳам энг кўп сотилаётган ўнталикдан ўрин олган.
Жорий йилнинг 38-ҳафтаси якунларига кўра, Хитой смартфон бозорида Apple маҳсулотлари яна етакчиликни қўлга киритди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур даврда америкалик технология гигантининг тўртта қурилмаси мамлакатдаги энг кўп сотилаётган еттита модел қаторидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Хитойда энг оммабоп смартфон сифатида iPhone 18 Pro Max биринчи ўринни эгаллаб турибди. Иккинчи поғонани эса унинг кичикроқ версияси — iPhone 18 Pro банд қилган. Ушбу кўрсаткичлар янги флагман туркумига бўлган талаб кутилганидан ҳам юқори эканини кўрсатади.
Ўтган авлод қурилмалари ҳам юқори талабда сақланиб қолмоқдаРейтинг натижалари шуни кўрсатдики, янги авлод моделларининг бозорга чиқиши ўтган йили тақдим этилган қурилмалар савдосига салбий таъсир кўрсатмаган. Хусусан, учинчи ўринни iPhone 17 Pro Max сақланиб қолган бўлса, оддий iPhone 17 модели тўртинчи поғонани эгаллади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги флагманларнинг тақдимотига қарамамай, iPhone 17 Pro Max ва iPhone 17 моделлари истеъмолчилар орасида ўз оммабоплигини йўқотмагани диққатга сазовордир. Бу ҳолат фойдаланувчиларнинг Apple экотизимидаги аввалги авлод қурилмаларига ҳам ишончи баландлигини намоён этади.
Хитой бозоридаги умумий рақобат манзарасиХитой бозорининг энг кўп сотилаётган ўнталигига маҳаллий брендлар ҳам муваффақиятли кириб келган. Жумладан, рейтингдан қуйидаги қурилмалар ўрин олган:
- Huawei Энжой 90 Pro Max
- Honor Плай 60A
- iPhone 17 Pro
- Honor X80 Pro Max
- Huawei Пура Х Виев
- Huawei нова 16
Мазкур савдо натижалари Хитой бозори глобал технология тенденцияларига қандай муносабат билдираётганини ҳамда Apple брендининг мазкур региондаги ўрни нақадар мустаҳкам эканини яна бир бор тасдиқлайди.
Изоҳлар 0
…