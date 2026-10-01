Яккабоғда ёнма-ён икки ошхонада ёнғин чиқди

·23·Жамият
Яккабоғда ёнма-ён икки ошхонада ёнғин чиқди

Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманида тунги вақтда ёнма-ён жойлашган икки умумий овқатланиш шохобчасида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида ҳар икки бинога зарар етган.

Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 1 октябрь куни соат 03:17 да Амир Темур кўчасида юз берган.

Хабар келиб тушгач, Яккабоғ тумани ФВБга қарашли 22-сонли қутқарув қисми томонидан икки навбатчилик бўлинмаси ҳодиса жойига йўлланган. Қутқарувчилар соат 03:25 да манзилга етиб борган.

Тезкор ҳаракатлар натижасида ёнғин соат 04:25 атрофида тўлиқ бартараф этилган. Мутахассисларнинг саъй-ҳаракатлари билан ёнғиннинг янада кенгайишига йўл қўйилмай, 600 квадрат метр ҳудуд сақлаб қолинган.

Дастлабки маълумотларга кўра, биринчи овқатланиш шохобчасининг 40 квадрат метр, иккинчи шохобчанинг эса 38 квадрат метр майдони зарарланган.

Айни пайтда ёнғин келиб чиқишига сабаб бўлган ҳолатлар аниқланмоқда. Воқеа юзасидан тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.

Қашқадарё вилоятиЯккабоғ туманиАмир Темур кўчасиЯккабоғ тумани ФВБ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...30 август 20:07«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)«Изза» бозорида аланга: 400 квадрат метр майдон ёнди (видео)6 август 15:57Тошкент вилоятининг Чиноз туманида кўп қаватли уйнинг том қисмида ёнғин чиқдиТошкент вилоятининг Чиноз туманида кўп қаватли уйнинг том қисмида ёнғин чиқди22 август 14:42Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқди18 август 20:27Ўрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқдиЎрикзор бозоридаги дўконда йирик ёнғин чиқди4 июл 11:36Жиззахда мактабда ёнғин чиқдиЖиззахда мактабда ёнғин чиқди17 июл 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)