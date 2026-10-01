Шифокорлар беморнинг соғлом оёғини адашиб кесиб ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Огаё штатида 74 ёшли Шерон Жекс саратон туфайли ўнг оёғини ампутация қилиш учун мурожаат қилган, бироқ жарроҳлик вақтида шифокорлар адашиб чап соғлом оёғини кесиб ташлагани даъво қилинмоқда.
- Операциядан олдин тўғри оёқ белгиланган бўлса-да, тиббиёт ходимлари хавфсизлик тартибларига риоя қилмагани сабабли бу хато юз берган.
- Натижада Жекс дастлаб режалаштирилган ўнг оёғидан ҳам айрилиб, икки оёғидан ҳам маҳрум бўлган.
АҚШнинг Огайо штатида беморнинг саратон билан зарарланган оёғини ампутация қилиш режалаштирилган. Бироқ жарроҳлик вақтида шифокорлар адашиб унинг соғлом оёғини кесиб ташлагани ҳақида даъво қилинмоқда.
Маълум бўлишича, 74 ёшли Шэрон Жекс 2025 йил сентябрь ойида Мариетта шаҳридаги «Selby General Hospital» шифохонасига ўнг оёғини тиззадан паст қисмидан ампутация қилиш учун мурожаат қилган. Операция саратон туфайли режалаштирилган эди.
Бироқ судга тақдим этилган даъво аризасига кўра, жарроҳлик жараёнида тиббиёт ходимлари ўнг оёқ ўрнига чап оёқни ампутация қилган. Жекснинг адвокати Бред Лейннинг таъкидлашича, операциядан олдин шифокорлар тўғри оёқни белгилаб қўйган бўлган. Ҳатто амалиётдан кейин ҳам белги тўғри оёқда сақланиб қолгани айтилмоқда.
Даъвода операциядан олдин бемор хавфсизлигини текшириш учун икки марта махсус «time-out» жараёни ўтказилгани ҳам қайд этилган. Бундай текширувлар бемор, операция тури ва жарроҳлик қилинадиган жойни қайта тасдиқлаш учун қўлланади.
Кейинчалик Жексга дастлаб режалаштирилган ўнг оёғини ҳам ампутация қилишга тўғри келган. Шу сабабли у икки оёғидан ҳам айрилган.
Жекс ва унинг адвокати шифохона ҳамда операцияда иштирок этган тиббиёт ходимларига қарши судга мурожаат қилиб, товон пули талаб қилмоқда. Даъвода жисмоний жароҳат, доимий ногиронлик, руҳий азоб ва бошқа зарарлар қайд этилган.
Шифохона маъмурияти эса воқеани «олдини олиш мумкин бўлган ҳодиса» деб атаган. Муассаса операцияда белгиланган хавфсизлик тартибларига риоя қилинмаганини тан олган ва масъул ходимлар лавозимидан четлатилганини билдирган. Шунингдек, жарроҳлик ходимлари қайта ўқитилгани маълум қилинган.
Ҳозирча иш бўйича якуний суд қарори чиқарилмаган.
Изоҳлар 0
…