iPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларида янги нуқсон аниқланди

·5·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларида янги нуқсон аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларидан ғайриоддий ёт товушлар — тарсиллаш, жиринглаш ва тасодифий тиқиллашлар эшитилмоқда.
  • Бу муаммо асосан суҳбат пайтида ишлатиладиган юқори қисмдаги сўзлашув динамигида сезилмоқда ва иловалар ишга туширилганда, билдиришномалар келганда ёки қўнғироқлар вақтида яққол намоён бўлади. iOS 27.0.1 янгиланиши бу муаммони ҳал қилмаган, ҳатто алмаштирилган қурилмаларда ҳам шу ҳолат кузатилмоқда.

Apple компаниясининг сўнгги флагман моделлари ҳисобланган iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max эгалари янги техник муаммога дуч келишди. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар қурилма динамикларидан тарқалаётган ғайриоддий ёт товушлар — тарсиллаш, жиринглаш ва тасодифий тиқиллашлардан шикоят қилишмоқда. Бу ҳолат кундалик фойдаланишда қатор ноқулайликларни келтириб чиқариб, муҳим қўнғироқлар ва мультимедиа контентини истеъмол қилишда тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар ва жабрланганларнинг кузатишларича, мазкур носозлик асосан асосий мусиқа динамигида эмас, балки суҳбат пайтида ишлатиладиган юқори қисмдаги сўзлашув динамигида яққол намоён бўлмоқда. Муаммонинг характери турлича бўлиб, айрим эгалар ғалати товушларни деярли тинимсиз эшитаётганини таъкидлашмоқда. Бошқалар эса бу нуқсонни фақат маълум бир ҳаракатлар вақтида сезишмоқда.

Носозликнинг юзага келиш шартлари

Фойдаланувчиларнинг ижтимоий тармоқлар ва форумлардаги хабарларига таяниб айтганда, тарсиллаш овозлари қуйидаги ҳолатларда яққол сезилади:

  • иловалар ишга туширилганда ва веб-саҳифалар саҳифаланганда;
  • билдиришномалар келиб тушганда ёки клавиатура очилганда;
  • мобил тармоқ орқали амалга ошириладиган қўнғироқлар вақтида;
  • авиарежим ёқиб-ўчирилганда ёхуд экран ёрқинлиги кескин ўзгартирилганда.
Ушбу ҳолатларнинг кўприк-кузатув хусусияти шундаки, улар мунтазам равишда такрорланиб, смартфондан тўлақонли фойдаланиш имкониятини чеклайди ва харидорларда ҳақли норозиликни келтириб чиқармоқда.

Дастурий янгиланишлар ёрдам бермаяпти

Юзага келган вазиятни бартараф этиш мақсадида Apple аввалроқ Фасе ИД хатоси туфайли юзага келадиган қайта юкланиш муаммосини ҳал қилиш учун iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарган эди. Бироқ, кўпчилик фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, ушбу дастурий таъминот пакети динамиклардаги тарсиллаш муаммосини ҳал қилмаган.

Айрим харидорлар нуқсонли қурилмани кафолат асосида алмаштириш учун расмий хизмат кўрсатиш марказларига топширишган. Афсуски, ўрнига берилган янги смартфонларда ҳам айнан шундай товуш муаммоси сақланиб қолгани аниқланган. Бу эса муаммонинг кўлами кутилганидан кенгроқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Келгусидаги чоралар ва ноаниқлик

Ҳозирги вақтда Apple компанияси мазкур носозлик расман мавжудлигини ҳали тан олгани йўқ. Муаммонинг келиб чиқиш сабаблари ҳамон сир қолмоқда — у дастурий таъминотдаги хатолик туфайли юзага келганми ёки аппарат қисмидаги (темир) нуқсонми, ҳозирча номаълум.

Агар масала дастурий характерга эга бўлса, уни навбатдаги iOS янгиланиши орқали тузатиш имкони мавжуд. Бироқ, муаммо аппарат қисмига бориб тақалса, бу янада жиддий чора-тадбирлар ва эҳтимолий сервис кампанияларини талаб қилиши мумкин. Фойдаланувчилар эса расмий баёнотни кутишмоқда.

AppleiPhoneСмартфонМуаммоЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония смартфон бозорида нархлар ошиши иккиламчи савдони кучайтирмоқдаЯпония смартфон бозорида нархлар ошиши иккиламчи савдони кучайтирмоқдаКеча 00:55Айрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқландиАйрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқланди28 сентябр 14:53iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирди17 сентябр 11:25iPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилдиiPhone 18 Pro Max батареяси учун махсус режим жорий этилди19 сентябр 20:28iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчиллик18 сентябр 11:51Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқда8 сентябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди