Яккабоғда ёнма-ён икки ошхонада ёнғин чиқди
Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманида тунги вақтда ёнма-ён жойлашган икки умумий овқатланиш шохобчасида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида ҳар икки бинога зарар етган.
Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 1 октябрь куни соат 03:17 да Амир Темур кўчасида юз берган.
Хабар келиб тушгач, Яккабоғ тумани ФВБга қарашли 22-сонли қутқарув қисми томонидан икки навбатчилик бўлинмаси ҳодиса жойига йўлланган. Қутқарувчилар соат 03:25 да манзилга етиб борган.
Тезкор ҳаракатлар натижасида ёнғин соат 04:25 атрофида тўлиқ бартараф этилган. Мутахассисларнинг саъй-ҳаракатлари билан ёнғиннинг янада кенгайишига йўл қўйилмай, 600 квадрат метр ҳудуд сақлаб қолинган.
Дастлабки маълумотларга кўра, биринчи овқатланиш шохобчасининг 40 квадрат метр, иккинчи шохобчанинг эса 38 квадрат метр майдони зарарланган.
Айни пайтда ёнғин келиб чиқишига сабаб бўлган ҳолатлар аниқланмоқда. Воқеа юзасидан тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…