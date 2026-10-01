iPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларида янги нуқсон аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro ва Pro Max динамикларидан ғайриоддий ёт товушлар — тарсиллаш, жиринглаш ва тасодифий тиқиллашлар эшитилмоқда.
- Бу муаммо асосан суҳбат пайтида ишлатиладиган юқори қисмдаги сўзлашув динамигида сезилмоқда ва иловалар ишга туширилганда, билдиришномалар келганда ёки қўнғироқлар вақтида яққол намоён бўлади. iOS 27.0.1 янгиланиши бу муаммони ҳал қилмаган, ҳатто алмаштирилган қурилмаларда ҳам шу ҳолат кузатилмоқда.
Apple компаниясининг сўнгги флагман моделлари ҳисобланган iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max эгалари янги техник муаммога дуч келишди. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар қурилма динамикларидан тарқалаётган ғайриоддий ёт товушлар — тарсиллаш, жиринглаш ва тасодифий тиқиллашлардан шикоят қилишмоқда. Бу ҳолат кундалик фойдаланишда қатор ноқулайликларни келтириб чиқариб, муҳим қўнғироқлар ва мультимедиа контентини истеъмол қилишда тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар ва жабрланганларнинг кузатишларича, мазкур носозлик асосан асосий мусиқа динамигида эмас, балки суҳбат пайтида ишлатиладиган юқори қисмдаги сўзлашув динамигида яққол намоён бўлмоқда. Муаммонинг характери турлича бўлиб, айрим эгалар ғалати товушларни деярли тинимсиз эшитаётганини таъкидлашмоқда. Бошқалар эса бу нуқсонни фақат маълум бир ҳаракатлар вақтида сезишмоқда.
Носозликнинг юзага келиш шартлариФойдаланувчиларнинг ижтимоий тармоқлар ва форумлардаги хабарларига таяниб айтганда, тарсиллаш овозлари қуйидаги ҳолатларда яққол сезилади:
- иловалар ишга туширилганда ва веб-саҳифалар саҳифаланганда;
- билдиришномалар келиб тушганда ёки клавиатура очилганда;
- мобил тармоқ орқали амалга ошириладиган қўнғироқлар вақтида;
- авиарежим ёқиб-ўчирилганда ёхуд экран ёрқинлиги кескин ўзгартирилганда.
Дастурий янгиланишлар ёрдам бермаяптиЮзага келган вазиятни бартараф этиш мақсадида Apple аввалроқ Фасе ИД хатоси туфайли юзага келадиган қайта юкланиш муаммосини ҳал қилиш учун iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарган эди. Бироқ, кўпчилик фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, ушбу дастурий таъминот пакети динамиклардаги тарсиллаш муаммосини ҳал қилмаган.
Айрим харидорлар нуқсонли қурилмани кафолат асосида алмаштириш учун расмий хизмат кўрсатиш марказларига топширишган. Афсуски, ўрнига берилган янги смартфонларда ҳам айнан шундай товуш муаммоси сақланиб қолгани аниқланган. Бу эса муаммонинг кўлами кутилганидан кенгроқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Келгусидаги чоралар ва ноаниқликҲозирги вақтда Apple компанияси мазкур носозлик расман мавжудлигини ҳали тан олгани йўқ. Муаммонинг келиб чиқиш сабаблари ҳамон сир қолмоқда — у дастурий таъминотдаги хатолик туфайли юзага келганми ёки аппарат қисмидаги (темир) нуқсонми, ҳозирча номаълум.
Агар масала дастурий характерга эга бўлса, уни навбатдаги iOS янгиланиши орқали тузатиш имкони мавжуд. Бироқ, муаммо аппарат қисмига бориб тақалса, бу янада жиддий чора-тадбирлар ва эҳтимолий сервис кампанияларини талаб қилиши мумкин. Фойдаланувчилар эса расмий баёнотни кутишмоқда.
Изоҳлар 0
…