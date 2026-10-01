Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?

·2·Спорт
Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?

2026 йилги шахмат оламининг энг кутилган ва муҳим воқеаси — амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ҳамда даъвогар Жавоҳир Синдаров ўртасидаги Жаҳон тожи учун кечадиган матч тобора яқинлашмоқда. Женевада бўлиб ўтадиган ушбу тарихий учрашув олдидан дунёнинг етакчи гроссмейстерлари, таниқли экспертлари ва машҳур шахмат блогерлари ўз тахминлари билан ўртоқлашди.

UzChess хабари ҳамда rookreview.com таҳлилий платформаси жамлаган 18 нафар нуфузли мутахассиснинг хулосаларига кўра, устунлик кутилмаганда Ўзбекистон вакили томонида:

  • 10 нафар эксперт — Жавоҳир Синдаровни бўлажак матчнинг асосий фаворити деб билади.

  • 6 нафар мутахассис — икки ёш вундеркинднинг имкониятларини тенг (50/50) баҳолаган.

  • Атиги 2 киши — ҳиндистонлик амалдаги чемпион Гукешнинг ғалабасига ишонч билдирган.

Карлсен Синдаровни танлади, Накамура эса Гукеш томонда

Шахмат бўйича кўп карра жаҳон чемпиони ва сайёрамизнинг биринчи рақамли шахматчиси Магнус Карлсен очиқчасига Синдаровнинг муваффақиятини кутаётганини билдирган. Норвегиялик юлдуз ўзбек гроссмейстерининг ўйинини ҳар томонлама мукаммалроқ ва барқарорроқ деб атаган.

Жаҳон тожи учун икки бор баҳс олиб борган Ян Непомняший имкониятларни 65:35, россиялик кучли гроссмейстер Владислав Артемиев эса 60:40 нисбатида айнан Синдаров фойдасига баҳолаган. Шунингдек, гроссмейстер Александр Шиманов Синдаровнинг имкониятини ҳатто 100% деб кўрсатган бўлса, Люк Макшейн ва Андрей Есипенко ҳам Жавоҳирни «аниқ фаворит» сифатида эътироф этган.

Бунга зид равишда, АҚШ вакили Ҳикару Накамура Гукешни мутлақ фаворит (100%) деб атаб, амалдаги чемпион руҳий босимни енгиб ўта олса, рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмаслиги мумкинлигини таъкидлаган. Беларусь вакили Денис Лазавик ҳам Гукешнинг тарафини олган кам сонли экспертлардан бўлди.

Экспертлар фикри ва баҳоларининг тўлиқ жадвали:

Сана

Мутахассис

Гукеш

Синдаров

14.09.2026

Магнус Карлсен (Норвегия)

Фаворит

10.09.2026

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

50%

50%

08.09.2026

Ян Непомняший (ФИДЕ)

35%

65%

27.08.2026

Владислав Артемиев (ФИДЕ)

40%

60%

10.08.2026

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Фаворит

01.08.2026

Дина Беленькая (ФИДЕ)

20%

80%

01.08.2026

Майк Кляйн (АҚШ)

50%

50%

30.07.2026

Люк Макшейн (Англия)

Аниқ фаворит

25.07.2026

Аниш Гири (Нидерландия)

50%

50%

22.07.2026

Ҳанс Моке Ниманн (АҚШ)

50%

50%

17.07.2026

Александр Шиманов (ФИДЕ)

0%

100%

09.06.2026

Правин Типсей (Ҳиндистон)

50%

50%

28.05.2026

Денис Лазавик (Беларусь)

Фаворит

22.05.2026

Андрей Есипенко (ФИДЕ)

Аниқ фаворит

21.05.2026

Фаустино Оро (Аргентина)

Фаворит

14.05.2026

Леви Розманов (GothamChess) (АҚШ)

45%

55%

01.05.2026

Винсент Каймер (Германия)

50%

50%

16.04.2026

Ҳикару Накамура (АҚШ)

100%

0%

Тож учун жанг қачон ва қаерда бўлади?

Гукеш Доммаражу ҳамда Жавоҳир Синдаров ўртасидаги FIDE Жаҳон чемпионлиги матчи 22 ноябрдан 12 декабргача Швейцариянинг Женева шаҳрида бўлиб ўтади.

Регламентга мувофиқ, илк классик партия 24 ноябр куни бошланади. Шахмат мутахассисларининг кўпчилиги устунликни ҳамюртимизга бераётгани баҳс олдидан қизиқиш ва интригани мисли кўрилмаган даражада ошириб юборди.

Гукеш ДоммаражуЖавоҳир СиндаровЖаҳон тожиFIDE
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Ўзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинландиЎзбек шахмати дунё эътирофида: Рустам Қосимжонов FIDE фахрий вице-президенти этиб тайинландиБугун 07:20Санкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбариСанкциялар остидаги миллиардер FIDE тахтига ўтирди: Тимур Турлов жаҳон шахмат раҳбари27 сентябр 21:28Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? Шахмат Олимпиадасининг 3-туридан сўнг Ўзбекистон терма жамоалари нечанчи ўринда? 19 сентябр 11:07Олимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширдиОлимпиада олови Самарқанд сари йўл олди: Ананд муқаддас машъалани Синдаровга топширди15 сентябр 07:49«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди