Шифокорлар беморнинг соғлом оёғини адашиб кесиб ташлади

·9·Дунё
Шифокорлар беморнинг соғлом оёғини адашиб кесиб ташлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Огаё штатида 74 ёшли Шерон Жекс саратон туфайли ўнг оёғини ампутация қилиш учун мурожаат қилган, бироқ жарроҳлик вақтида шифокорлар адашиб чап соғлом оёғини кесиб ташлагани даъво қилинмоқда.
  • Операциядан олдин тўғри оёқ белгиланган бўлса-да, тиббиёт ходимлари хавфсизлик тартибларига риоя қилмагани сабабли бу хато юз берган.
  • Натижада Жекс дастлаб режалаштирилган ўнг оёғидан ҳам айрилиб, икки оёғидан ҳам маҳрум бўлган.

АҚШнинг Огайо штатида беморнинг саратон билан зарарланган оёғини ампутация қилиш режалаштирилган. Бироқ жарроҳлик вақтида шифокорлар адашиб унинг соғлом оёғини кесиб ташлагани ҳақида даъво қилинмоқда.

Маълум бўлишича, 74 ёшли Шэрон Жекс 2025 йил сентябрь ойида Мариетта шаҳридаги «Selby General Hospital» шифохонасига ўнг оёғини тиззадан паст қисмидан ампутация қилиш учун мурожаат қилган. Операция саратон туфайли режалаштирилган эди.

Бироқ судга тақдим этилган даъво аризасига кўра, жарроҳлик жараёнида тиббиёт ходимлари ўнг оёқ ўрнига чап оёқни ампутация қилган. Жекснинг адвокати Бред Лейннинг таъкидлашича, операциядан олдин шифокорлар тўғри оёқни белгилаб қўйган бўлган. Ҳатто амалиётдан кейин ҳам белги тўғри оёқда сақланиб қолгани айтилмоқда.

Даъвода операциядан олдин бемор хавфсизлигини текшириш учун икки марта махсус «time-out» жараёни ўтказилгани ҳам қайд этилган. Бундай текширувлар бемор, операция тури ва жарроҳлик қилинадиган жойни қайта тасдиқлаш учун қўлланади.

Кейинчалик Жексга дастлаб режалаштирилган ўнг оёғини ҳам ампутация қилишга тўғри келган. Шу сабабли у икки оёғидан ҳам айрилган.

Жекс ва унинг адвокати шифохона ҳамда операцияда иштирок этган тиббиёт ходимларига қарши судга мурожаат қилиб, товон пули талаб қилмоқда. Даъвода жисмоний жароҳат, доимий ногиронлик, руҳий азоб ва бошқа зарарлар қайд этилган.

Шифохона маъмурияти эса воқеани «олдини олиш мумкин бўлган ҳодиса» деб атаган. Муассаса операцияда белгиланган хавфсизлик тартибларига риоя қилинмаганини тан олган ва масъул ходимлар лавозимидан четлатилганини билдирган. Шунингдек, жарроҳлик ходимлари қайта ўқитилгани маълум қилинган.

Ҳозирча иш бўйича якуний суд қарори чиқарилмаган.

Шэрон ЖексSelby General HospitalОгайомедикаль халатлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрган29 июл 05:10АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиАҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилинди18 июл 14:13Хароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланганХароба уйдаги сир: АҚШда 16 нафар бола тўрт йил давомида битта хонада сақланган2 июл 17:38Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олинди23 июн 15:02АҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олиндиАҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олинди3 июн 19:13Туркияда шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғломини операция қилдиТуркияда шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғломини операция қилдиКеча 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота